سعيّد في جلسة الإفصاح المالي:الشركة التونسية للبنك تتقدم بخطى ثابتة

قدمت الشركة التونسية للبنك في جلسة افصاح مالي انعقدت مؤخرا بمقر بورصة تونس، تقريرا حول وضعيتها المالية. وقد بيّن سمير سعيد المدير العام للبنك أنه تم الشروع منذ سنة 2016 في تنفيذ خطة استراتيجية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق كامل الأهداف المرجوة خلال سنة 2017. بل تم تجاوزها في بعض النقاط.

وقال سعيد إن البنك انطلق في تنفيذ الاصلاحات على كل الاصعدة من خلال 160 مشروعا قائما اساسا على وضع استراتيجية رقمية ومنظومات رقمية مجددة الى جانب النظام المعلوماتي. وبين أن المنتوجات الرقمية للبنك ستطلق خلال الربع الثاني من سنة 2018 وان البنك انطلق في مرحلة تدريب اطاراته العامة لتجهيز البنية التحتية الضرورية لوضع نظام معلوماتي.

وأكد سعيد أن نسبة تنفيذ الاهداف تتماشى مع التوقعات المرسومة في عقد البرنامج مع تسارع نسق التنفيذ بشكل ملحوظ خلال سنة 2017 مما جعل البنك يتقدم بخطى ثابتة على درب تنفيذ تلك الاهداف في أفق 2020.

ومن جهة أخرى فقد سجل البنك ارتفاع النتيجة الصافية الى 52 مليون دينار خلال سنة 2017. كما ارتفع الناتج البنكي الصافي خلال سنة 2017 الى 390 مليون دينار مقابل توقعات في حدود 349 مليون دينار. وفي سياق آخر، يطمح البنك وفق توقعاته في السنوات الممتدة من 2018 الى 2020 الى تسجيل نمو سنوي للناتج البنكي الخام بنسبة 17 بالمائة ليصل الى 599 مليون دينار سنة 2020 ونتيجة صافية بنسبة 78 بالمائة لتبليغ 180 مليون دينار في أفق 2020.

وأكد سمير سعيد ان تجسيم تلك الاهداف، يبقى رهين مراجعة الاطار التشريعي والقانوني في مجال استخلاص الديون ودعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ توصيات الكتاب الابيض للقطاع واعتماد سياسة فتح الاجواء الى جانب اقرار حوافز تشجيعية للمستثمرين في القطاع.

وللاشارة فإن الديون المتخلدة بذمة النزل تناهز 1700 مليون دينار وان 78 بالمائة منها متعثر. كما شدد سعيد على أن الوضع يتطلب اليوم دعم القطاع السياحي مضيفا أن الكتاب الأبيض يمكن أن يساعد على انتعاش السياحة. وبين المدير العام للشركة التونسية للبنك أنه تم تحقيق نمو بـ25% في الناتج البنكي الخام خلال الثلاثية الأولى من 2018. كما أن كل المؤشرات تسير حسب ما هو مخطط له، مؤكدا ان هذه المؤشرات تؤكد ان البنك في الطريق السليم وان المجهودات ستتواصل من اجل تحقيق النتائج الطيبة.





خديجة يحياوي