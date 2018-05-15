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الإقتصادي
الـ«كوميســـــا» طوق النجــــاة للاقتصــــــــــاد التونســـــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس بالمهدية ، أن تونس ستنخرط في اتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) خلال اجتماع رؤساء الدول الإفريقية ببورندي يومي 9 و10 جوان 2018 ، ملاحظا أن الانخراط في هذه الاتفاقية سيوفر فرصا لتصدير المنتوجات التونسية إلى سوق تعد حوالي 500 مليون مستهلك دون توظيف معاليم جمركية كما سيمكن من تشجيع المستثمرين الأجانب على بعث المشاريع في تونس للاستفادة من عمليات التصدير الى هذه السوق. كما شار الى أن الميزان التجاري سجل في الثلث الأول من سنة 2018 تطورا بــ6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليبلغ مستوى 73 بالمائة ليتقلص مستوى عجزه بـ4 نقاط. وأوضح على هامش زيارة أداها إلى الجهة، أن الصادرات التونسية حققت، مع موفى أفريل 2018، تطورا في حدود 32 بالمائة مقابل 20 بالمائة للواردات ويعود الفضل إلى زيادة صادرات منتجات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكهربائية.

وبين الباهي، في هذا الصدد، أن تراجع العجز التجاري في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الذي مر من 55 دولارا سنة 2017 إلى 77 دولارا خلال الفترة الحالية يعد مؤشرا على عودة عمليات التصدير والإنتاج. وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق نسبة نمو جيدة.

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أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس بالمهدية ، أن تونس ستنخرط في اتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) خلال...
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الإقتصادي
الـ«كوميســـــا» طوق النجــــاة للاقتصــــــــــاد التونســـــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس بالمهدية ، أن تونس ستنخرط في اتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) خلال اجتماع رؤساء الدول الإفريقية ببورندي يومي 9 و10 جوان 2018 ، ملاحظا أن الانخراط في هذه الاتفاقية سيوفر فرصا لتصدير المنتوجات التونسية إلى سوق تعد حوالي 500 مليون مستهلك دون توظيف معاليم جمركية كما سيمكن من تشجيع المستثمرين الأجانب على بعث المشاريع في تونس للاستفادة من عمليات التصدير الى هذه السوق. كما شار الى أن الميزان التجاري سجل في الثلث الأول من سنة 2018 تطورا بــ6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليبلغ مستوى 73 بالمائة ليتقلص مستوى عجزه بـ4 نقاط. وأوضح على هامش زيارة أداها إلى الجهة، أن الصادرات التونسية حققت، مع موفى أفريل 2018، تطورا في حدود 32 بالمائة مقابل 20 بالمائة للواردات ويعود الفضل إلى زيادة صادرات منتجات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكهربائية.

وبين الباهي، في هذا الصدد، أن تراجع العجز التجاري في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الذي مر من 55 دولارا سنة 2017 إلى 77 دولارا خلال الفترة الحالية يعد مؤشرا على عودة عمليات التصدير والإنتاج. وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق نسبة نمو جيدة.

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الـ«كوميســـــا» طوق النجــــاة للاقتصــــــــــاد التونســـــي
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس بالمهدية ، أن تونس ستنخرط في اتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) خلال...
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عبد الحميد الرياحي
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