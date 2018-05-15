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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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لا للزيادة في سعر الحليب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نفى مدير ديوان وزير التجارة، لسعد العبيدي، ما يتم ترويجه حول الترفيع في سعرالحليب مبرزا أن اجتماعا جمع وزراء التجارة والفلاحة والصناعة بممثلي المهنية في اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف اتفقوا خلاله على عقد اجتماع ثان يوم 21 جوان أي بعد شهر رمضان.

ودعا لسعد العبيدي في تصريح له المواطنين إلى التزود بالحليب بصفة عادية وعدم تخزينه في منازلهم لأن الإنتاج متوفر  إضافة إلى وجود مخزون إضافي.

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الفايس بوك
لا للزيادة في سعر الحليب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نفى مدير ديوان وزير التجارة، لسعد العبيدي، ما يتم ترويجه حول الترفيع في سعرالحليب مبرزا أن اجتماعا جمع وزراء التجارة والفلاحة والصناعة بممثلي المهنية في اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف اتفقوا خلاله على عقد اجتماع ثان يوم 21 جوان أي بعد شهر رمضان.

ودعا لسعد العبيدي في تصريح له المواطنين إلى التزود بالحليب بصفة عادية وعدم تخزينه في منازلهم لأن الإنتاج متوفر  إضافة إلى وجود مخزون إضافي.

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لا للزيادة في سعر الحليب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفى مدير ديوان وزير التجارة، لسعد العبيدي، ما يتم ترويجه حول الترفيع في سعرالحليب مبرزا أن اجتماعا جمع...
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واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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