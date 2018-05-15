صورة من الـ«فايسبوك»

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

هذه الصورة التي تم تداولها في موقع التواصل الاجتماعي تكشف عن مدى استفحال العنف والفوضى في ملاعبنا.

حفل نهائي كأس تونس يثير جدل الفايسبوكيين أثار حفل تسليم كأس تونس في المباراة التي جمعت الافريقي بالنجم الساحلي الكثير من الجدل في صفوف مستعلمي شبكة... المزيد >>