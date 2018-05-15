باجة.. المدرسة الابتدائية بالمحلة في ضيافة المدرسة الدولية بتونس

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في اطار الاحتفال باليوم الوطني للتراث تحولت يوم السبت الماضي مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية بالمحلة بباجة رفقة ثلة من المربين والأولياء يتقدمهم السيد منير مبزعية مدير المدرسة والمتفقدة السيدة ليلى محمدي الى المدرسة الدولية بتونس بدعوة من مديرتها السيدة سمية الطبوبي في نطاق برنامج شراكة بين المدرستين.
وقد حضر هذه التظاهرة السيد كمال الحجّام المدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والمندوبة الجهوية للتربية بتونس1 .
تضمن اللقاء عدة انشطة وفقرات متنوعة تبرز اهمية التراث التونسي والدولي كما قام المشاركون بجولة في مدينة سيدي بو سعيد .
وقد عبر الضيوف عن امتنانهم للعاملين بالمدرسة الدولية بتونس وللتلاميذ وأوليائهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
في اطار الاحتفال باليوم الوطني للتراث تحولت يوم السبت الماضي مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية بالمحلة بباجة رفقة ثلة من المربين والأولياء يتقدمهم السيد منير مبزعية مدير المدرسة والمتفقدة السيدة ليلى محمدي الى المدرسة الدولية بتونس بدعوة من مديرتها السيدة سمية الطبوبي في نطاق برنامج شراكة بين المدرستين.
وقد حضر هذه التظاهرة السيد كمال الحجّام المدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والمندوبة الجهوية للتربية بتونس1 .
تضمن اللقاء عدة انشطة وفقرات متنوعة تبرز اهمية التراث التونسي والدولي كما قام المشاركون بجولة في مدينة سيدي بو سعيد .
وقد عبر الضيوف عن امتنانهم للعاملين بالمدرسة الدولية بتونس وللتلاميذ وأوليائهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
-
10:36مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
10:30باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش
15 ماي 2018
-
-
09:46زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا
15 ماي 2018
-
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018