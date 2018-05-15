الـ«كوميســـــا» طوق النجــــاة للاقتصــــــــــاد التونســـــي

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أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس بالمهدية ، أن تونس ستنخرط في اتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) خلال اجتماع رؤساء الدول الإفريقية ببورندي يومي 9 و10 جوان 2018 ، ملاحظا أن الانخراط في هذه الاتفاقية سيوفر فرصا لتصدير المنتوجات التونسية إلى سوق تعد حوالي 500 مليون مستهلك دون توظيف معاليم جمركية كما سيمكن من تشجيع المستثمرين الأجانب على بعث المشاريع في تونس للاستفادة من عمليات التصدير الى هذه السوق. كما شار الى أن الميزان التجاري سجل في الثلث الأول من سنة 2018 تطورا بــ6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليبلغ مستوى 73 بالمائة ليتقلص مستوى عجزه بـ4 نقاط. وأوضح على هامش زيارة أداها إلى الجهة، أن الصادرات التونسية حققت، مع موفى أفريل 2018، تطورا في حدود 32 بالمائة مقابل 20 بالمائة للواردات ويعود الفضل إلى زيادة صادرات منتجات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكهربائية.
وبين الباهي، في هذا الصدد، أن تراجع العجز التجاري في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الذي مر من 55 دولارا سنة 2017 إلى 77 دولارا خلال الفترة الحالية يعد مؤشرا على عودة عمليات التصدير والإنتاج. وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق نسبة نمو جيدة.
أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس بالمهدية ، أن تونس ستنخرط في اتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) خلال اجتماع رؤساء الدول الإفريقية ببورندي يومي 9 و10 جوان 2018 ، ملاحظا أن الانخراط في هذه الاتفاقية سيوفر فرصا لتصدير المنتوجات التونسية إلى سوق تعد حوالي 500 مليون مستهلك دون توظيف معاليم جمركية كما سيمكن من تشجيع المستثمرين الأجانب على بعث المشاريع في تونس للاستفادة من عمليات التصدير الى هذه السوق. كما شار الى أن الميزان التجاري سجل في الثلث الأول من سنة 2018 تطورا بــ6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليبلغ مستوى 73 بالمائة ليتقلص مستوى عجزه بـ4 نقاط. وأوضح على هامش زيارة أداها إلى الجهة، أن الصادرات التونسية حققت، مع موفى أفريل 2018، تطورا في حدود 32 بالمائة مقابل 20 بالمائة للواردات ويعود الفضل إلى زيادة صادرات منتجات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكهربائية.
وبين الباهي، في هذا الصدد، أن تراجع العجز التجاري في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الذي مر من 55 دولارا سنة 2017 إلى 77 دولارا خلال الفترة الحالية يعد مؤشرا على عودة عمليات التصدير والإنتاج. وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق نسبة نمو جيدة.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018