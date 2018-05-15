مزحة تؤخـــر 207 أشخاص لأكثـــــر مــــــن ساعـــــة



أفادت وكالة أنباء «أنتارا» الاندونيسية اول امس أن طائرة تابعة لشركة «لايون إير» تأخر إقلاعها أثناء رحلة داخلية لأكثر من ساعة بسبب مزحة أطلقتها مسافرة بعد صعودها على متن الطائرة.

ونقلت الوكالة عن شركة «لايون إير» الجوية أن سيدة رمزت لها بحرفي «أس تي» أخبرت ضابطا في المقصورة بأنها تحمل قنبلة في الحقيبة بعد أن أوشكت على وضع حقيبتها على أحد الرفوف الموجودة بالطائرة.

ثم قالت الراكبة لاحقا إنها كانت تمزح فحسب، إلا أن المزحة أدت إلى قيام أفراد الأمن في المطار -بالإضافة إلى الطيار وأفراد طاقم الطائرة- بإعادة فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أية قنابل على متنها، حيث قاموا بتفتيش 207 ركاب وحقائبهم، بالإضافة إلى البضائع، دون أن يعثروا على أية قنابل أو أي جسم مشتبه به، بحسب الوكالة.