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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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سيدي بوزيد .. إحياء الدورة الثالثة ليوم الطفل المبدع
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سيدي بوزيد .. إحياء الدورة الثالثة ليوم الطفل المبدع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

سيدي بوزيد (الشروق)
احتضنت المدرسة الابتدائية اولاد منصر فعاليات يوم الطفل المبدع في دورته الثالثة والذي تنظمه دائرة بنعون 1 للغة العربية بسيدي علي بن عون تحت اشراف المتفقد العام عمار احمرشة بحضور متفقد دائرة السعيدة بالرقاب مصباح قدري وثلة من المساعدين البيداغوجيين، وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمربين بالدائرة، والاولياء .
أثث فعاليات هذا اليوم تلاميذ قدموا من مدارس الدمدوم ، 2 مارس 34، بئر ادريس واولاد منصريوم تحرر فيه التلاميذ من القيود ومن الجدران ففاضت قريحتهم فابدعوا مسرحا واطربوا انشادا وتفنوا القاء يوم شارك فيه أكبر عدد من التلاميذ في عمل جماعي واحد، فنبذوا العنف والانانية والانطواء والخجل لدى بعض الأطفال ونمّى لديهم روح الفريق والزمالة القائمة على المحبة والتعاون والثقة بالنفس في ما بينهم. ومن هنا تبدو أهمية الأنشطة المسرحية التي امنت اكتشاف مواهب كثيرة ومهارات كانت مطمورة وجدت من يبرزها ويصقلها،في هذا اليوم اظهر اطفال الريف امتلاكهم قدرات هامة فانخرطوا بشكل لا محدود في الأنشطة الثقافية وفندوا بذلك تلك المقولة السائدة التي يعتقد أصحابها بان إمكانيات أبناء المدارس الريفية محدودة لقلة الوسائل لكن هذا استغل ليكون دافعا لمزيد الخلق والإبداع والفضل يعود الى مربين وفروا من وقتهم الكثير لاحتضان الأطفال ضمن الأنشطة المدرسية رغم قلة الموارد وشح الوسائل فسهروا على تنمية حس الجمال لدى منظوريهم و تريبتهم على حب الوطن والايثار والتسامح. وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشاركين من تلاميذ ومربين ومديرين الذين اطروا وساهموا وشاركوا في هذا الحصاد المتميز فكل الثناء لمن وفر الارضية المناسبة وعمل على انجاح هذا اليوم.

زهير المليكي
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شروق الجهات
سيدي بوزيد .. إحياء الدورة الثالثة ليوم الطفل المبدع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

سيدي بوزيد (الشروق)
احتضنت المدرسة الابتدائية اولاد منصر فعاليات يوم الطفل المبدع في دورته الثالثة والذي تنظمه دائرة بنعون 1 للغة العربية بسيدي علي بن عون تحت اشراف المتفقد العام عمار احمرشة بحضور متفقد دائرة السعيدة بالرقاب مصباح قدري وثلة من المساعدين البيداغوجيين، وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمربين بالدائرة، والاولياء .
أثث فعاليات هذا اليوم تلاميذ قدموا من مدارس الدمدوم ، 2 مارس 34، بئر ادريس واولاد منصريوم تحرر فيه التلاميذ من القيود ومن الجدران ففاضت قريحتهم فابدعوا مسرحا واطربوا انشادا وتفنوا القاء يوم شارك فيه أكبر عدد من التلاميذ في عمل جماعي واحد، فنبذوا العنف والانانية والانطواء والخجل لدى بعض الأطفال ونمّى لديهم روح الفريق والزمالة القائمة على المحبة والتعاون والثقة بالنفس في ما بينهم. ومن هنا تبدو أهمية الأنشطة المسرحية التي امنت اكتشاف مواهب كثيرة ومهارات كانت مطمورة وجدت من يبرزها ويصقلها،في هذا اليوم اظهر اطفال الريف امتلاكهم قدرات هامة فانخرطوا بشكل لا محدود في الأنشطة الثقافية وفندوا بذلك تلك المقولة السائدة التي يعتقد أصحابها بان إمكانيات أبناء المدارس الريفية محدودة لقلة الوسائل لكن هذا استغل ليكون دافعا لمزيد الخلق والإبداع والفضل يعود الى مربين وفروا من وقتهم الكثير لاحتضان الأطفال ضمن الأنشطة المدرسية رغم قلة الموارد وشح الوسائل فسهروا على تنمية حس الجمال لدى منظوريهم و تريبتهم على حب الوطن والايثار والتسامح. وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشاركين من تلاميذ ومربين ومديرين الذين اطروا وساهموا وشاركوا في هذا الحصاد المتميز فكل الثناء لمن وفر الارضية المناسبة وعمل على انجاح هذا اليوم.

زهير المليكي
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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