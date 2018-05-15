سليانــــــة.. حملة «كيفاش نحضّر روحي... للباك؟»... تجوب معاهد الولاية

مكتب سليانة (الشروق)

في إطار البرنامج الجهوي لتحسين نتائج الباكالوريا، وببادرة من الإدارة الجهوية للتربية بسليانة، وبالتعاون مع فريق مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسليانة، انطلقت على امتداد شهر افريل الفارط، الحملة الجهوية لمرافقة تلاميذ الباكالوريا بكامل المعاهد الثانوية بالولاية، وذلك تحت شعار "نحضر روحي للباك... كيفاش ؟".

وفي هذا الإطار يؤكد السيد الحبيب التاغوتي المدير الجهوي للتربية " للشروق" أن الهدف من هذه الحملة، هو كيفية استعداد تلميذ الباكالوريا لهذا الاختبار الوطني نفسانيا وبدنيا، بالإضافة إلى كيفية تهيئته منهجيا وصولا إلى كيفية تصّرفه في وقت الامتحان، ومضيفا إن كل هذه العوامل إن تم تطبيقها بحذافيرها من قبل تلميذ الباكالوريا، ستساهم قطعا وتساعده على إجراء اختبار الباكالوريا في ظروف طيبة نفسانيا وبدنيا وما إلى ذلك .وفي ذات السياق يؤكد السيد الحبيب التاغوتي أن البرنامج الجهوي لتحسين نتائج الباكالوريا أمّنه ثلة من خيرة المستشارين في الإعلام والتوجيه وبرفقة الأساتذة المكلفين بالتوجيه بالإدارة الجهوية للتربية بسليانة.





مراد البوبكري