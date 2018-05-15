جندوبـــــة.. بالسينما والغناء يتحدّون تسوّس الأسنان

جندوبة (الشروق)

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم و الأسنان نظمت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة يوما احتفاليا بمشاركة أكثر من 150 تلميذا من مدارس مدينة جندوبة وبحضور اوليائهم وقد كان البرنامج ثريا من خلال عرض مسرحية ومسابقات رسم واناشيد كلها متعلقة بصحة الفم و الأسنان.

التظاهرة قام خلالها عدد من أطباء الأسنان بالدائرة الصحية بجندوبة بتقديم نصائح وكيفية العناية بالفم والطريقة المثلى لتنظيفه وقد تم في ختام اليوم توزيع عدد من فرشاة و معجون الأسنان وتوزيع الجوائز والهدايا .

هذا وسيشارك الفائز الأول في مسابقات الرسم والمسرح والأناشيد في مسابقة على المستوى الوطني ستقام خلال شهر جوان 2018 .





عبد الكريم سلطاني