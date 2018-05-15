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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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تعاونية التأمين للتعليم تجدد صورتها
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الإقتصادي
تعاونية التأمين للتعليم تجدد صورتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نظمت تعاونية التأمين للتعليم مؤخرا  ندوة صحفية  للإعلان عن شعارها الجديد و توقيعها الخاص في اطار تجديد هويتها البصرية  كعلامة تجارية في سوق التأمين. وأشرف على هذه الندوة كل من السيد الاسعد زروق المدير العام للتعاونية والسيدة مريم عبد النبي المدير المالي و السيد امين حمدي رئيس مجلس الادارة. ويطمح مسؤولوها الى دعم موقعها أكثر في سوق التأمين و السعي ايضا الى تغيير نظرة التونسي ليتصالح اكثر مع قطاع التأمين وجعل الحريف المنخرط  في محور اهتماماتها.

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تعاونية التأمين للتعليم تجدد صورتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نظمت تعاونية التأمين للتعليم مؤخرا  ندوة صحفية  للإعلان عن شعارها الجديد و توقيعها الخاص في اطار تجديد هويتها البصرية  كعلامة تجارية في سوق التأمين. وأشرف على هذه الندوة كل من السيد الاسعد زروق المدير العام للتعاونية والسيدة مريم عبد النبي المدير المالي و السيد امين حمدي رئيس مجلس الادارة. ويطمح مسؤولوها الى دعم موقعها أكثر في سوق التأمين و السعي ايضا الى تغيير نظرة التونسي ليتصالح اكثر مع قطاع التأمين وجعل الحريف المنخرط  في محور اهتماماتها.

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الـ«كوميســـــا» طوق النجــــاة للاقتصــــــــــاد التونســـــي
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس بالمهدية ، أن تونس ستنخرط في اتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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