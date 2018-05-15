في مصر... راديـــــو للمطلقـات

بات للمطلقات إذاعة تتحدث باسمهن، تتناول مشاكلهن وتطرح حلولا لهن وتعمل على توعيتهن بحقوقهن في بلد سُجلت فيه زهاء مائتي ألف حالة طلاق في عام 2015، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالسنة التي سبقتها.

«راديو المطلقات» خدمة إذاعية أطلقتها المصرية محاسن صابر بإمكانيات محدودة على الإنترنات، تبث من مقهى للشبكة العنكبوتية في محافظة الشرقية.

وأرادت محاسن -وهي مطلقة- أن تطلع بنات جنسها على تجربتها وتقدم لهن النصح اللازم لإنقاذ حياتهن الزوجية.وكأي تجربة جديدة، اختلفت آراء المصريين بشأنها، فالنساء على سبيل المثال يعتبرنها مشروعا رائدا بينما يرى فيها بعض الرجال نوعا من التحريض على الطلاق.