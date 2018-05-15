تنديد عالمي واسع بنقل سفارة أمريكا إلى القدس

عواصم (وكالات)

نددت العديد من دول العالم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونفت بريطانيا وجود خطط لنقل سفارتها إليها أسوة بأمريكا، كما نددت روسيا وتركيا وإيران والأردن بالخطوة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الحكومة البريطانية ليست لديها خطط لنقل السفارة من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وأكّدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد ملتزم بمواصلة العمل مع الطرفين، ومع شركائه الدوليين من أجل استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، لافتة إلى أن علاقة الشعبين اليهودي والفلسطيني بالقدس لا يمكن إنكارها.

وفي موسكو اعتبر الكرملين أن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس يصعد حدة التوتر في المنطقة.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن الإدارة الأمريكية تتصرف بعدم نضج وتنتهج أسلوب المغامرة، وذلك تعليقا على قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وخلال اجتماع اللجنة الدائمة لفلسطين في طهران دعا لاريجاني الدول الإسلامية والمجتمع الدولي لدعم جاد وإجراءات عملية للتصدي لممارسات الإدارة الأمريكية تجاه القدس.

وسبق ذلك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قال فيه «نشعر وكأننا في الأيام المظلمة التي سبقت الحرب العالمية الثانية».

من جهتها، دعت الحكومة الألمانية امس الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس، مؤكدة أن مصير القدس تحدده فقط مفاوضات بين الطرفين.

وفي الأردن أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة للكيان الصهيوني يمثلان خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وقال المومني إن موقف الأردن ثابت في رفض القرار الأمريكي واعتباره منعدما.

وعبر ملك المغرب محمد السادس عن رفضه تفعيل الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها.وجاء ذلك في رسالة بعثها الملك المغربي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأدان العراق، وبشدة، عمليات العنف التي نفذتها قوات جيش الاحتلال تجاه المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاستهداف القوات الصهيونية للمدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين من بين الفلسطينيين.