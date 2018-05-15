عباس:السفارة الأمريكية الجديدة «مستوطنة» في القدس

القدس المحتلة (وكالات)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الاشتباكات مع قوات الاحتلال، وإضرابا عاما في الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، أمس الاثنين، إن السفارة الأمريكية الجديدة هي «بؤرة استيطانية أمريكية» في القدس الشرقية.

وأكّد الرئيس الفلسطيني أن «شعبنا لن يتوقف عن نضاله السلمي الشعبي، وأننا سنستمر في ذلك حتى النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس»، مضيفا أن هذه المناسبة أكثر من مناسبة، مناسبة البؤرة الاستيطانية ومناسبة النكبة التي وقعت على شعبنا الفلسطيني».