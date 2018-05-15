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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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محافظ البنك المركزي:على التونسيين أن يعوا أن البنك الدولي دعّم تونس كثيرا
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الإقتصادي
محافظ البنك المركزي:على التونسيين أن يعوا أن البنك الدولي دعّم تونس كثيرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أكد أمس محافظ البنك المركزي مروان العباسي في حوار مع «اكسبراس أف أم» على أهمية تظافر الجهود لضمان استقرار التوازنات المالية وخلق اقتصاد قوي وسليم لجلب المستثمرين. وفي حديثه عن البنك الدولي، قال محافظ البنك المركزي إنه يجب على التونسيين أن يعوا أن هذه المؤسسة أعانت بلادنا كثيرا في الفترة السابقة مراعية ظروف الانتقال الديمقراطي وما خلقته من صعوبات مبرزا  أنّه من الضروري التّحكم في التّضخم حتى تكون نسبته معقولة خاصة أن هناك مؤشرات ايجابية في ما يتعلق بمستقبل الأعمال والاستثمار في تونس وذلك مع استعادة عديد القطاعات الصناعية انتعاشتها ومنها بالخصوص القطاع السياحي الذي يمكن أن ننتظر منه الكثير على حد تعبيره. وشدّد العباسي على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتشجيع السياح على العودة إلى بلادنا. كما دعا إلى دفع الإنتاج وتحسين الإنتاجية حتى يتحقّق النمو المطلوب. وحول وضعية المؤسسات العمومية دعا الى القيام بكل ما يلزم لمساعدتها وحل الإشكاليات التي تواجهها. وأكد على أهمية دعم الأنشطة التي تساهم في دفع التصدير مع السعي إلى تقليص التوريد.

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الإقتصادي
محافظ البنك المركزي:على التونسيين أن يعوا أن البنك الدولي دعّم تونس كثيرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أكد أمس محافظ البنك المركزي مروان العباسي في حوار مع «اكسبراس أف أم» على أهمية تظافر الجهود لضمان استقرار التوازنات المالية وخلق اقتصاد قوي وسليم لجلب المستثمرين. وفي حديثه عن البنك الدولي، قال محافظ البنك المركزي إنه يجب على التونسيين أن يعوا أن هذه المؤسسة أعانت بلادنا كثيرا في الفترة السابقة مراعية ظروف الانتقال الديمقراطي وما خلقته من صعوبات مبرزا  أنّه من الضروري التّحكم في التّضخم حتى تكون نسبته معقولة خاصة أن هناك مؤشرات ايجابية في ما يتعلق بمستقبل الأعمال والاستثمار في تونس وذلك مع استعادة عديد القطاعات الصناعية انتعاشتها ومنها بالخصوص القطاع السياحي الذي يمكن أن ننتظر منه الكثير على حد تعبيره. وشدّد العباسي على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتشجيع السياح على العودة إلى بلادنا. كما دعا إلى دفع الإنتاج وتحسين الإنتاجية حتى يتحقّق النمو المطلوب. وحول وضعية المؤسسات العمومية دعا الى القيام بكل ما يلزم لمساعدتها وحل الإشكاليات التي تواجهها. وأكد على أهمية دعم الأنشطة التي تساهم في دفع التصدير مع السعي إلى تقليص التوريد.

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محافظ البنك المركزي:على التونسيين أن يعوا أن البنك الدولي دعّم تونس كثيرا
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد أمس محافظ البنك المركزي مروان العباسي في حوار مع «اكسبراس أف أم» على أهمية تظافر الجهود لضمان استقرار...
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
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