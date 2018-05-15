حفل نهائي كأس تونس يثير جدل الفايسبوكيين

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أثار حفل تسليم كأس تونس في المباراة التي جمعت الافريقي بالنجم الساحلي الكثير من الجدل في صفوف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك
فقد أكد عماد بن حليمة في تدوينة له.
لما قدم احد اعضاء البروتوكول رمز الكاس لرئيس الجمهورية وعندما كان هذا الاخير بصدد الاستعداد لتسليمه لقائد النادي الافريقي باغتهما رئيس الحكومة من الخلف وامسك بالكاس مع رئيس الجمهورية. لا ادري ان كان تصرف بصفته محبا للجمعية او مسؤولا ساميا في الدولة.
في كل الحالات هذا سلوك مستهجن يدل على ضعف المسؤولين عن البروتوكول.
وأبدى البعض الآخر من الفايسبوكيين امتعاضهم من بعض الاجرءات الأمنية التي تم اتباعها في اللقاء والذي نغص على الجماهير فرحتهم وقد أكد سليم الميموني في تدوينة له أن الطريقة التي تم بها تسليم الكأس والمبالغة في تفتيش الجماهير وحتى اللاعبين وبعض المسؤولين في الحقيقة لم تكن ناجعة وساهمت في استفزاز الجماهير وأرسلت صورة سلبية للرياضة في تونس.
من جهته أشار رياض المحسني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى أن الأحداث التي رافقت نهائي الكأس بين الافريقي والنجم وما رافقها من رمي للشماريخ والاعتداء على بعض اللاعبين مشاهد مزعجة لم نتوقع أنها ستحدث خاصة في أجواء احتفالية وهي تعطي صورة سلبية عن رياضتنا وتؤكد كلام الصحفي البريطاني الذي اعتبر أن الجماهير التونسية "مصاصي دماء".
ودعا البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك سلطة الاشراف الى التدخل لإيجاد استراتيجية وطنية لمقاومة العنف في الملاعب وخارجه بل ان البعض الآخر من الفايسبوكيين طالبوا رئيس الحكومة بإيقاف النشاط الكروي.
ولكن في المقابل هناك من الفايسبوكيين من أكد أن ما حدث في نهائي الكأس أمر طبيعي وقد اعتبر فاتح بن لخضر في تدوينة له أن العنف ظاهرة لا تخص ملاعبنا فحسب بل تشمل مختلف الملاعب ثم إن الشعب التونسي يعشق كرة القدم ويرى فيها خير متنفس عن مشاغل الحياة اليومية والرداءة التي طالت مختلف المجالات وبالتالي لا أعتبر ان ايقاف نشاط كرة هو أفضل الحلول بل يجب الاعتماد على الردع واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن المباراة كانت ممتازة وكانت في مستوى الحدث أو العرس الكروي .
أثار حفل تسليم كأس تونس في المباراة التي جمعت الافريقي بالنجم الساحلي الكثير من الجدل في صفوف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك
فقد أكد عماد بن حليمة في تدوينة له.
لما قدم احد اعضاء البروتوكول رمز الكاس لرئيس الجمهورية وعندما كان هذا الاخير بصدد الاستعداد لتسليمه لقائد النادي الافريقي باغتهما رئيس الحكومة من الخلف وامسك بالكاس مع رئيس الجمهورية. لا ادري ان كان تصرف بصفته محبا للجمعية او مسؤولا ساميا في الدولة.
في كل الحالات هذا سلوك مستهجن يدل على ضعف المسؤولين عن البروتوكول.
وأبدى البعض الآخر من الفايسبوكيين امتعاضهم من بعض الاجرءات الأمنية التي تم اتباعها في اللقاء والذي نغص على الجماهير فرحتهم وقد أكد سليم الميموني في تدوينة له أن الطريقة التي تم بها تسليم الكأس والمبالغة في تفتيش الجماهير وحتى اللاعبين وبعض المسؤولين في الحقيقة لم تكن ناجعة وساهمت في استفزاز الجماهير وأرسلت صورة سلبية للرياضة في تونس.
من جهته أشار رياض المحسني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى أن الأحداث التي رافقت نهائي الكأس بين الافريقي والنجم وما رافقها من رمي للشماريخ والاعتداء على بعض اللاعبين مشاهد مزعجة لم نتوقع أنها ستحدث خاصة في أجواء احتفالية وهي تعطي صورة سلبية عن رياضتنا وتؤكد كلام الصحفي البريطاني الذي اعتبر أن الجماهير التونسية "مصاصي دماء".
ودعا البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك سلطة الاشراف الى التدخل لإيجاد استراتيجية وطنية لمقاومة العنف في الملاعب وخارجه بل ان البعض الآخر من الفايسبوكيين طالبوا رئيس الحكومة بإيقاف النشاط الكروي.
ولكن في المقابل هناك من الفايسبوكيين من أكد أن ما حدث في نهائي الكأس أمر طبيعي وقد اعتبر فاتح بن لخضر في تدوينة له أن العنف ظاهرة لا تخص ملاعبنا فحسب بل تشمل مختلف الملاعب ثم إن الشعب التونسي يعشق كرة القدم ويرى فيها خير متنفس عن مشاغل الحياة اليومية والرداءة التي طالت مختلف المجالات وبالتالي لا أعتبر ان ايقاف نشاط كرة هو أفضل الحلول بل يجب الاعتماد على الردع واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن المباراة كانت ممتازة وكانت في مستوى الحدث أو العرس الكروي .
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018