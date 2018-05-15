بطاقة الأسبوع .. الباك وتغير العقليات

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

ثلاثة اسابيع تقريبا تفصل تلاميذ الباكالوريا عن موعد انطلاق الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك. ويبقى هذا الامتحان حدثا مهما في حياة العائلة التونسية ذلك ان النجاح في هذه المحطة سيكون قاطرة العبور الى الحياة الجامعية والمهنية في المستقبل كما انه يعدّ تتويجا لمسيرة 13 سنة من الدراسة والاجتهاد. ومازالت العائلة التونسية تنظر الى الباكالوريا على انها مفتاح المسيرة المهنية للشاب مستقبلا.

لكن المتأمل في تطوّر نسق المشهد التربوي في بلادنا لا شك انه يلاحظ تغيرا نسبيا بدأ يعرف طريقه في سلوك الاسر ذلك ان شهادة الباكالوريا لم تعد المفتاح الوحيد للجامعات فيكفي ان تتوفّر الاموال ليلتحق التلميذ بأفضل الجامعات الخاصة التي لا تشترط النجاح في الباكالوريا وتوفّر في المقابل خدمات تعليمية يبدو انها متميزة وفق شهادات الكثيرين وهو ما قد يجعل بعض العقليات تتغير لتخفّف من حجم الضغط على تلاميذ الباكالوريا خاصة بالنسبة للشعب التي لا تعرف نسب نجاح عالية.

ومهما يكن من شأن فإن دور الاسرة أساسي خلال المرحلة الحالية ذلك ان المترشحين للباكالوريا هم على موعد في الايام القليلة القادمة مع فترة المراجعة وكل ما يهم المترشح خلال هذه المرحلة هو أن يستمع إلى نصائح توجهه وتساعده على تحقيق هدفه باجتياز هذا الامتحان بنجاح، وتقديم مرضي بعيدا عن الضغط النفسي ويكمن دور الاسرة في توفير المناخ المناسب والترفيه عن التلميذ عبر ممارسة رياضة المشي وتوفير وجبات صحيّة وتوفير النصح عبر مساعدة المترشح على توزيع وقته بين المراجعة والترفيه دون اهمال إعداد الجذاذات وعدم ارهاق المترشح بالمبالغة في الحديث عن النتائج فالمهم هو الاجتهاد في العمل. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المترشحين...

بقلم: هادية الشاهد المسيهلي
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

ثلاثة اسابيع تقريبا تفصل تلاميذ الباكالوريا عن موعد انطلاق الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك. ويبقى هذا الامتحان حدثا مهما في حياة العائلة التونسية ذلك ان النجاح في هذه المحطة سيكون قاطرة العبور الى الحياة الجامعية والمهنية في المستقبل كما انه يعدّ تتويجا لمسيرة 13 سنة من الدراسة والاجتهاد. ومازالت العائلة التونسية تنظر الى الباكالوريا على انها مفتاح المسيرة المهنية للشاب مستقبلا.

لكن المتأمل في تطوّر نسق المشهد التربوي في بلادنا لا شك انه يلاحظ تغيرا نسبيا بدأ يعرف طريقه في سلوك الاسر ذلك ان شهادة الباكالوريا لم تعد المفتاح الوحيد للجامعات فيكفي ان تتوفّر الاموال ليلتحق التلميذ بأفضل الجامعات الخاصة التي لا تشترط النجاح في الباكالوريا وتوفّر في المقابل خدمات تعليمية يبدو انها متميزة وفق شهادات الكثيرين وهو ما قد يجعل بعض العقليات تتغير لتخفّف من حجم الضغط على تلاميذ الباكالوريا خاصة بالنسبة للشعب التي لا تعرف نسب نجاح عالية.

ومهما يكن من شأن فإن دور الاسرة أساسي خلال المرحلة الحالية ذلك ان المترشحين للباكالوريا هم على موعد في الايام القليلة القادمة مع فترة المراجعة وكل ما يهم المترشح خلال هذه المرحلة هو أن يستمع إلى نصائح توجهه وتساعده على تحقيق هدفه باجتياز هذا الامتحان بنجاح، وتقديم مرضي بعيدا عن الضغط النفسي ويكمن دور الاسرة في توفير المناخ المناسب والترفيه عن التلميذ عبر ممارسة رياضة المشي وتوفير وجبات صحيّة وتوفير النصح عبر مساعدة المترشح على توزيع وقته بين المراجعة والترفيه دون اهمال إعداد الجذاذات وعدم ارهاق المترشح بالمبالغة في الحديث عن النتائج فالمهم هو الاجتهاد في العمل. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المترشحين...

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