في الإعدادية النموذجية بقفصة .. نادي الفرنسية يبدع في حفل تكريم المربي لزهر الفالح

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مكتب قفصة (الشروق)
شهدت المدرسة الاعدادية النموذجية بقفصة تنظيم تظاهرة ثقافية احتفالا بيوم اللغة العربية تحت اشراف الاستاذ خير الدين زروق المتفقد العام للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، وقد ساهم في تأثيث هذا اليوم وتنشيط فعالياته أساتذة العربية بالمؤسسة بالتنسيق مع مدير المدرسة الاستاذ فوزي أولاد عمر. برنامج التظاهرة اشتمل على فقرات متنوعة جمعت بين المسرح والكورال والاغاني الفردية والعزف والمداخلات الشعرية وقد تخللها تكريم المربي لزهر الفالح معلم الأجيال المدير الاسبق لمدرسة حي الشباب1 بمدينة قفصة التي جعل منها منارة معرفية بإمتياز. وفي إطار الانفتاح على اللغات تمت إستضافة نادي الفرنسية و منشطته الاستاذة نزيهة قوادرية لتقديم عرض مسرحي بعنوان «j'aime mon professeur» والذي صادف تكريم المربي لزهر الفالح.
مكتب قفصة (الشروق)
شهدت المدرسة الاعدادية النموذجية بقفصة تنظيم تظاهرة ثقافية احتفالا بيوم اللغة العربية تحت اشراف الاستاذ خير الدين زروق المتفقد العام للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، وقد ساهم في تأثيث هذا اليوم وتنشيط فعالياته أساتذة العربية بالمؤسسة بالتنسيق مع مدير المدرسة الاستاذ فوزي أولاد عمر. برنامج التظاهرة اشتمل على فقرات متنوعة جمعت بين المسرح والكورال والاغاني الفردية والعزف والمداخلات الشعرية وقد تخللها تكريم المربي لزهر الفالح معلم الأجيال المدير الاسبق لمدرسة حي الشباب1 بمدينة قفصة التي جعل منها منارة معرفية بإمتياز. وفي إطار الانفتاح على اللغات تمت إستضافة نادي الفرنسية و منشطته الاستاذة نزيهة قوادرية لتقديم عرض مسرحي بعنوان «j'aime mon professeur» والذي صادف تكريم المربي لزهر الفالح.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018