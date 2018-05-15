بعد المجزرة الصهيونية:اجتمــــــــاع أممــــــــي وآخـــــــر عربــــــــي

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عواصم (وكالات)
دعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الملتهبة في فلسطين. وأعلن رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة طارئة خلال 24 ساعة لمناقشة التطورات في فلسطين.
وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية قد شدد أول أمس في تصريحات صحفية، على ضرورة توصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار ترومب، بعد دعوته مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لمواجهة قرار الولايات المتحدة المتمثل بنقل سفارتها إلى القدس.
من جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي غدا الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار «غير القانوني» لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.
عواصم (وكالات)
دعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الملتهبة في فلسطين. وأعلن رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة طارئة خلال 24 ساعة لمناقشة التطورات في فلسطين.
وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية قد شدد أول أمس في تصريحات صحفية، على ضرورة توصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار ترومب، بعد دعوته مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لمواجهة قرار الولايات المتحدة المتمثل بنقل سفارتها إلى القدس.
من جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي غدا الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار «غير القانوني» لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018