«الشروق» على خط المواجهة مع الاحتلال في فلسطين:حرب إبادة في غزة

في تمام الساعة العاشرة صباحا، وقف الفلسطينيون، أمس، على طول حدود قطاع غزة: من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا. وتقدموا نحو السلك الزائل. وأزالوه بسواعدهم القوية وصدورهم العارية بشكل واحد ومتواز، مع هتافات الجماهير.

القدس المحتلة ـ (الشروق): بهاء العبدالله

«الشروق» رافقت مليونية العودة. ورصدت الشعب الفلسطيني الذي هاجم الموت بحثا عن الحياة الكريمة، في لحظة نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس المحتلة. فدافع عن كرامة المسجد الاقصى وحرمته .

واستشهد 55 فلسطينيا. وأصيب 2700 بجراح متفاوتة جرّاء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف ممن شاركوا في فعاليات وتظاهرات سلمية ضمن الجمعة السابعة من «مسيرة العودة» في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ورصدت "الشروق" مشاهد يتفتت الكبد من هولها.فالمصابون ينقلون بسيارات مدنية لكثرتهم وسيارات الإسعاف لم تتمكن من نقلهم جميعاً. ولا يوجد عدد معين للشهداء لأن العدد يرتفع بشكل جنوني.

توافد عشرات الآلاف من المواطنين، صباح أمس الإثنين، ضمن فعاليات «مليونية العودة» في المناطق الشرقية لقطاع غزة. حيث بدؤوا بالوصول إلى مخيمات العودة الحدودية، في ظل إضراب شامل.

وتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى، لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق شرق قطاع غزة. وتبعد عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة 650 مترا.

واستبقت قوات الاحتلال بدء الفعاليات بتوغل محدود شرقي جباليا شمال القطاع، وشرقي خزاعة جنوبه. فيما ألقت طائرات مُسيّرة صغيرة تابعة لقوات الاحتلال مواد حارقة باتجاه بعض خيام العودة.

وأحرقت الطائرات المسيرة عددًا من الإطارات المطاطية (الكوشوك) شرقي خزاعة، أعدها الشبان للتشويش على قناصة الاحتلال أثناء المواجهات.

ومنذ 30 من الشهر الماضي يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة اعتصامهم السلمي قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأطلقت قوات الاحتلال نيران مدفعيتها في محيط مخيم العودة شرقي مدينة غزة وخان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. بينما تمكن المتظاهرون من اسقاط 3 طائرات مسيرة شرق البريج وسط قطاع غزة، وشمالي القطاع، والثالثة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونجح مئات المتظاهرين المشاركين في مليونية العودة، أمس،» باقتحام الحدود مع الاراضي المحتلة الخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال، شرق مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وفي مدينة غزة والبريج وبيت حانون شمالي القطاع، بعد أن تمكنوا من إزالة أجزاء من السياج الفاصل.

وعلى صعيد الاحتلال، شهدت قيادة الاحتلال على الحدود حالة من التوتر الكبير بعد تسلل متظاهرين الى السياج الفاصل من قطاع غزة في بعض المناطق , والجيش يستنفر قواته في الخط الثاني داخل المستوطنات لاحتمال استمرار توغل الآلاف داخل المستوطنات.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية إضراباً شاملاً، اليوم الثلاثاء حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة

وقال مسؤولون فلسطينيون إن مسيرات العودة الكبرى ستحقق أهدافها، حتى فك الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، إن غطرسة الاحتلال واستخدامه القوة المفرطة المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية جاء بدعم أمريكي لتلك الجرائم.

وشدد على ضرورة تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة الكبرى.

وأكد بحر أن العودة «حق وطني مقدس لا يخضع مطلقاً للمساومة أو الابتزاز»، داعياً الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الواسعة في مسيرة العودة الكبرى التي تشكل تحدياً لترامب والاحتلال والنواة الأولى لمشروع العودة إلى أراضينا المحتلة عام 48 ، وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

ومن جانبه قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إنه لا يمكن لمسيرة العودة التي يدفع فيها الفلسطينيون ثمنا باهظا من الشهداء والجرحى إلا تحقيق أهدافها وفي مقدمتها إلغاء صفقة القرن، وأي محاولة لاعتبار القدس عاصمة للاحتلال.

وأضاف البطش في تصريح لـ»الشروق» :»نتائج المسيرة هي كسر الحصار وإلغاء صفقة القرن، والخطة مستمرة باتجاه ذلك. ونحن على طريق تحقيق الأهداف، وجمعة بعد أخرى يزداد الاقتراب من تلك الأهداف».

وبين أن المعركة مع الاحتلال معركة على كل فلسطين «فلا يضرنا أن المحتل زاد وقاحته. لكن الجديد أن يأتي الأمريكي لكي يعلن أن القدس عاصمة للاحتلال. ويجب معاقبة واشنطن على ذلك، وكل من يريد نقل سفارة بلاده الى القدس على حساب الحق».

وقال: «نسعى لوحدة حال لكل فلسطيني في كل مكان في العالم، ليقف معنا ويدعمنا بمسيرات العودة التي نريد من خلالها اسقاط صفقة القرن».

وأضاف: «مستمرون في الفعاليات لكي تكون رسالة الشعب واضحة، أنه لا يمكن استبدال أرض بأرض ولا وطن بوطن، وأن الشعب يتمسك بوطنه كاملا. وهذه المرحلة محطة مهمة من محطات الصراع».

الحدث في أرقام

55

شهيدا في مواجهات مع قوات الاحتلال.

2500

جريح نتيجة القمع الصهيوني.