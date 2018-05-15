تعاونية التأمين للتعليم تجدد صورتها

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16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
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نظمت تعاونية التأمين للتعليم مؤخرا ندوة صحفية للإعلان عن شعارها الجديد و توقيعها الخاص في اطار تجديد هويتها البصرية كعلامة تجارية في سوق التأمين. وأشرف على هذه الندوة كل من السيد الاسعد زروق المدير العام للتعاونية والسيدة مريم عبد النبي المدير المالي و السيد امين حمدي رئيس مجلس الادارة. ويطمح مسؤولوها الى دعم موقعها أكثر في سوق التأمين و السعي ايضا الى تغيير نظرة التونسي ليتصالح اكثر مع قطاع التأمين وجعل الحريف المنخرط في محور اهتماماتها.
نظمت تعاونية التأمين للتعليم مؤخرا ندوة صحفية للإعلان عن شعارها الجديد و توقيعها الخاص في اطار تجديد هويتها البصرية كعلامة تجارية في سوق التأمين. وأشرف على هذه الندوة كل من السيد الاسعد زروق المدير العام للتعاونية والسيدة مريم عبد النبي المدير المالي و السيد امين حمدي رئيس مجلس الادارة. ويطمح مسؤولوها الى دعم موقعها أكثر في سوق التأمين و السعي ايضا الى تغيير نظرة التونسي ليتصالح اكثر مع قطاع التأمين وجعل الحريف المنخرط في محور اهتماماتها.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018