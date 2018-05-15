محكمـة ذكيـــة فــي الصين: قـــــاض وإنســـــــان آلي

لا تتوقف الصين عن إثارة دهشة العالم بكل جديد، وآخر ذلك محكمة ذكية لا يوجد بها سوى قاضٍ وإنسان آلي.

وتعد هذه المحكمة الأولى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فالقاضي هو الشخص الوحيد الحاضر في قاعات المرافعات، وينسّق مع المدعي العام والمحامي والمدعى عليه عبر أجهزة الحاسوب.

ويتم تسجيل جلسة المحاكمة من البداية إلى النهاية من طرف رجل آلي يتمتع بالقدرة على التمييز بين الأطراف المتنازعة واستيعاب لهجاتهم المختلفة.

ويقول القاضي شياو فانغ شيون إن 70 % من القضايا لا تتطلب الحضور الشخصي إلى المحكمة. ومع تطور التكنولوجيا وتوجه الحياة نحو الاعتماد أكثر على الذكاء الاصطناعي، فقد استُبدل الكاتب العام بالإنسان الآلي الذي تفوق على العنصر البشري بسرعته في كتابة القضايا.