سليانــــــة.. حملة «كيفاش نحضّر روحي... للباك؟»... تجوب معاهد الولاية

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مكتب سليانة (الشروق)
في إطار البرنامج الجهوي لتحسين نتائج الباكالوريا، وببادرة من الإدارة الجهوية للتربية بسليانة، وبالتعاون مع فريق مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسليانة، انطلقت على امتداد شهر افريل الفارط، الحملة الجهوية لمرافقة تلاميذ الباكالوريا بكامل المعاهد الثانوية بالولاية، وذلك تحت شعار "نحضر روحي للباك... كيفاش ؟".
وفي هذا الإطار يؤكد السيد الحبيب التاغوتي المدير الجهوي للتربية " للشروق" أن الهدف من هذه الحملة، هو كيفية استعداد تلميذ الباكالوريا لهذا الاختبار الوطني نفسانيا وبدنيا، بالإضافة إلى كيفية تهيئته منهجيا وصولا إلى كيفية تصّرفه في وقت الامتحان، ومضيفا إن كل هذه العوامل إن تم تطبيقها بحذافيرها من قبل تلميذ الباكالوريا، ستساهم قطعا وتساعده على إجراء اختبار الباكالوريا في ظروف طيبة نفسانيا وبدنيا وما إلى ذلك .وفي ذات السياق يؤكد السيد الحبيب التاغوتي أن البرنامج الجهوي لتحسين نتائج الباكالوريا أمّنه ثلة من خيرة المستشارين في الإعلام والتوجيه وبرفقة الأساتذة المكلفين بالتوجيه بالإدارة الجهوية للتربية بسليانة.
مكتب سليانة (الشروق)
في إطار البرنامج الجهوي لتحسين نتائج الباكالوريا، وببادرة من الإدارة الجهوية للتربية بسليانة، وبالتعاون مع فريق مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسليانة، انطلقت على امتداد شهر افريل الفارط، الحملة الجهوية لمرافقة تلاميذ الباكالوريا بكامل المعاهد الثانوية بالولاية، وذلك تحت شعار "نحضر روحي للباك... كيفاش ؟".
وفي هذا الإطار يؤكد السيد الحبيب التاغوتي المدير الجهوي للتربية " للشروق" أن الهدف من هذه الحملة، هو كيفية استعداد تلميذ الباكالوريا لهذا الاختبار الوطني نفسانيا وبدنيا، بالإضافة إلى كيفية تهيئته منهجيا وصولا إلى كيفية تصّرفه في وقت الامتحان، ومضيفا إن كل هذه العوامل إن تم تطبيقها بحذافيرها من قبل تلميذ الباكالوريا، ستساهم قطعا وتساعده على إجراء اختبار الباكالوريا في ظروف طيبة نفسانيا وبدنيا وما إلى ذلك .وفي ذات السياق يؤكد السيد الحبيب التاغوتي أن البرنامج الجهوي لتحسين نتائج الباكالوريا أمّنه ثلة من خيرة المستشارين في الإعلام والتوجيه وبرفقة الأساتذة المكلفين بالتوجيه بالإدارة الجهوية للتربية بسليانة.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018