الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
العالمية
الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

القدس المحتلة ـ (وكالات)

أصيب عدد من الشبان والأهالي. واعتقل آخرون امس إثر مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.واندلعت مواجهات مع الاحتلال في مدخل بلدة تقوع الرئيسي قرب تجمع للمدارس، أطلقت خلالها قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، مما أوقع عدّة حالات اختناق في صفوف الطلبة عقب انتهاء امتحان نهاية الفصل الدراسي، بينما رشق الطلبة جنود الاحتلال بالحجارة.

تقرؤون أيضا
«الشروق» على خط المواجهة مع الاحتلال في فلسطين:حرب إبادة في غزة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تمام الساعة العاشرة صباحا، وقف الفلسطينيون، أمس، على طول حدود قطاع غزة: من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا....
المزيد >>
بحضور اليمين الاسرائيلي والأمريكي ومقاطعة دولية:افتتــــاح السفــــارة الأمريكيــــــــة فــــي...
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في موازاة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، بتشجيع أمريكي، في قطاع غزة، جرى حفل نقل السفارة الأمريكية من تل...
المزيد >>
الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصيب عدد من الشبان والأهالي. واعتقل آخرون امس إثر مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة...
المزيد >>
تنديد عالمي واسع بنقل سفارة أمريكا إلى القدس
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نددت العديد من دول العالم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونفت بريطانيا وجود خطط لنقل سفارتها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

القدس المحتلة ـ (وكالات)

أصيب عدد من الشبان والأهالي. واعتقل آخرون امس إثر مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.واندلعت مواجهات مع الاحتلال في مدخل بلدة تقوع الرئيسي قرب تجمع للمدارس، أطلقت خلالها قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، مما أوقع عدّة حالات اختناق في صفوف الطلبة عقب انتهاء امتحان نهاية الفصل الدراسي، بينما رشق الطلبة جنود الاحتلال بالحجارة.

تقرؤون أيضا
«الشروق» على خط المواجهة مع الاحتلال في فلسطين:حرب إبادة في غزة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تمام الساعة العاشرة صباحا، وقف الفلسطينيون، أمس، على طول حدود قطاع غزة: من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا....
المزيد >>
بحضور اليمين الاسرائيلي والأمريكي ومقاطعة دولية:افتتــــاح السفــــارة الأمريكيــــــــة فــــي...
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
في موازاة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، بتشجيع أمريكي، في قطاع غزة، جرى حفل نقل السفارة الأمريكية من تل...
المزيد >>
الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصيب عدد من الشبان والأهالي. واعتقل آخرون امس إثر مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة...
المزيد >>
تنديد عالمي واسع بنقل سفارة أمريكا إلى القدس
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نددت العديد من دول العالم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونفت بريطانيا وجود خطط لنقل سفارتها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿