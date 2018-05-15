ريبورتاج الأسبوع .. متهم بالمادية والبحث عن المصلحة الخاصة .. كيــــف يستعيــــــــد المربّـــــي صورتــــــــــــه ؟

رغم عودة الهدوء إلى السنة الدراسية إلا أن ما حدث من اضرابات وحجب دروس سيؤثرحتما على مردود التلاميذ وصورة المربي، وهو ما يحتاج الى مراجعة عميقة اثناء العطلة الصيفية .

تونس (الشروق) ـ ابتسام جمال

صحيح أن التلاميذ اليوم يواصلون الامتحانات، وأن السنة التربوية قد عادت إلى الاستقرار، لكن النسق العادي للسنة التربوية هذه الأيام لن يحجب عنا ما يعيشه المتمدرسون من ضغوطات جراء تلقي 3 دروس في حصة واحدة كما لم يتمكن عدد آخر من التلاميذ من إنهاء البرنامج الدراسي. وهو ما أثر في الاستعداد النفسي والمادي للامتحانات.

والواضح حسب جمعية الأولياء أن آباء وأمهات التلاميذ قد عانوا الأمرين هذا العام بسبب عدم تمكنهم من التحكم في الزمن المدرسي لأبنائهم، وتشكيكهم في ما حصلوه في سنة تربوية مليئة بالإضرابات وتعليق الدروس وحجب نتائج الامتحانات، وهو ما جعل الكثير منهم يفكرون في تحويل ملفات تعليم الأبناء نحو القطاع الخاص.

وتأثرت صورة المربي كثيرا بعد المد والزجر الذي صار بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التي تضم أكثر من 70 ألف استاذ. ولئن اعتبرت الحكومة المطالب الاجتماعية مشروعة، لكنها غير قادرة على الاستجابة بسبب ما تعيشه ميزانية الدولة.

من «رسالة» إلى مطلبية

اعتبر أن الاستاذ بدا في صورة من لا قدرة له على الصبر ومن يقوم بتقديم المطالب بعيدا عن الصورة القديمة للأستاذ والمربي الذي كان يتميز بأنه يحمل رسالة.

وفسر هذا التغيير بأنه ناجم عن عوامل اجتماعية واقتصادية غيرت من نظرته إلى الحياة وحتى تجاه الواجب التربوي، كما ان التلميذ تغيرت في نظرته للتعليم وتجاه الاستاذ، وأصبح احيانا يفرغ ازماته الاسرية والاجتماعية في القسم بشكل يعجز فيه المربي غير المتمكن من آليات بيداغوجية من مواجهة ما يحدث. وأصبح التلميذ غير مبال ويعتبر احيانا ان الدرس عبء وتغيرت أولوياته.

وبين أن الاستاذ عموما أصبح غير مكترث و لم يعد يهمه شيء قدر التغلب على الصعوبات المالية والذاتية، والواجب التعليمي شبه منعدم. كما غابت فكرة انه يؤدي رسالة بحكم التغير نحو مجتمع مادي لذا يصبح الأجر اولوية ولا يهمه الأداء والأستاذ خاصة وانه لن يلقى في المجمل رجع صدى إيجابي من التلميذ غير المبالي في مجمله والذي يعتبر ان القسم ضياعا للوقت، لذا اصبحت اهتمامات الاستاذ معيشية و العلاقة مادية بحتة.

ووصف الدكتور تريعة صورة مربي اليوم بانها تبتعد عن المربي قديما الذي كان له دور تثقيفي تعليمي وتربوي، وكان الاحترام متبادلا ايضا حسب واجبات كل طرف، وكانت له رسالة اجتماعية بأتم معنى الكلمة لبناء مجتمع. وان طلبات الاساتذة اليوم مشطة ولا يقبلها العاقل، وانقلبت 180 درجة، والمجتمع اليوم يناقش الموضوع ومستغرب من هذا التحول الكلي.

الضرر عام

والواضح ان رجل التعليم قد أصبح متهما بالإضرار بصورته، ويرد محمد السندي الأخصائي النفسي التربوي ورئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم، ان ما تغير ليست صورة المربي وحدها بل هي ايضا صورة كل العاملين في كل القطاعات، فالتغييرات شملت كل المجتمع .

واعتبر ان تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية جعلت الطبيب الذي كان يقدم وصفة مجانية بالهاتف يطلب المعايدة وثمن الفحص والأستاذ يفكر في الدروس الخصوصية. كما تغيرت القيم مع تغير البعد النفسي والذاتي وتغير الاولويات، حيث لم تعد مصلحة التلميذ الاولوية مع بروز الحاجات الذاتية وتصاعد النزعة المادية في المجتمع.

ولم يخل قطاع التربية رغم بعده الرمزي من دخول النزعة المادية والفردية في سلوكيات المربين لذا اصبحت مصلحة التلميذ ليست الاولى في قائمة اهتمامات الاستاذ، فيجب توفير ما يضمن استقراره المادي كفرد حتى يوفر تعليما جيدا للتلميذ. وهو بالتالي لم يستثن نفسه من تصاعد النزعة الفردانية في المجتمع.

وتحولت المعركة إلى صراع من اجل اقتلاع المصالح لكل قطاع وقطاع التربية والتعليم لم يستثن من ذلك.

وتغيرت صورة المربي عموما في المطلق، فمربي فترة الاستقلال كان يحمل رسالة ويمثل صورة القدوة والاخلاق، وله رمزية لكنه اليوم انغمس مع مشاكل واقعه اليومي والتي تتماهى مع سلوكيات الانسان العادي، وهو ما يجعل المقارنة الاخلاقية لا تقوم على أساس الوظيفة بل على أساس من له قيم.

واعتبر خبير علم النفس التربوي ان الحل هو في احترام اخلاقيات المهنة ووضع ميثاق اخلاقي وقوانين تنظم واجبات الاستاذ او المعلم، فلكل مهنة بروتوكول يجب ان يحترم وينفذ.