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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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حفل نهائي كأس تونس يثير جدل الفايسبوكيين
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الفايس بوك
حفل نهائي كأس تونس يثير جدل الفايسبوكيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أثار حفل تسليم كأس تونس في المباراة التي جمعت الافريقي بالنجم الساحلي الكثير من الجدل في صفوف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك
فقد أكد عماد بن حليمة في تدوينة له.
لما قدم احد اعضاء البروتوكول رمز الكاس لرئيس الجمهورية وعندما كان هذا الاخير بصدد الاستعداد لتسليمه لقائد النادي الافريقي باغتهما رئيس الحكومة من الخلف وامسك بالكاس مع رئيس الجمهورية. لا ادري ان كان تصرف بصفته محبا للجمعية او مسؤولا ساميا في الدولة.
في كل الحالات هذا سلوك مستهجن يدل على ضعف المسؤولين عن البروتوكول.
وأبدى البعض الآخر من الفايسبوكيين امتعاضهم من بعض الاجرءات الأمنية التي تم اتباعها في اللقاء والذي نغص على الجماهير فرحتهم وقد أكد سليم الميموني في تدوينة له أن الطريقة التي تم بها تسليم الكأس والمبالغة في تفتيش الجماهير وحتى اللاعبين وبعض المسؤولين في الحقيقة لم تكن ناجعة وساهمت في استفزاز الجماهير وأرسلت صورة سلبية للرياضة في تونس.
من جهته أشار رياض المحسني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى أن الأحداث التي رافقت نهائي الكأس بين الافريقي والنجم وما رافقها من رمي للشماريخ والاعتداء على بعض اللاعبين مشاهد مزعجة لم نتوقع أنها ستحدث خاصة في أجواء احتفالية وهي تعطي صورة سلبية عن رياضتنا وتؤكد كلام الصحفي البريطاني الذي اعتبر أن الجماهير التونسية "مصاصي دماء".
ودعا البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك سلطة الاشراف الى التدخل لإيجاد استراتيجية وطنية لمقاومة العنف في الملاعب وخارجه بل ان البعض الآخر من الفايسبوكيين طالبوا رئيس الحكومة بإيقاف النشاط الكروي.
ولكن في المقابل هناك من الفايسبوكيين من أكد أن ما حدث في نهائي الكأس أمر طبيعي وقد اعتبر فاتح بن لخضر في تدوينة له أن العنف ظاهرة لا تخص ملاعبنا فحسب بل تشمل مختلف الملاعب ثم إن الشعب التونسي يعشق كرة القدم ويرى فيها خير متنفس عن مشاغل الحياة اليومية والرداءة التي طالت مختلف المجالات وبالتالي لا أعتبر ان ايقاف نشاط كرة هو أفضل الحلول بل يجب الاعتماد على الردع واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن المباراة كانت ممتازة وكانت في مستوى الحدث أو العرس الكروي .

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الفايس بوك
حفل نهائي كأس تونس يثير جدل الفايسبوكيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أثار حفل تسليم كأس تونس في المباراة التي جمعت الافريقي بالنجم الساحلي الكثير من الجدل في صفوف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك
فقد أكد عماد بن حليمة في تدوينة له.
لما قدم احد اعضاء البروتوكول رمز الكاس لرئيس الجمهورية وعندما كان هذا الاخير بصدد الاستعداد لتسليمه لقائد النادي الافريقي باغتهما رئيس الحكومة من الخلف وامسك بالكاس مع رئيس الجمهورية. لا ادري ان كان تصرف بصفته محبا للجمعية او مسؤولا ساميا في الدولة.
في كل الحالات هذا سلوك مستهجن يدل على ضعف المسؤولين عن البروتوكول.
وأبدى البعض الآخر من الفايسبوكيين امتعاضهم من بعض الاجرءات الأمنية التي تم اتباعها في اللقاء والذي نغص على الجماهير فرحتهم وقد أكد سليم الميموني في تدوينة له أن الطريقة التي تم بها تسليم الكأس والمبالغة في تفتيش الجماهير وحتى اللاعبين وبعض المسؤولين في الحقيقة لم تكن ناجعة وساهمت في استفزاز الجماهير وأرسلت صورة سلبية للرياضة في تونس.
من جهته أشار رياض المحسني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى أن الأحداث التي رافقت نهائي الكأس بين الافريقي والنجم وما رافقها من رمي للشماريخ والاعتداء على بعض اللاعبين مشاهد مزعجة لم نتوقع أنها ستحدث خاصة في أجواء احتفالية وهي تعطي صورة سلبية عن رياضتنا وتؤكد كلام الصحفي البريطاني الذي اعتبر أن الجماهير التونسية "مصاصي دماء".
ودعا البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك سلطة الاشراف الى التدخل لإيجاد استراتيجية وطنية لمقاومة العنف في الملاعب وخارجه بل ان البعض الآخر من الفايسبوكيين طالبوا رئيس الحكومة بإيقاف النشاط الكروي.
ولكن في المقابل هناك من الفايسبوكيين من أكد أن ما حدث في نهائي الكأس أمر طبيعي وقد اعتبر فاتح بن لخضر في تدوينة له أن العنف ظاهرة لا تخص ملاعبنا فحسب بل تشمل مختلف الملاعب ثم إن الشعب التونسي يعشق كرة القدم ويرى فيها خير متنفس عن مشاغل الحياة اليومية والرداءة التي طالت مختلف المجالات وبالتالي لا أعتبر ان ايقاف نشاط كرة هو أفضل الحلول بل يجب الاعتماد على الردع واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن المباراة كانت ممتازة وكانت في مستوى الحدث أو العرس الكروي .

صفحة من إعداد رضا بركة
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