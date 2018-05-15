بنك الزيتونة يوسع شبكة فروعه

افتتح بنك الزيتونة مؤخرا فرعا في ولاية باجة ليستكمل البنك بذلك تغطيته لكامل ولايات الجمهورية، وليصبح عدد فروعه 115 فرعا. وأكّد رئيس مدير عام المصرف عز الدين خوجة أنّ البنك حقّق في سنة 2017 العديد من الإنجازات والأرقام التي تساوي أو تزيد على الموازنة الخاصة به. واستكمل فروعه التي أنشأها وحقّق أرباحا بقيمة 20 مليون دينار. وأشار الى أنّ البنك طوّر من خدماته ومنتوجاته التي من بينها البطاقات المصرفية، بالإضافة إلى سعيه إلى تقديم عديد المنتوجات الجديدة، واستمراره في استكمال موازنته كمجموعة متكونة من «الزيتونة تكافل» و «الزيتونة تمكين».