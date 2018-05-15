نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

واحد قال لمرتو آشنوه احساسك كي تبقى ساعتين في الكوجينة باش تحضرلي الفطور ونجي أنا ناكلو في دقيقتين وضحك هههه قاتلو نفس احساسك كي تبقى تخدم شهر كامل باش تاخذ الشهرية ونجي أنا نصرفها في نهارين

حفل نهائي كأس تونس يثير جدل الفايسبوكيين أثار حفل تسليم كأس تونس في المباراة التي جمعت الافريقي بالنجم الساحلي الكثير من الجدل في صفوف مستعلمي شبكة... المزيد >>