تعاونية التأمين للتعليم تجدد صورتها

نظمت تعاونية التأمين للتعليم مؤخرا ندوة صحفية للإعلان عن شعارها الجديد و توقيعها الخاص في اطار تجديد هويتها البصرية كعلامة تجارية في سوق التأمين. وأشرف على هذه الندوة كل من السيد الاسعد زروق المدير العام للتعاونية والسيدة مريم عبد النبي المدير المالي و السيد امين حمدي رئيس مجلس الادارة. ويطمح مسؤولوها الى دعم موقعها أكثر في سوق التأمين و السعي ايضا الى تغيير نظرة التونسي ليتصالح اكثر مع قطاع التأمين وجعل الحريف المنخرط في محور اهتماماتها.