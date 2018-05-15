باجة.. المدرسة الابتدائية بالمحلة في ضيافة المدرسة الدولية بتونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

في اطار الاحتفال باليوم الوطني للتراث تحولت يوم السبت الماضي مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية بالمحلة بباجة رفقة ثلة من المربين والأولياء يتقدمهم السيد منير مبزعية مدير المدرسة والمتفقدة السيدة ليلى محمدي الى المدرسة الدولية بتونس بدعوة من مديرتها السيدة سمية الطبوبي في نطاق برنامج شراكة بين المدرستين.

وقد حضر هذه التظاهرة السيد كمال الحجّام المدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والمندوبة الجهوية للتربية بتونس1 .

تضمن اللقاء عدة انشطة وفقرات متنوعة تبرز اهمية التراث التونسي والدولي كما قام المشاركون بجولة في مدينة سيدي بو سعيد .

وقد عبر الضيوف عن امتنانهم للعاملين بالمدرسة الدولية بتونس وللتلاميذ وأوليائهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .