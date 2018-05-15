سيدي بوزيد .. إحياء الدورة الثالثة ليوم الطفل المبدع

-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
سيدي بوزيد (الشروق)
احتضنت المدرسة الابتدائية اولاد منصر فعاليات يوم الطفل المبدع في دورته الثالثة والذي تنظمه دائرة بنعون 1 للغة العربية بسيدي علي بن عون تحت اشراف المتفقد العام عمار احمرشة بحضور متفقد دائرة السعيدة بالرقاب مصباح قدري وثلة من المساعدين البيداغوجيين، وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمربين بالدائرة، والاولياء .
أثث فعاليات هذا اليوم تلاميذ قدموا من مدارس الدمدوم ، 2 مارس 34، بئر ادريس واولاد منصريوم تحرر فيه التلاميذ من القيود ومن الجدران ففاضت قريحتهم فابدعوا مسرحا واطربوا انشادا وتفنوا القاء يوم شارك فيه أكبر عدد من التلاميذ في عمل جماعي واحد، فنبذوا العنف والانانية والانطواء والخجل لدى بعض الأطفال ونمّى لديهم روح الفريق والزمالة القائمة على المحبة والتعاون والثقة بالنفس في ما بينهم. ومن هنا تبدو أهمية الأنشطة المسرحية التي امنت اكتشاف مواهب كثيرة ومهارات كانت مطمورة وجدت من يبرزها ويصقلها،في هذا اليوم اظهر اطفال الريف امتلاكهم قدرات هامة فانخرطوا بشكل لا محدود في الأنشطة الثقافية وفندوا بذلك تلك المقولة السائدة التي يعتقد أصحابها بان إمكانيات أبناء المدارس الريفية محدودة لقلة الوسائل لكن هذا استغل ليكون دافعا لمزيد الخلق والإبداع والفضل يعود الى مربين وفروا من وقتهم الكثير لاحتضان الأطفال ضمن الأنشطة المدرسية رغم قلة الموارد وشح الوسائل فسهروا على تنمية حس الجمال لدى منظوريهم و تريبتهم على حب الوطن والايثار والتسامح. وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشاركين من تلاميذ ومربين ومديرين الذين اطروا وساهموا وشاركوا في هذا الحصاد المتميز فكل الثناء لمن وفر الارضية المناسبة وعمل على انجاح هذا اليوم.
سيدي بوزيد (الشروق)
احتضنت المدرسة الابتدائية اولاد منصر فعاليات يوم الطفل المبدع في دورته الثالثة والذي تنظمه دائرة بنعون 1 للغة العربية بسيدي علي بن عون تحت اشراف المتفقد العام عمار احمرشة بحضور متفقد دائرة السعيدة بالرقاب مصباح قدري وثلة من المساعدين البيداغوجيين، وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمربين بالدائرة، والاولياء .
أثث فعاليات هذا اليوم تلاميذ قدموا من مدارس الدمدوم ، 2 مارس 34، بئر ادريس واولاد منصريوم تحرر فيه التلاميذ من القيود ومن الجدران ففاضت قريحتهم فابدعوا مسرحا واطربوا انشادا وتفنوا القاء يوم شارك فيه أكبر عدد من التلاميذ في عمل جماعي واحد، فنبذوا العنف والانانية والانطواء والخجل لدى بعض الأطفال ونمّى لديهم روح الفريق والزمالة القائمة على المحبة والتعاون والثقة بالنفس في ما بينهم. ومن هنا تبدو أهمية الأنشطة المسرحية التي امنت اكتشاف مواهب كثيرة ومهارات كانت مطمورة وجدت من يبرزها ويصقلها،في هذا اليوم اظهر اطفال الريف امتلاكهم قدرات هامة فانخرطوا بشكل لا محدود في الأنشطة الثقافية وفندوا بذلك تلك المقولة السائدة التي يعتقد أصحابها بان إمكانيات أبناء المدارس الريفية محدودة لقلة الوسائل لكن هذا استغل ليكون دافعا لمزيد الخلق والإبداع والفضل يعود الى مربين وفروا من وقتهم الكثير لاحتضان الأطفال ضمن الأنشطة المدرسية رغم قلة الموارد وشح الوسائل فسهروا على تنمية حس الجمال لدى منظوريهم و تريبتهم على حب الوطن والايثار والتسامح. وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشاركين من تلاميذ ومربين ومديرين الذين اطروا وساهموا وشاركوا في هذا الحصاد المتميز فكل الثناء لمن وفر الارضية المناسبة وعمل على انجاح هذا اليوم.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018