الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قلعة سنان ... يوغرطة في عيون أطفالنـــا مسابقـــة أدبيــة بين المدارس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
شروق الجهات
قلعة سنان ... يوغرطة في عيون أطفالنـــا مسابقـــة أدبيــة بين المدارس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

انتظمت على سطح مائدة يوغرطة المعلم التاريخي والطبيعي المميز بقلعة سنان مسابقة أدبية بمساهمة العديد من المدارس من تاجروين – مدرسة حي الساقية، مدرسة منزل سالم ومدرسة الغرايرية – ومن قلعة سنان – مدرسة النصر، مدرسة 2/3/34، مدرسة المنجم، مدرسة بئر حميدة ومدرسة عين عناق – يوغرطة وكانت المسابقة التي سعى السيد سمير الجبابلي مدير مدرسة حي الساقية إلى لم شمل هذه المدارس في إطار مسابقة أدبية حيث يقول : " هي مبادرة أولى ستتبعها عديد المبادرات الأخرى وليس هذا اللقاء غير بادرة للتعارف بين مدرسي وتلاميذ المدارس المشاركة في المسابقة كما تبع اللقاء حفل فني مميز التقى فيه جميع المشاركين في اللقاء بحضور ممثلين عن دار الثقافة يوغرطة بقلعة سنان ليكون الاختتام على أمل لقاء جديد.

تقرؤون أيضا
بمصنع سباركو بقرمبالية:طرد تعسفي لـ38 عاملا والاتحاد يقرر الإضراب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر الاتحاد المحلّي للشغل بقرمبالية وبوعرقوب قرار تنفيذ إضراب عامّ محلّي بمعتمديتي قرمبالية وبوعرقوب...
المزيد >>
الحمامات:المركّب الشّبابي يحتفل بشهر التّراث
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
كعادته نظّم المركّب الشّبابي بالحمّامات احتفاليّة خاصّة بشهر التّراث 2018 راوحت بين الغناء ومسابقات الأكلات...
المزيد >>
سيدي بوزيد:بسبب مشروع بئر السوايبية:مواجهات عنيفة في جلمة، واقرار إضراب عام اليوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت منذ صباح أمس معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الأهالي وقوات الأمن احتجاجا على مشروع ...
المزيد >>
إثر الاعتداء على حارس غابات:احتجاجات أمــام مقر الولايــة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ امس اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
قلعة سنان ... يوغرطة في عيون أطفالنـــا مسابقـــة أدبيــة بين المدارس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

انتظمت على سطح مائدة يوغرطة المعلم التاريخي والطبيعي المميز بقلعة سنان مسابقة أدبية بمساهمة العديد من المدارس من تاجروين – مدرسة حي الساقية، مدرسة منزل سالم ومدرسة الغرايرية – ومن قلعة سنان – مدرسة النصر، مدرسة 2/3/34، مدرسة المنجم، مدرسة بئر حميدة ومدرسة عين عناق – يوغرطة وكانت المسابقة التي سعى السيد سمير الجبابلي مدير مدرسة حي الساقية إلى لم شمل هذه المدارس في إطار مسابقة أدبية حيث يقول : " هي مبادرة أولى ستتبعها عديد المبادرات الأخرى وليس هذا اللقاء غير بادرة للتعارف بين مدرسي وتلاميذ المدارس المشاركة في المسابقة كما تبع اللقاء حفل فني مميز التقى فيه جميع المشاركين في اللقاء بحضور ممثلين عن دار الثقافة يوغرطة بقلعة سنان ليكون الاختتام على أمل لقاء جديد.

تقرؤون أيضا
بمصنع سباركو بقرمبالية:طرد تعسفي لـ38 عاملا والاتحاد يقرر الإضراب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر الاتحاد المحلّي للشغل بقرمبالية وبوعرقوب قرار تنفيذ إضراب عامّ محلّي بمعتمديتي قرمبالية وبوعرقوب...
المزيد >>
الحمامات:المركّب الشّبابي يحتفل بشهر التّراث
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
كعادته نظّم المركّب الشّبابي بالحمّامات احتفاليّة خاصّة بشهر التّراث 2018 راوحت بين الغناء ومسابقات الأكلات...
المزيد >>
سيدي بوزيد:بسبب مشروع بئر السوايبية:مواجهات عنيفة في جلمة، واقرار إضراب عام اليوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت منذ صباح أمس معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الأهالي وقوات الأمن احتجاجا على مشروع ...
المزيد >>
إثر الاعتداء على حارس غابات:احتجاجات أمــام مقر الولايــة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ امس اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿