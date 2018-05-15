جندوبـــــة.. بالسينما والغناء يتحدّون تسوّس الأسنان

-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
جندوبة (الشروق)
في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم و الأسنان نظمت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة يوما احتفاليا بمشاركة أكثر من 150 تلميذا من مدارس مدينة جندوبة وبحضور اوليائهم وقد كان البرنامج ثريا من خلال عرض مسرحية ومسابقات رسم واناشيد كلها متعلقة بصحة الفم و الأسنان.
التظاهرة قام خلالها عدد من أطباء الأسنان بالدائرة الصحية بجندوبة بتقديم نصائح وكيفية العناية بالفم والطريقة المثلى لتنظيفه وقد تم في ختام اليوم توزيع عدد من فرشاة و معجون الأسنان وتوزيع الجوائز والهدايا .
هذا وسيشارك الفائز الأول في مسابقات الرسم والمسرح والأناشيد في مسابقة على المستوى الوطني ستقام خلال شهر جوان 2018 .
جندوبة (الشروق)
في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم و الأسنان نظمت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة يوما احتفاليا بمشاركة أكثر من 150 تلميذا من مدارس مدينة جندوبة وبحضور اوليائهم وقد كان البرنامج ثريا من خلال عرض مسرحية ومسابقات رسم واناشيد كلها متعلقة بصحة الفم و الأسنان.
التظاهرة قام خلالها عدد من أطباء الأسنان بالدائرة الصحية بجندوبة بتقديم نصائح وكيفية العناية بالفم والطريقة المثلى لتنظيفه وقد تم في ختام اليوم توزيع عدد من فرشاة و معجون الأسنان وتوزيع الجوائز والهدايا .
هذا وسيشارك الفائز الأول في مسابقات الرسم والمسرح والأناشيد في مسابقة على المستوى الوطني ستقام خلال شهر جوان 2018 .
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018