محافظ البنك المركزي يتحدث عن الاصلاحات

قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي أمس، إن تونس اتفقت مع البنك الدولي على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد العباسي، في تصريح له أن البنك الدولي قدم مساعدات هامة لتونس وساعدها على تجاوز الظروف الصعبة لتأمين الانتقال الديمقراطي.

وركز العباسي، على ضرورة وأهمية تكاثف المجهودات لضمان استقرار التوازنات المالية وخلق اقتصاد قوي يشجع على جلب المستثمرين، ودعم الأنشطة التي تساهم في دفع التصدير وتقليص التوريد.