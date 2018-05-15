الضفة تشتعل:إصابات واعتقالات في مواجهات مــــــــع الاحتـــــلال

أصيب عدد من الشبان والأهالي. واعتقل آخرون امس إثر مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.واندلعت مواجهات مع الاحتلال في مدخل بلدة تقوع الرئيسي قرب تجمع للمدارس، أطلقت خلالها قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، مما أوقع عدّة حالات اختناق في صفوف الطلبة عقب انتهاء امتحان نهاية الفصل الدراسي، بينما رشق الطلبة جنود الاحتلال بالحجارة.