قلعة سنان ... يوغرطة في عيون أطفالنـــا مسابقـــة أدبيــة بين المدارس

انتظمت على سطح مائدة يوغرطة المعلم التاريخي والطبيعي المميز بقلعة سنان مسابقة أدبية بمساهمة العديد من المدارس من تاجروين – مدرسة حي الساقية، مدرسة منزل سالم ومدرسة الغرايرية – ومن قلعة سنان – مدرسة النصر، مدرسة 2/3/34، مدرسة المنجم، مدرسة بئر حميدة ومدرسة عين عناق – يوغرطة وكانت المسابقة التي سعى السيد سمير الجبابلي مدير مدرسة حي الساقية إلى لم شمل هذه المدارس في إطار مسابقة أدبية حيث يقول : " هي مبادرة أولى ستتبعها عديد المبادرات الأخرى وليس هذا اللقاء غير بادرة للتعارف بين مدرسي وتلاميذ المدارس المشاركة في المسابقة كما تبع اللقاء حفل فني مميز التقى فيه جميع المشاركين في اللقاء بحضور ممثلين عن دار الثقافة يوغرطة بقلعة سنان ليكون الاختتام على أمل لقاء جديد.