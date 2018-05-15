الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بعد المجزرة الصهيونية:اجتمــــــــاع أممــــــــي وآخـــــــر عربــــــــي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
العالمية
بعد المجزرة الصهيونية:اجتمــــــــاع أممــــــــي وآخـــــــر عربــــــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

عواصم (وكالات)
دعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الملتهبة في فلسطين. وأعلن رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة طارئة خلال 24 ساعة لمناقشة التطورات في فلسطين.
وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية قد شدد أول أمس في تصريحات صحفية، على ضرورة توصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار ترومب، بعد دعوته مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لمواجهة قرار الولايات المتحدة المتمثل بنقل سفارتها إلى القدس.
من جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي غدا الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار «غير القانوني» لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

تقرؤون أيضا
«الشروق» على خط المواجهة مع الاحتلال في فلسطين:حرب إبادة في غزة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تمام الساعة العاشرة صباحا، وقف الفلسطينيون، أمس، على طول حدود قطاع غزة: من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا....
المزيد >>
بحضور اليمين الاسرائيلي والأمريكي ومقاطعة دولية:افتتــــاح السفــــارة الأمريكيــــــــة فــــي...
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في موازاة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، بتشجيع أمريكي، في قطاع غزة، جرى حفل نقل السفارة الأمريكية من تل...
المزيد >>
الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصيب عدد من الشبان والأهالي. واعتقل آخرون امس إثر مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة...
المزيد >>
تنديد عالمي واسع بنقل سفارة أمريكا إلى القدس
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نددت العديد من دول العالم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونفت بريطانيا وجود خطط لنقل سفارتها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بعد المجزرة الصهيونية:اجتمــــــــاع أممــــــــي وآخـــــــر عربــــــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

عواصم (وكالات)
دعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الملتهبة في فلسطين. وأعلن رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة طارئة خلال 24 ساعة لمناقشة التطورات في فلسطين.
وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية قد شدد أول أمس في تصريحات صحفية، على ضرورة توصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار ترومب، بعد دعوته مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لمواجهة قرار الولايات المتحدة المتمثل بنقل سفارتها إلى القدس.
من جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي غدا الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار «غير القانوني» لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

تقرؤون أيضا
«الشروق» على خط المواجهة مع الاحتلال في فلسطين:حرب إبادة في غزة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تمام الساعة العاشرة صباحا، وقف الفلسطينيون، أمس، على طول حدود قطاع غزة: من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا....
المزيد >>
بحضور اليمين الاسرائيلي والأمريكي ومقاطعة دولية:افتتــــاح السفــــارة الأمريكيــــــــة فــــي...
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في موازاة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، بتشجيع أمريكي، في قطاع غزة، جرى حفل نقل السفارة الأمريكية من تل...
المزيد >>
الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصيب عدد من الشبان والأهالي. واعتقل آخرون امس إثر مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة...
المزيد >>
تنديد عالمي واسع بنقل سفارة أمريكا إلى القدس
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نددت العديد من دول العالم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونفت بريطانيا وجود خطط لنقل سفارتها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿