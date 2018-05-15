بحضور اليمين الاسرائيلي والأمريكي ومقاطعة دولية:افتتــــاح السفــــارة الأمريكيــــــــة فــــي القـــــــــدس

القدس المحتلة ـ (وكالات)

في موازاة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، بتشجيع أمريكي، في قطاع غزة، جرى حفل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، عصر امس الاثنين. وبدا هذا الحفل أشبه بطقس مسياني غيبي يستند إلى أساطير توراتية. إذ تحدث السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، عن أن القدس هي «عاصمة الشعب اليهودي» منذ 3000 عام، فيما تُليت صلوات من التوراة من جانب قس أمريكي.

وحضر الحفل وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوشين، وصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص، جاريد كوشنير، وزوجته إيفانكا ترومب. وبرز غياب أي عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي الأميركي، ولا حتى أي عضو من أعضائه اليهود.

وعن الجانب الإسرائيلي حضر الحفل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، ومسؤولون كبار من بينهم رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت. كما برز حضور قادة اليمين المتطرف والاستيطاني. ووصف متحدثون إسرائيليون نقل السفارة الأمريكية بأنه «يوم تاريخي».

وغاب أغلب ممثلي دول العالم، امس الاثنين، عن نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس المحتل. وأعلنت دول عدة رفضها المشاركة بهذه الاحتفالات من بينها مصر و روسيا، وألمانيا، والنمسا، وبولندا، وإيرلندا، ومالطا، والمكسيك، والبرتغال، والسويد.