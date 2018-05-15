رقم اليوم

٪31

هي نسبة الارتفاع المسجلة في عائدات صادرات التمور للموسم الحالي من حيث القيمة مقارنة بالموسم الفارط. كما شهدت تطورا من حيث الكميات بنسبة 15% حسب بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وبلغت كميات التمور المصدرة، منذ بداية الموسم (1 اكتوبر2017) الى غاية 09 ماي 2018 أكثر من 101 الف طن بقيمة تناهز 597.887 مليون دينار مقابل حوالي 88 الف طن بقيمة 458.045 مليون دينار، خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.