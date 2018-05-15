في الإعدادية النموذجية بقفصة .. نادي الفرنسية يبدع في حفل تكريم المربي لزهر الفالح

مكتب قفصة (الشروق)

شهدت المدرسة الاعدادية النموذجية بقفصة تنظيم تظاهرة ثقافية احتفالا بيوم اللغة العربية تحت اشراف الاستاذ خير الدين زروق المتفقد العام للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، وقد ساهم في تأثيث هذا اليوم وتنشيط فعالياته أساتذة العربية بالمؤسسة بالتنسيق مع مدير المدرسة الاستاذ فوزي أولاد عمر. برنامج التظاهرة اشتمل على فقرات متنوعة جمعت بين المسرح والكورال والاغاني الفردية والعزف والمداخلات الشعرية وقد تخللها تكريم المربي لزهر الفالح معلم الأجيال المدير الاسبق لمدرسة حي الشباب1 بمدينة قفصة التي جعل منها منارة معرفية بإمتياز. وفي إطار الانفتاح على اللغات تمت إستضافة نادي الفرنسية و منشطته الاستاذة نزيهة قوادرية لتقديم عرض مسرحي بعنوان «j'aime mon professeur» والذي صادف تكريم المربي لزهر الفالح.





عادل عكرمي