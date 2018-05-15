بحضور اليمين الاسرائيلي والأمريكي ومقاطعة دولية:افتتــــاح السفــــارة الأمريكيــــــــة فــــي القـــــــــدس

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القدس المحتلة ـ (وكالات)
في موازاة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، بتشجيع أمريكي، في قطاع غزة، جرى حفل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، عصر امس الاثنين. وبدا هذا الحفل أشبه بطقس مسياني غيبي يستند إلى أساطير توراتية. إذ تحدث السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، عن أن القدس هي «عاصمة الشعب اليهودي» منذ 3000 عام، فيما تُليت صلوات من التوراة من جانب قس أمريكي.
وحضر الحفل وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوشين، وصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص، جاريد كوشنير، وزوجته إيفانكا ترومب. وبرز غياب أي عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي الأميركي، ولا حتى أي عضو من أعضائه اليهود.
وعن الجانب الإسرائيلي حضر الحفل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، ومسؤولون كبار من بينهم رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت. كما برز حضور قادة اليمين المتطرف والاستيطاني. ووصف متحدثون إسرائيليون نقل السفارة الأمريكية بأنه «يوم تاريخي».
وغاب أغلب ممثلي دول العالم، امس الاثنين، عن نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس المحتل. وأعلنت دول عدة رفضها المشاركة بهذه الاحتفالات من بينها مصر و روسيا، وألمانيا، والنمسا، وبولندا، وإيرلندا، ومالطا، والمكسيك، والبرتغال، والسويد.
القدس المحتلة ـ (وكالات)
في موازاة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، بتشجيع أمريكي، في قطاع غزة، جرى حفل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، عصر امس الاثنين. وبدا هذا الحفل أشبه بطقس مسياني غيبي يستند إلى أساطير توراتية. إذ تحدث السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، عن أن القدس هي «عاصمة الشعب اليهودي» منذ 3000 عام، فيما تُليت صلوات من التوراة من جانب قس أمريكي.
وحضر الحفل وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوشين، وصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص، جاريد كوشنير، وزوجته إيفانكا ترومب. وبرز غياب أي عضو كونغرس من الحزب الديمقراطي الأميركي، ولا حتى أي عضو من أعضائه اليهود.
وعن الجانب الإسرائيلي حضر الحفل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، ومسؤولون كبار من بينهم رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت. كما برز حضور قادة اليمين المتطرف والاستيطاني. ووصف متحدثون إسرائيليون نقل السفارة الأمريكية بأنه «يوم تاريخي».
وغاب أغلب ممثلي دول العالم، امس الاثنين، عن نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس المحتل. وأعلنت دول عدة رفضها المشاركة بهذه الاحتفالات من بينها مصر و روسيا، وألمانيا، والنمسا، وبولندا، وإيرلندا، ومالطا، والمكسيك، والبرتغال، والسويد.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018