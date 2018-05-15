«هواوي» تتحصّل على صفة المشغّل الاقتصادي المعتمد في تونس

تحصّلت شركة «هواوي» على صفة المشغّل الاقتصادي المعتمد لتكون أوّل شركة تختارها الإدارة العامّة للديوانة في مجال الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنيل هذا الامتياز الذي يتيح لها تبسيط الإجراءات الديوانيّة المتعلّقة بالإفراج عن السلع وتسهيل عمليّة الاستيراد ، مما يسمح لهواوي بإدارة عرض منتجاتها بفعالية كبيرة. وأكد ساييد كزيا Saeed Xia ، المدير العام للشركة أنّه قد تمّ تقديم ملفّ متكامل يتماشى مع الشّروط المطلوبة كما التزمت بالأنظمة المعمول بها من جميع النواحي.