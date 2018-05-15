بالفيديو.. وزير الفلاحة يدعو إلى مقاطعة المنتوجات التي تشهد ارتفاعا مشطا في الأسعار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دعا وزير الفلاحة سمير الطيب خلال زيارته ال سوق الجملة ببئر القصعة صباح اليوم الثلاثاء رفقة وزير التجارة عمر الباهي الى مقاطعة المنتوجات التي تشهد ارتفاعا مشطا في الأسعار.