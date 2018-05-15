قلعة سنان ... يوغرطة في عيون أطفالنـــا مسابقـــة أدبيــة بين المدارس

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انتظمت على سطح مائدة يوغرطة المعلم التاريخي والطبيعي المميز بقلعة سنان مسابقة أدبية بمساهمة العديد من المدارس من تاجروين – مدرسة حي الساقية، مدرسة منزل سالم ومدرسة الغرايرية – ومن قلعة سنان – مدرسة النصر، مدرسة 2/3/34، مدرسة المنجم، مدرسة بئر حميدة ومدرسة عين عناق – يوغرطة وكانت المسابقة التي سعى السيد سمير الجبابلي مدير مدرسة حي الساقية إلى لم شمل هذه المدارس في إطار مسابقة أدبية حيث يقول : " هي مبادرة أولى ستتبعها عديد المبادرات الأخرى وليس هذا اللقاء غير بادرة للتعارف بين مدرسي وتلاميذ المدارس المشاركة في المسابقة كما تبع اللقاء حفل فني مميز التقى فيه جميع المشاركين في اللقاء بحضور ممثلين عن دار الثقافة يوغرطة بقلعة سنان ليكون الاختتام على أمل لقاء جديد.
انتظمت على سطح مائدة يوغرطة المعلم التاريخي والطبيعي المميز بقلعة سنان مسابقة أدبية بمساهمة العديد من المدارس من تاجروين – مدرسة حي الساقية، مدرسة منزل سالم ومدرسة الغرايرية – ومن قلعة سنان – مدرسة النصر، مدرسة 2/3/34، مدرسة المنجم، مدرسة بئر حميدة ومدرسة عين عناق – يوغرطة وكانت المسابقة التي سعى السيد سمير الجبابلي مدير مدرسة حي الساقية إلى لم شمل هذه المدارس في إطار مسابقة أدبية حيث يقول : " هي مبادرة أولى ستتبعها عديد المبادرات الأخرى وليس هذا اللقاء غير بادرة للتعارف بين مدرسي وتلاميذ المدارس المشاركة في المسابقة كما تبع اللقاء حفل فني مميز التقى فيه جميع المشاركين في اللقاء بحضور ممثلين عن دار الثقافة يوغرطة بقلعة سنان ليكون الاختتام على أمل لقاء جديد.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018