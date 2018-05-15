بعد المجزرة الصهيونية:اجتمــــــــاع أممــــــــي وآخـــــــر عربــــــــي

عواصم (وكالات)

دعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الملتهبة في فلسطين. وأعلن رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة طارئة خلال 24 ساعة لمناقشة التطورات في فلسطين.

وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية قد شدد أول أمس في تصريحات صحفية، على ضرورة توصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار ترومب، بعد دعوته مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لمواجهة قرار الولايات المتحدة المتمثل بنقل سفارتها إلى القدس.

من جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي غدا الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار «غير القانوني» لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.