المغازة العامة تستمع الى حرفائها

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17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
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17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
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16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
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16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
انتظمت للسنة الثانية على التوالي النسخة الجديدة من اللقاء الذي يجمع حرفاء mg» الخفيين» بغاية تقييم الخدمات المقدّمة في كافة نقاط البيع للسلسلة التجارية لتفادي النقائص وتحسين مستوى الخدمات والمنتوجات المعروضة في كافة نقاط البيع حضره 50 «حريفا خفيا»قدموا من 23 ولاية. وقد أكد الطاهر البياحي أن انخراط الحرفاء في هذا المشروع بعدد أكبر هذه السنة يعتبر مؤشرا إيجابيا جدا و إنهم يريدون أن تتغيّر المؤسسة بسرعة كما يمثّلون منجما من المعلومات التي يجب على المؤسسة استغلالها لتكون في مستوى تطلعات الحرفاء.
انتظمت للسنة الثانية على التوالي النسخة الجديدة من اللقاء الذي يجمع حرفاء mg» الخفيين» بغاية تقييم الخدمات المقدّمة في كافة نقاط البيع للسلسلة التجارية لتفادي النقائص وتحسين مستوى الخدمات والمنتوجات المعروضة في كافة نقاط البيع حضره 50 «حريفا خفيا»قدموا من 23 ولاية. وقد أكد الطاهر البياحي أن انخراط الحرفاء في هذا المشروع بعدد أكبر هذه السنة يعتبر مؤشرا إيجابيا جدا و إنهم يريدون أن تتغيّر المؤسسة بسرعة كما يمثّلون منجما من المعلومات التي يجب على المؤسسة استغلالها لتكون في مستوى تطلعات الحرفاء.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018