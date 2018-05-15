محافظ البنك المركزي:على التونسيين أن يعوا أن البنك الدولي دعّم تونس كثيرا

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أكد أمس محافظ البنك المركزي مروان العباسي في حوار مع «اكسبراس أف أم» على أهمية تظافر الجهود لضمان استقرار التوازنات المالية وخلق اقتصاد قوي وسليم لجلب المستثمرين. وفي حديثه عن البنك الدولي، قال محافظ البنك المركزي إنه يجب على التونسيين أن يعوا أن هذه المؤسسة أعانت بلادنا كثيرا في الفترة السابقة مراعية ظروف الانتقال الديمقراطي وما خلقته من صعوبات مبرزا أنّه من الضروري التّحكم في التّضخم حتى تكون نسبته معقولة خاصة أن هناك مؤشرات ايجابية في ما يتعلق بمستقبل الأعمال والاستثمار في تونس وذلك مع استعادة عديد القطاعات الصناعية انتعاشتها ومنها بالخصوص القطاع السياحي الذي يمكن أن ننتظر منه الكثير على حد تعبيره. وشدّد العباسي على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتشجيع السياح على العودة إلى بلادنا. كما دعا إلى دفع الإنتاج وتحسين الإنتاجية حتى يتحقّق النمو المطلوب. وحول وضعية المؤسسات العمومية دعا الى القيام بكل ما يلزم لمساعدتها وحل الإشكاليات التي تواجهها. وأكد على أهمية دعم الأنشطة التي تساهم في دفع التصدير مع السعي إلى تقليص التوريد.
أكد أمس محافظ البنك المركزي مروان العباسي في حوار مع «اكسبراس أف أم» على أهمية تظافر الجهود لضمان استقرار التوازنات المالية وخلق اقتصاد قوي وسليم لجلب المستثمرين. وفي حديثه عن البنك الدولي، قال محافظ البنك المركزي إنه يجب على التونسيين أن يعوا أن هذه المؤسسة أعانت بلادنا كثيرا في الفترة السابقة مراعية ظروف الانتقال الديمقراطي وما خلقته من صعوبات مبرزا أنّه من الضروري التّحكم في التّضخم حتى تكون نسبته معقولة خاصة أن هناك مؤشرات ايجابية في ما يتعلق بمستقبل الأعمال والاستثمار في تونس وذلك مع استعادة عديد القطاعات الصناعية انتعاشتها ومنها بالخصوص القطاع السياحي الذي يمكن أن ننتظر منه الكثير على حد تعبيره. وشدّد العباسي على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتشجيع السياح على العودة إلى بلادنا. كما دعا إلى دفع الإنتاج وتحسين الإنتاجية حتى يتحقّق النمو المطلوب. وحول وضعية المؤسسات العمومية دعا الى القيام بكل ما يلزم لمساعدتها وحل الإشكاليات التي تواجهها. وأكد على أهمية دعم الأنشطة التي تساهم في دفع التصدير مع السعي إلى تقليص التوريد.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018