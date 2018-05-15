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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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باجة.. المدرسة الابتدائية بالمحلة في ضيافة المدرسة الدولية بتونس
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شروق الجهات
باجة.. المدرسة الابتدائية بالمحلة في ضيافة المدرسة الدولية بتونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

في اطار الاحتفال باليوم الوطني للتراث تحولت يوم السبت الماضي مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية بالمحلة بباجة رفقة ثلة من المربين والأولياء يتقدمهم السيد منير مبزعية مدير المدرسة والمتفقدة السيدة ليلى محمدي الى المدرسة الدولية بتونس بدعوة من مديرتها السيدة سمية الطبوبي في نطاق برنامج شراكة بين المدرستين.

وقد حضر هذه التظاهرة السيد كمال الحجّام المدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والمندوبة الجهوية للتربية بتونس1 .

تضمن اللقاء عدة انشطة وفقرات متنوعة تبرز اهمية التراث التونسي والدولي كما قام المشاركون بجولة في مدينة سيدي بو سعيد .

وقد عبر الضيوف عن امتنانهم للعاملين بالمدرسة الدولية بتونس وللتلاميذ وأوليائهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

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باجة.. المدرسة الابتدائية بالمحلة في ضيافة المدرسة الدولية بتونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

في اطار الاحتفال باليوم الوطني للتراث تحولت يوم السبت الماضي مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية بالمحلة بباجة رفقة ثلة من المربين والأولياء يتقدمهم السيد منير مبزعية مدير المدرسة والمتفقدة السيدة ليلى محمدي الى المدرسة الدولية بتونس بدعوة من مديرتها السيدة سمية الطبوبي في نطاق برنامج شراكة بين المدرستين.

وقد حضر هذه التظاهرة السيد كمال الحجّام المدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والمندوبة الجهوية للتربية بتونس1 .

تضمن اللقاء عدة انشطة وفقرات متنوعة تبرز اهمية التراث التونسي والدولي كما قام المشاركون بجولة في مدينة سيدي بو سعيد .

وقد عبر الضيوف عن امتنانهم للعاملين بالمدرسة الدولية بتونس وللتلاميذ وأوليائهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

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15 ماي 2018 السّاعة 11:30
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15 ماي 2018 السّاعة 08:00
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع...
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سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018 السّاعة 07:29
سيدي بوزيد - الشروق أون لاين- قيس عماري: تدخل اليوم معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد في اضراب عام احتجاجي دعا...
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جلمة: تواصل الاحتجاجات وعشرات الإصابات في صفوف الأمنيين والمواطنين
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تواصلت، مساء اليوم الاثنين، الاحتجاجات التي انطلقت منذ الصباح بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك بعد...
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
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