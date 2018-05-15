سعيّد في جلسة الإفصاح المالي:الشركة التونسية للبنك تتقدم بخطى ثابتة

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قدمت الشركة التونسية للبنك في جلسة افصاح مالي انعقدت مؤخرا بمقر بورصة تونس، تقريرا حول وضعيتها المالية. وقد بيّن سمير سعيد المدير العام للبنك أنه تم الشروع منذ سنة 2016 في تنفيذ خطة استراتيجية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق كامل الأهداف المرجوة خلال سنة 2017. بل تم تجاوزها في بعض النقاط.
وقال سعيد إن البنك انطلق في تنفيذ الاصلاحات على كل الاصعدة من خلال 160 مشروعا قائما اساسا على وضع استراتيجية رقمية ومنظومات رقمية مجددة الى جانب النظام المعلوماتي. وبين أن المنتوجات الرقمية للبنك ستطلق خلال الربع الثاني من سنة 2018 وان البنك انطلق في مرحلة تدريب اطاراته العامة لتجهيز البنية التحتية الضرورية لوضع نظام معلوماتي.
وأكد سعيد أن نسبة تنفيذ الاهداف تتماشى مع التوقعات المرسومة في عقد البرنامج مع تسارع نسق التنفيذ بشكل ملحوظ خلال سنة 2017 مما جعل البنك يتقدم بخطى ثابتة على درب تنفيذ تلك الاهداف في أفق 2020.
ومن جهة أخرى فقد سجل البنك ارتفاع النتيجة الصافية الى 52 مليون دينار خلال سنة 2017. كما ارتفع الناتج البنكي الصافي خلال سنة 2017 الى 390 مليون دينار مقابل توقعات في حدود 349 مليون دينار. وفي سياق آخر، يطمح البنك وفق توقعاته في السنوات الممتدة من 2018 الى 2020 الى تسجيل نمو سنوي للناتج البنكي الخام بنسبة 17 بالمائة ليصل الى 599 مليون دينار سنة 2020 ونتيجة صافية بنسبة 78 بالمائة لتبليغ 180 مليون دينار في أفق 2020.
وأكد سمير سعيد ان تجسيم تلك الاهداف، يبقى رهين مراجعة الاطار التشريعي والقانوني في مجال استخلاص الديون ودعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ توصيات الكتاب الابيض للقطاع واعتماد سياسة فتح الاجواء الى جانب اقرار حوافز تشجيعية للمستثمرين في القطاع.
وللاشارة فإن الديون المتخلدة بذمة النزل تناهز 1700 مليون دينار وان 78 بالمائة منها متعثر. كما شدد سعيد على أن الوضع يتطلب اليوم دعم القطاع السياحي مضيفا أن الكتاب الأبيض يمكن أن يساعد على انتعاش السياحة. وبين المدير العام للشركة التونسية للبنك أنه تم تحقيق نمو بـ25% في الناتج البنكي الخام خلال الثلاثية الأولى من 2018. كما أن كل المؤشرات تسير حسب ما هو مخطط له، مؤكدا ان هذه المؤشرات تؤكد ان البنك في الطريق السليم وان المجهودات ستتواصل من اجل تحقيق النتائج الطيبة.
قدمت الشركة التونسية للبنك في جلسة افصاح مالي انعقدت مؤخرا بمقر بورصة تونس، تقريرا حول وضعيتها المالية. وقد بيّن سمير سعيد المدير العام للبنك أنه تم الشروع منذ سنة 2016 في تنفيذ خطة استراتيجية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق كامل الأهداف المرجوة خلال سنة 2017. بل تم تجاوزها في بعض النقاط.
وقال سعيد إن البنك انطلق في تنفيذ الاصلاحات على كل الاصعدة من خلال 160 مشروعا قائما اساسا على وضع استراتيجية رقمية ومنظومات رقمية مجددة الى جانب النظام المعلوماتي. وبين أن المنتوجات الرقمية للبنك ستطلق خلال الربع الثاني من سنة 2018 وان البنك انطلق في مرحلة تدريب اطاراته العامة لتجهيز البنية التحتية الضرورية لوضع نظام معلوماتي.
وأكد سعيد أن نسبة تنفيذ الاهداف تتماشى مع التوقعات المرسومة في عقد البرنامج مع تسارع نسق التنفيذ بشكل ملحوظ خلال سنة 2017 مما جعل البنك يتقدم بخطى ثابتة على درب تنفيذ تلك الاهداف في أفق 2020.
ومن جهة أخرى فقد سجل البنك ارتفاع النتيجة الصافية الى 52 مليون دينار خلال سنة 2017. كما ارتفع الناتج البنكي الصافي خلال سنة 2017 الى 390 مليون دينار مقابل توقعات في حدود 349 مليون دينار. وفي سياق آخر، يطمح البنك وفق توقعاته في السنوات الممتدة من 2018 الى 2020 الى تسجيل نمو سنوي للناتج البنكي الخام بنسبة 17 بالمائة ليصل الى 599 مليون دينار سنة 2020 ونتيجة صافية بنسبة 78 بالمائة لتبليغ 180 مليون دينار في أفق 2020.
وأكد سمير سعيد ان تجسيم تلك الاهداف، يبقى رهين مراجعة الاطار التشريعي والقانوني في مجال استخلاص الديون ودعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ توصيات الكتاب الابيض للقطاع واعتماد سياسة فتح الاجواء الى جانب اقرار حوافز تشجيعية للمستثمرين في القطاع.
وللاشارة فإن الديون المتخلدة بذمة النزل تناهز 1700 مليون دينار وان 78 بالمائة منها متعثر. كما شدد سعيد على أن الوضع يتطلب اليوم دعم القطاع السياحي مضيفا أن الكتاب الأبيض يمكن أن يساعد على انتعاش السياحة. وبين المدير العام للشركة التونسية للبنك أنه تم تحقيق نمو بـ25% في الناتج البنكي الخام خلال الثلاثية الأولى من 2018. كما أن كل المؤشرات تسير حسب ما هو مخطط له، مؤكدا ان هذه المؤشرات تؤكد ان البنك في الطريق السليم وان المجهودات ستتواصل من اجل تحقيق النتائج الطيبة.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
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20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
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-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
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19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
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19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018