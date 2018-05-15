المغازة العامة تستمع الى حرفائها

انتظمت للسنة الثانية على التوالي النسخة الجديدة من اللقاء الذي يجمع حرفاء mg» الخفيين» بغاية تقييم الخدمات المقدّمة في كافة نقاط البيع للسلسلة التجارية لتفادي النقائص وتحسين مستوى الخدمات والمنتوجات المعروضة في كافة نقاط البيع حضره 50 «حريفا خفيا»قدموا من 23 ولاية. وقد أكد الطاهر البياحي أن انخراط الحرفاء في هذا المشروع بعدد أكبر هذه السنة يعتبر مؤشرا إيجابيا جدا و إنهم يريدون أن تتغيّر المؤسسة بسرعة كما يمثّلون منجما من المعلومات التي يجب على المؤسسة استغلالها لتكون في مستوى تطلعات الحرفاء.