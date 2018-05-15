دوّنوا على جدرانهم

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سليم الرياحي
عن جدارة واستحقاق، الإفريقي صاحبة الكأس الثالثة عشر، والثانية على التوالي...
ألف مبروك لجماهير الجمعية، برافو أبنائي، أحسنتم يا أبطال
التعليقات
محمد الزاهي
هذا التتويج ثمرة لمجهودات جميع الرؤساء والبعض من المسيرين الذين خدموا الجمعية فألف مبروك
عادل كعنيش
فقد مسلسل يوسف الصديق كل نكهته عندما شرعت قناة نسمة فى تمريرة مدبلجا باللهجة التونسية
ما اضعف هذه اللهجة فى التعبير عن العمق الحقيقى للمسلسل ومع ذلك هنالك من يطالب باعتماد هذه اللهجة
ما أسخفهم هؤلاء الذين يتطاولون على اللغة العربية التي اختارها الله عز وجل لتكون لغة القران الكريم.
التعليقات
الحبيب المنصوري
أنصح القناة بإيقاف بث المسلسل للضعف الفادح في الدبلجة .
عبد اللطيف المكي
تلقي الرسائل الاستراتيجية أم الهروب الى الأمام؟
أعتبر أن إجراء الانتخابات البلدية يمثل نجاحا للبلاد كما أعتبر الانتخابات البلدية في حد ذاتها نجاحا سواء من حيث المناخات رغم عديد التجاوزات التي لو يحكم فيها القضاء وهيئة الإنتخابات بكل صرامة ستضيف نجاحا للمناخات، أو من حيث الأرقام مقارنة بما أراده البعض من عزوف يجعل المشاركة أقل بكثير وتتقهقر الأحزاب الى مراتب كارثية
لكن.. لكن.. لكن.. هذه الانتخابات ناجحة أيضا بما أرسلته من رسائل استراتيجية الى الفاعلين السياسيين وفي مقدمتهم الأحزاب فيما يخص ديمقراطيتها الداخلية وحوكمتها وفي ما يخص الإلتزام بمطالب الثورة كالمسألة التنموية ومقاومة الفساد والعدالة الانتقالية والعدل بين الجهات وعودة رموز الفساد على المستوى الجهوي والمحلي.
فهل تفرح الأحزاب بنجاح الانتخابات وتتلقى الرسائل الاستراتيجية أم تهرب الى الأمام؟
إلى حد الآن وبناء على رصد ما صدر من خطاب ليس هناك إلا الهروب الى الأمام!!!
سليم الرياحي
عن جدارة واستحقاق، الإفريقي صاحبة الكأس الثالثة عشر، والثانية على التوالي...
ألف مبروك لجماهير الجمعية، برافو أبنائي، أحسنتم يا أبطال
التعليقات
محمد الزاهي
هذا التتويج ثمرة لمجهودات جميع الرؤساء والبعض من المسيرين الذين خدموا الجمعية فألف مبروك
عادل كعنيش
فقد مسلسل يوسف الصديق كل نكهته عندما شرعت قناة نسمة فى تمريرة مدبلجا باللهجة التونسية
ما اضعف هذه اللهجة فى التعبير عن العمق الحقيقى للمسلسل ومع ذلك هنالك من يطالب باعتماد هذه اللهجة
ما أسخفهم هؤلاء الذين يتطاولون على اللغة العربية التي اختارها الله عز وجل لتكون لغة القران الكريم.
التعليقات
الحبيب المنصوري
أنصح القناة بإيقاف بث المسلسل للضعف الفادح في الدبلجة .
عبد اللطيف المكي
تلقي الرسائل الاستراتيجية أم الهروب الى الأمام؟
أعتبر أن إجراء الانتخابات البلدية يمثل نجاحا للبلاد كما أعتبر الانتخابات البلدية في حد ذاتها نجاحا سواء من حيث المناخات رغم عديد التجاوزات التي لو يحكم فيها القضاء وهيئة الإنتخابات بكل صرامة ستضيف نجاحا للمناخات، أو من حيث الأرقام مقارنة بما أراده البعض من عزوف يجعل المشاركة أقل بكثير وتتقهقر الأحزاب الى مراتب كارثية
لكن.. لكن.. لكن.. هذه الانتخابات ناجحة أيضا بما أرسلته من رسائل استراتيجية الى الفاعلين السياسيين وفي مقدمتهم الأحزاب فيما يخص ديمقراطيتها الداخلية وحوكمتها وفي ما يخص الإلتزام بمطالب الثورة كالمسألة التنموية ومقاومة الفساد والعدالة الانتقالية والعدل بين الجهات وعودة رموز الفساد على المستوى الجهوي والمحلي.
فهل تفرح الأحزاب بنجاح الانتخابات وتتلقى الرسائل الاستراتيجية أم تهرب الى الأمام؟
إلى حد الآن وبناء على رصد ما صدر من خطاب ليس هناك إلا الهروب الى الأمام!!!
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-