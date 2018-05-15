الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ريبورتاج الأسبوع .. متهم بالمادية والبحث عن المصلحة الخاصة .. كيــــف يستعيــــــــد المربّـــــي صورتــــــــــــه ؟
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
الوطنية
ريبورتاج الأسبوع .. متهم بالمادية والبحث عن المصلحة الخاصة .. كيــــف يستعيــــــــد المربّـــــي صورتــــــــــــه ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

رغم عودة الهدوء إلى السنة الدراسية إلا أن ما حدث من اضرابات وحجب دروس سيؤثرحتما على مردود التلاميذ وصورة المربي، وهو ما يحتاج الى مراجعة عميقة اثناء العطلة الصيفية .

تونس (الشروق) ـ ابتسام جمال
صحيح أن التلاميذ اليوم يواصلون الامتحانات، وأن السنة التربوية قد عادت إلى الاستقرار، لكن النسق العادي للسنة التربوية هذه الأيام لن يحجب عنا ما يعيشه المتمدرسون من ضغوطات جراء تلقي 3 دروس في حصة واحدة كما لم يتمكن عدد آخر من التلاميذ من إنهاء البرنامج الدراسي. وهو ما أثر في الاستعداد النفسي والمادي للامتحانات.
والواضح حسب جمعية الأولياء أن آباء وأمهات التلاميذ قد عانوا الأمرين هذا العام بسبب عدم تمكنهم من التحكم في الزمن المدرسي لأبنائهم، وتشكيكهم في ما حصلوه في سنة تربوية مليئة بالإضرابات وتعليق الدروس وحجب نتائج الامتحانات، وهو ما جعل الكثير منهم يفكرون في تحويل ملفات تعليم الأبناء نحو القطاع الخاص.
وتأثرت صورة المربي كثيرا بعد المد والزجر الذي صار بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التي تضم أكثر من 70 ألف استاذ. ولئن اعتبرت الحكومة المطالب الاجتماعية مشروعة، لكنها غير قادرة على الاستجابة بسبب ما تعيشه ميزانية الدولة.
من «رسالة» إلى مطلبية
اعتبر أن الاستاذ بدا في صورة من لا قدرة له على الصبر ومن يقوم بتقديم المطالب بعيدا عن الصورة القديمة للأستاذ والمربي الذي كان يتميز بأنه يحمل رسالة.
وفسر هذا التغيير بأنه ناجم عن عوامل اجتماعية واقتصادية غيرت من نظرته إلى الحياة وحتى تجاه الواجب التربوي، كما ان التلميذ تغيرت في نظرته للتعليم وتجاه الاستاذ، وأصبح احيانا يفرغ ازماته الاسرية والاجتماعية في القسم بشكل يعجز فيه المربي غير المتمكن من آليات بيداغوجية من مواجهة ما يحدث. وأصبح التلميذ غير مبال ويعتبر احيانا ان الدرس عبء وتغيرت أولوياته.
وبين أن الاستاذ عموما أصبح غير مكترث و لم يعد يهمه شيء قدر التغلب على الصعوبات المالية والذاتية، والواجب التعليمي شبه منعدم. كما غابت فكرة انه يؤدي رسالة بحكم التغير نحو مجتمع مادي لذا يصبح الأجر اولوية ولا يهمه الأداء والأستاذ خاصة وانه لن يلقى في المجمل رجع صدى إيجابي من التلميذ غير المبالي في مجمله والذي يعتبر ان القسم ضياعا للوقت، لذا اصبحت اهتمامات الاستاذ معيشية و العلاقة مادية بحتة.
ووصف الدكتور تريعة صورة مربي اليوم بانها تبتعد عن المربي قديما الذي كان له دور تثقيفي تعليمي وتربوي، وكان الاحترام متبادلا ايضا حسب واجبات كل طرف، وكانت له رسالة اجتماعية بأتم معنى الكلمة لبناء مجتمع. وان طلبات الاساتذة اليوم مشطة ولا يقبلها العاقل، وانقلبت 180 درجة، والمجتمع اليوم يناقش الموضوع ومستغرب من هذا التحول الكلي.
الضرر عام
والواضح ان رجل التعليم قد أصبح متهما بالإضرار بصورته، ويرد محمد السندي الأخصائي النفسي التربوي ورئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم، ان ما تغير ليست صورة المربي وحدها بل هي ايضا صورة كل العاملين في كل القطاعات، فالتغييرات شملت كل المجتمع .
واعتبر ان تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية جعلت الطبيب الذي كان يقدم وصفة مجانية بالهاتف يطلب المعايدة وثمن الفحص والأستاذ يفكر في الدروس الخصوصية. كما تغيرت القيم مع تغير البعد النفسي والذاتي وتغير الاولويات، حيث لم تعد مصلحة التلميذ الاولوية مع بروز الحاجات الذاتية وتصاعد النزعة المادية في المجتمع.
ولم يخل قطاع التربية رغم بعده الرمزي من دخول النزعة المادية والفردية في سلوكيات المربين لذا اصبحت مصلحة التلميذ ليست الاولى في قائمة اهتمامات الاستاذ، فيجب توفير ما يضمن استقراره المادي كفرد حتى يوفر تعليما جيدا للتلميذ. وهو بالتالي لم يستثن نفسه من تصاعد النزعة الفردانية في المجتمع.
وتحولت المعركة إلى صراع من اجل اقتلاع المصالح لكل قطاع وقطاع التربية والتعليم لم يستثن من ذلك.
وتغيرت صورة المربي عموما في المطلق، فمربي فترة الاستقلال كان يحمل رسالة ويمثل صورة القدوة والاخلاق، وله رمزية لكنه اليوم انغمس مع مشاكل واقعه اليومي والتي تتماهى مع سلوكيات الانسان العادي، وهو ما يجعل المقارنة الاخلاقية لا تقوم على أساس الوظيفة بل على أساس من له قيم.
واعتبر خبير علم النفس التربوي ان الحل هو في احترام اخلاقيات المهنة ووضع ميثاق اخلاقي وقوانين تنظم واجبات الاستاذ او المعلم، فلكل مهنة بروتوكول يجب ان يحترم وينفذ.

تقرؤون أيضا
"إنا لله وإنّا إليه راجعون"
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنعى عائلات عمران، والصالحي والغانمي والتيزاوي ومعلّى والنابلي والكافي والدخلاوي وبولكباش ومحجوب...
المزيد >>
يهم 120 ألف منقطع عن التعليم:«صك التشغيل»... لتكوين المنقطعين
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعدّت وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامجا...
المزيد >>
صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نزيهة
المزيد >>
الوزارة تهدد باقتطاع أجور خمسة أشهر: الجامعيون يهدّدون بمقاضاة الوزارة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثارت القرارات الاخيرة التي أعلن عنها مجلس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
ريبورتاج الأسبوع .. متهم بالمادية والبحث عن المصلحة الخاصة .. كيــــف يستعيــــــــد المربّـــــي صورتــــــــــــه ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

رغم عودة الهدوء إلى السنة الدراسية إلا أن ما حدث من اضرابات وحجب دروس سيؤثرحتما على مردود التلاميذ وصورة المربي، وهو ما يحتاج الى مراجعة عميقة اثناء العطلة الصيفية .

تونس (الشروق) ـ ابتسام جمال
صحيح أن التلاميذ اليوم يواصلون الامتحانات، وأن السنة التربوية قد عادت إلى الاستقرار، لكن النسق العادي للسنة التربوية هذه الأيام لن يحجب عنا ما يعيشه المتمدرسون من ضغوطات جراء تلقي 3 دروس في حصة واحدة كما لم يتمكن عدد آخر من التلاميذ من إنهاء البرنامج الدراسي. وهو ما أثر في الاستعداد النفسي والمادي للامتحانات.
والواضح حسب جمعية الأولياء أن آباء وأمهات التلاميذ قد عانوا الأمرين هذا العام بسبب عدم تمكنهم من التحكم في الزمن المدرسي لأبنائهم، وتشكيكهم في ما حصلوه في سنة تربوية مليئة بالإضرابات وتعليق الدروس وحجب نتائج الامتحانات، وهو ما جعل الكثير منهم يفكرون في تحويل ملفات تعليم الأبناء نحو القطاع الخاص.
وتأثرت صورة المربي كثيرا بعد المد والزجر الذي صار بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التي تضم أكثر من 70 ألف استاذ. ولئن اعتبرت الحكومة المطالب الاجتماعية مشروعة، لكنها غير قادرة على الاستجابة بسبب ما تعيشه ميزانية الدولة.
من «رسالة» إلى مطلبية
اعتبر أن الاستاذ بدا في صورة من لا قدرة له على الصبر ومن يقوم بتقديم المطالب بعيدا عن الصورة القديمة للأستاذ والمربي الذي كان يتميز بأنه يحمل رسالة.
وفسر هذا التغيير بأنه ناجم عن عوامل اجتماعية واقتصادية غيرت من نظرته إلى الحياة وحتى تجاه الواجب التربوي، كما ان التلميذ تغيرت في نظرته للتعليم وتجاه الاستاذ، وأصبح احيانا يفرغ ازماته الاسرية والاجتماعية في القسم بشكل يعجز فيه المربي غير المتمكن من آليات بيداغوجية من مواجهة ما يحدث. وأصبح التلميذ غير مبال ويعتبر احيانا ان الدرس عبء وتغيرت أولوياته.
وبين أن الاستاذ عموما أصبح غير مكترث و لم يعد يهمه شيء قدر التغلب على الصعوبات المالية والذاتية، والواجب التعليمي شبه منعدم. كما غابت فكرة انه يؤدي رسالة بحكم التغير نحو مجتمع مادي لذا يصبح الأجر اولوية ولا يهمه الأداء والأستاذ خاصة وانه لن يلقى في المجمل رجع صدى إيجابي من التلميذ غير المبالي في مجمله والذي يعتبر ان القسم ضياعا للوقت، لذا اصبحت اهتمامات الاستاذ معيشية و العلاقة مادية بحتة.
ووصف الدكتور تريعة صورة مربي اليوم بانها تبتعد عن المربي قديما الذي كان له دور تثقيفي تعليمي وتربوي، وكان الاحترام متبادلا ايضا حسب واجبات كل طرف، وكانت له رسالة اجتماعية بأتم معنى الكلمة لبناء مجتمع. وان طلبات الاساتذة اليوم مشطة ولا يقبلها العاقل، وانقلبت 180 درجة، والمجتمع اليوم يناقش الموضوع ومستغرب من هذا التحول الكلي.
الضرر عام
والواضح ان رجل التعليم قد أصبح متهما بالإضرار بصورته، ويرد محمد السندي الأخصائي النفسي التربوي ورئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم، ان ما تغير ليست صورة المربي وحدها بل هي ايضا صورة كل العاملين في كل القطاعات، فالتغييرات شملت كل المجتمع .
واعتبر ان تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية جعلت الطبيب الذي كان يقدم وصفة مجانية بالهاتف يطلب المعايدة وثمن الفحص والأستاذ يفكر في الدروس الخصوصية. كما تغيرت القيم مع تغير البعد النفسي والذاتي وتغير الاولويات، حيث لم تعد مصلحة التلميذ الاولوية مع بروز الحاجات الذاتية وتصاعد النزعة المادية في المجتمع.
ولم يخل قطاع التربية رغم بعده الرمزي من دخول النزعة المادية والفردية في سلوكيات المربين لذا اصبحت مصلحة التلميذ ليست الاولى في قائمة اهتمامات الاستاذ، فيجب توفير ما يضمن استقراره المادي كفرد حتى يوفر تعليما جيدا للتلميذ. وهو بالتالي لم يستثن نفسه من تصاعد النزعة الفردانية في المجتمع.
وتحولت المعركة إلى صراع من اجل اقتلاع المصالح لكل قطاع وقطاع التربية والتعليم لم يستثن من ذلك.
وتغيرت صورة المربي عموما في المطلق، فمربي فترة الاستقلال كان يحمل رسالة ويمثل صورة القدوة والاخلاق، وله رمزية لكنه اليوم انغمس مع مشاكل واقعه اليومي والتي تتماهى مع سلوكيات الانسان العادي، وهو ما يجعل المقارنة الاخلاقية لا تقوم على أساس الوظيفة بل على أساس من له قيم.
واعتبر خبير علم النفس التربوي ان الحل هو في احترام اخلاقيات المهنة ووضع ميثاق اخلاقي وقوانين تنظم واجبات الاستاذ او المعلم، فلكل مهنة بروتوكول يجب ان يحترم وينفذ.

تقرؤون أيضا
"إنا لله وإنّا إليه راجعون"
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنعى عائلات عمران، والصالحي والغانمي والتيزاوي ومعلّى والنابلي والكافي والدخلاوي وبولكباش ومحجوب...
المزيد >>
يهم 120 ألف منقطع عن التعليم:«صك التشغيل»... لتكوين المنقطعين
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعدّت وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامجا...
المزيد >>
صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نزيهة
المزيد >>
الوزارة تهدد باقتطاع أجور خمسة أشهر: الجامعيون يهدّدون بمقاضاة الوزارة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثارت القرارات الاخيرة التي أعلن عنها مجلس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿