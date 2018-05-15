مزحة تؤخـــر 207 أشخاص لأكثـــــر مــــــن ساعـــــة

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أفادت وكالة أنباء «أنتارا» الاندونيسية اول امس أن طائرة تابعة لشركة «لايون إير» تأخر إقلاعها أثناء رحلة داخلية لأكثر من ساعة بسبب مزحة أطلقتها مسافرة بعد صعودها على متن الطائرة.
ونقلت الوكالة عن شركة «لايون إير» الجوية أن سيدة رمزت لها بحرفي «أس تي» أخبرت ضابطا في المقصورة بأنها تحمل قنبلة في الحقيبة بعد أن أوشكت على وضع حقيبتها على أحد الرفوف الموجودة بالطائرة.
ثم قالت الراكبة لاحقا إنها كانت تمزح فحسب، إلا أن المزحة أدت إلى قيام أفراد الأمن في المطار -بالإضافة إلى الطيار وأفراد طاقم الطائرة- بإعادة فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أية قنابل على متنها، حيث قاموا بتفتيش 207 ركاب وحقائبهم، بالإضافة إلى البضائع، دون أن يعثروا على أية قنابل أو أي جسم مشتبه به، بحسب الوكالة.
أفادت وكالة أنباء «أنتارا» الاندونيسية اول امس أن طائرة تابعة لشركة «لايون إير» تأخر إقلاعها أثناء رحلة داخلية لأكثر من ساعة بسبب مزحة أطلقتها مسافرة بعد صعودها على متن الطائرة.
ونقلت الوكالة عن شركة «لايون إير» الجوية أن سيدة رمزت لها بحرفي «أس تي» أخبرت ضابطا في المقصورة بأنها تحمل قنبلة في الحقيبة بعد أن أوشكت على وضع حقيبتها على أحد الرفوف الموجودة بالطائرة.
ثم قالت الراكبة لاحقا إنها كانت تمزح فحسب، إلا أن المزحة أدت إلى قيام أفراد الأمن في المطار -بالإضافة إلى الطيار وأفراد طاقم الطائرة- بإعادة فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أية قنابل على متنها، حيث قاموا بتفتيش 207 ركاب وحقائبهم، بالإضافة إلى البضائع، دون أن يعثروا على أية قنابل أو أي جسم مشتبه به، بحسب الوكالة.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018