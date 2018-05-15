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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

سليم الرياحي
عن جدارة واستحقاق، الإفريقي صاحبة الكأس الثالثة عشر، والثانية على التوالي... 
ألف مبروك لجماهير الجمعية، برافو أبنائي، أحسنتم يا أبطال
التعليقات
محمد الزاهي
هذا التتويج ثمرة لمجهودات جميع الرؤساء والبعض من المسيرين الذين خدموا الجمعية فألف مبروك
عادل كعنيش
فقد مسلسل يوسف الصديق كل نكهته عندما شرعت قناة نسمة فى تمريرة مدبلجا باللهجة التونسية 
ما اضعف هذه اللهجة فى التعبير عن العمق الحقيقى للمسلسل ومع ذلك هنالك من يطالب باعتماد هذه اللهجة
ما أسخفهم هؤلاء الذين يتطاولون على اللغة العربية التي اختارها الله عز وجل لتكون لغة القران الكريم.
التعليقات
الحبيب المنصوري
أنصح القناة بإيقاف بث المسلسل للضعف الفادح في الدبلجة .
عبد اللطيف المكي
تلقي الرسائل الاستراتيجية أم الهروب الى الأمام؟
أعتبر أن إجراء الانتخابات البلدية يمثل نجاحا للبلاد كما أعتبر الانتخابات البلدية في حد ذاتها نجاحا سواء من حيث المناخات رغم عديد التجاوزات التي لو يحكم فيها القضاء وهيئة الإنتخابات بكل صرامة ستضيف نجاحا للمناخات، أو من حيث الأرقام مقارنة بما أراده البعض من عزوف يجعل المشاركة أقل بكثير وتتقهقر الأحزاب الى مراتب كارثية
لكن.. لكن.. لكن.. هذه الانتخابات ناجحة أيضا بما أرسلته من رسائل استراتيجية الى الفاعلين السياسيين وفي مقدمتهم الأحزاب فيما يخص ديمقراطيتها الداخلية وحوكمتها وفي ما يخص الإلتزام بمطالب الثورة كالمسألة التنموية ومقاومة الفساد والعدالة الانتقالية والعدل بين الجهات وعودة رموز الفساد على المستوى الجهوي والمحلي.
فهل تفرح الأحزاب بنجاح الانتخابات وتتلقى الرسائل الاستراتيجية أم تهرب الى الأمام؟
إلى حد الآن وبناء على رصد ما صدر من خطاب ليس هناك إلا الهروب الى الأمام!!!

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الفايس بوك
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

سليم الرياحي
عن جدارة واستحقاق، الإفريقي صاحبة الكأس الثالثة عشر، والثانية على التوالي... 
ألف مبروك لجماهير الجمعية، برافو أبنائي، أحسنتم يا أبطال
التعليقات
محمد الزاهي
هذا التتويج ثمرة لمجهودات جميع الرؤساء والبعض من المسيرين الذين خدموا الجمعية فألف مبروك
عادل كعنيش
فقد مسلسل يوسف الصديق كل نكهته عندما شرعت قناة نسمة فى تمريرة مدبلجا باللهجة التونسية 
ما اضعف هذه اللهجة فى التعبير عن العمق الحقيقى للمسلسل ومع ذلك هنالك من يطالب باعتماد هذه اللهجة
ما أسخفهم هؤلاء الذين يتطاولون على اللغة العربية التي اختارها الله عز وجل لتكون لغة القران الكريم.
التعليقات
الحبيب المنصوري
أنصح القناة بإيقاف بث المسلسل للضعف الفادح في الدبلجة .
عبد اللطيف المكي
تلقي الرسائل الاستراتيجية أم الهروب الى الأمام؟
أعتبر أن إجراء الانتخابات البلدية يمثل نجاحا للبلاد كما أعتبر الانتخابات البلدية في حد ذاتها نجاحا سواء من حيث المناخات رغم عديد التجاوزات التي لو يحكم فيها القضاء وهيئة الإنتخابات بكل صرامة ستضيف نجاحا للمناخات، أو من حيث الأرقام مقارنة بما أراده البعض من عزوف يجعل المشاركة أقل بكثير وتتقهقر الأحزاب الى مراتب كارثية
لكن.. لكن.. لكن.. هذه الانتخابات ناجحة أيضا بما أرسلته من رسائل استراتيجية الى الفاعلين السياسيين وفي مقدمتهم الأحزاب فيما يخص ديمقراطيتها الداخلية وحوكمتها وفي ما يخص الإلتزام بمطالب الثورة كالمسألة التنموية ومقاومة الفساد والعدالة الانتقالية والعدل بين الجهات وعودة رموز الفساد على المستوى الجهوي والمحلي.
فهل تفرح الأحزاب بنجاح الانتخابات وتتلقى الرسائل الاستراتيجية أم تهرب الى الأمام؟
إلى حد الآن وبناء على رصد ما صدر من خطاب ليس هناك إلا الهروب الى الأمام!!!

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