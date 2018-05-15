بطاقة الأسبوع .. الباك وتغير العقليات

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ثلاثة اسابيع تقريبا تفصل تلاميذ الباكالوريا عن موعد انطلاق الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك. ويبقى هذا الامتحان حدثا مهما في حياة العائلة التونسية ذلك ان النجاح في هذه المحطة سيكون قاطرة العبور الى الحياة الجامعية والمهنية في المستقبل كما انه يعدّ تتويجا لمسيرة 13 سنة من الدراسة والاجتهاد. ومازالت العائلة التونسية تنظر الى الباكالوريا على انها مفتاح المسيرة المهنية للشاب مستقبلا.
لكن المتأمل في تطوّر نسق المشهد التربوي في بلادنا لا شك انه يلاحظ تغيرا نسبيا بدأ يعرف طريقه في سلوك الاسر ذلك ان شهادة الباكالوريا لم تعد المفتاح الوحيد للجامعات فيكفي ان تتوفّر الاموال ليلتحق التلميذ بأفضل الجامعات الخاصة التي لا تشترط النجاح في الباكالوريا وتوفّر في المقابل خدمات تعليمية يبدو انها متميزة وفق شهادات الكثيرين وهو ما قد يجعل بعض العقليات تتغير لتخفّف من حجم الضغط على تلاميذ الباكالوريا خاصة بالنسبة للشعب التي لا تعرف نسب نجاح عالية.
ومهما يكن من شأن فإن دور الاسرة أساسي خلال المرحلة الحالية ذلك ان المترشحين للباكالوريا هم على موعد في الايام القليلة القادمة مع فترة المراجعة وكل ما يهم المترشح خلال هذه المرحلة هو أن يستمع إلى نصائح توجهه وتساعده على تحقيق هدفه باجتياز هذا الامتحان بنجاح، وتقديم مرضي بعيدا عن الضغط النفسي ويكمن دور الاسرة في توفير المناخ المناسب والترفيه عن التلميذ عبر ممارسة رياضة المشي وتوفير وجبات صحيّة وتوفير النصح عبر مساعدة المترشح على توزيع وقته بين المراجعة والترفيه دون اهمال إعداد الجذاذات وعدم ارهاق المترشح بالمبالغة في الحديث عن النتائج فالمهم هو الاجتهاد في العمل. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المترشحين...
ثلاثة اسابيع تقريبا تفصل تلاميذ الباكالوريا عن موعد انطلاق الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك. ويبقى هذا الامتحان حدثا مهما في حياة العائلة التونسية ذلك ان النجاح في هذه المحطة سيكون قاطرة العبور الى الحياة الجامعية والمهنية في المستقبل كما انه يعدّ تتويجا لمسيرة 13 سنة من الدراسة والاجتهاد. ومازالت العائلة التونسية تنظر الى الباكالوريا على انها مفتاح المسيرة المهنية للشاب مستقبلا.
لكن المتأمل في تطوّر نسق المشهد التربوي في بلادنا لا شك انه يلاحظ تغيرا نسبيا بدأ يعرف طريقه في سلوك الاسر ذلك ان شهادة الباكالوريا لم تعد المفتاح الوحيد للجامعات فيكفي ان تتوفّر الاموال ليلتحق التلميذ بأفضل الجامعات الخاصة التي لا تشترط النجاح في الباكالوريا وتوفّر في المقابل خدمات تعليمية يبدو انها متميزة وفق شهادات الكثيرين وهو ما قد يجعل بعض العقليات تتغير لتخفّف من حجم الضغط على تلاميذ الباكالوريا خاصة بالنسبة للشعب التي لا تعرف نسب نجاح عالية.
ومهما يكن من شأن فإن دور الاسرة أساسي خلال المرحلة الحالية ذلك ان المترشحين للباكالوريا هم على موعد في الايام القليلة القادمة مع فترة المراجعة وكل ما يهم المترشح خلال هذه المرحلة هو أن يستمع إلى نصائح توجهه وتساعده على تحقيق هدفه باجتياز هذا الامتحان بنجاح، وتقديم مرضي بعيدا عن الضغط النفسي ويكمن دور الاسرة في توفير المناخ المناسب والترفيه عن التلميذ عبر ممارسة رياضة المشي وتوفير وجبات صحيّة وتوفير النصح عبر مساعدة المترشح على توزيع وقته بين المراجعة والترفيه دون اهمال إعداد الجذاذات وعدم ارهاق المترشح بالمبالغة في الحديث عن النتائج فالمهم هو الاجتهاد في العمل. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المترشحين...
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-