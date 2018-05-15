لا للزيادة في سعر الحليب

نفى مدير ديوان وزير التجارة، لسعد العبيدي، ما يتم ترويجه حول الترفيع في سعرالحليب مبرزا أن اجتماعا جمع وزراء التجارة والفلاحة والصناعة بممثلي المهنية في اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف اتفقوا خلاله على عقد اجتماع ثان يوم 21 جوان أي بعد شهر رمضان.

ودعا لسعد العبيدي في تصريح له المواطنين إلى التزود بالحليب بصفة عادية وعدم تخزينه في منازلهم لأن الإنتاج متوفر إضافة إلى وجود مخزون إضافي.