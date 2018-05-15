المركز الثقافي الخاص «ريحة البلاد»:مليار و400ألف دينارلتحويل مصب فضلات الى تحفة فنية

مليار وأربعمائة ألف دينار استثمرها الفنان والمهندس المعماري الأسعد الزواري في إقامة مركز ثقافي على أنقاض مصب للفضلات حوّله الزواري إلى تحفة معمارية

تونس «الشروق»

في منطقة زيتون الجربي الشعبية في الحي المعروف بقريش من ضاحية منفلوري على بعد خطوات من شارع الحبيب بورقيبة القلب النابض للعاصمة وتحديدا في محطة المترو التي تحمل اسم العلامة محمد مناشو أقام المهندس المعماري والفنان الأسعد الزواري مركزا ثقافيا خاصا سماه «ريحة البلاد».

البداية

عندما تطأ قدمك هذا المركز الفريد من نوعه في معماره وزخرفته وديكوره تشعر أنك تدخل التاريخ التونسي من بابه الواسع لتحتضنك الثقافة التونسية بكل خصوصياتها مع مسحة من الفن المعاصر ، الزواري الذي قضى ثلاثون عاما من حياته في أوروبا لدراسة الهندسة المعمارية والزخرفة الفنية صنع من مكان كان مصبا للفضلات فضاء ثقافيا ساحرا .عن البداية يقول الزواري" المشروع انطلق سنة 2004 عندما اقتنيت قطعة الأرض لإقامة المشروع وقد اكتمل بعد أكثر من ست سنوات أنفقت خلالها حوالي مليار و400 ألف دينار كانت كلها من تمويلي الخاص ولم احصل من الدولة على مليم واحد كما أن كل التحف المصنوعة من الحديد والفخار والخزف والبلور والجلد من أنجاز ورشاتي الخاصة في تونس ونابل»

هذا المركز الثقافي الخاص فيه قاعة عروض مسرحية وسينمائية تتسع لـ160 مقعدا وفيها مدارج متحركة للتحكم في الفضاء الذي يضم أيضا رواقا للفنون التشكيلية وقاعة للمحاضرات ومقهى ثقافيا ومكتبة وقاعة للتمارين والعروض الموسيقية ويتمتع الرمز الثقافي بسطح متحرك يمكن التحكم فيه ليكون فضاء مفتوحا في الصيف والربيع وبدايات الخريف وفضاء مغلقا في فترات المطر والبرد.

ويستقبل الفضاء ايضا مشاريع فنية إذ يوفر إقامة فنية للفنانين الأجانب الذين يقبلون على الفضاء لانتاج أعمالهم الفنية والأدبية .

روح تونس

في كل زاوية من هذا الفضاء لا ترى إلا النوافذ التونسية العتيقة في الشمال والجنوب وأواني الفخار القديمة مختلفة الأحجام التي حوّلها الزواري الى تحف فنية تلقى أقبالا كبيرا من السياح الى جانب النسيج والزرابي ويشغل الزواري في ورشاته عددا كبيرا من الشبان وخاصة في الخزف والفخار والنسيج والبلور .

ويقول الأسعد الزواري في حديثه لـ" الشروق " أن هذا المركز كان حلما وتحديا في نفس الوقت وهو لا ينتظر شيئا من أحد فكل وقته مخصص لعمله وهذا المركز الثقافي جزء من مشروعه لحماية البيئة فتحويل مصب للفضلات الى فضاء ثقافي هو رسالة لأن النظافة وحماية البيئة هي ثقافة أولا وقد اخترع حاويات للفضلات بدأت بعض البلديات في اقتنائها كما أنتج على حسابه الخاص ومضة إشهارية في ثلاثين حلقة حول حماية البيئة والعناية بنظافة المحيط سيهديها لأحدى الفضائيات التونسية في رمضان.

مثل الأسعد الزواري كثيرون لكن فضائيات «البوز» لا تهتم بهم كما لا تهتم بالجوانب الإيجابية في حياتنا اليومية في تونس.

كتب نورالدين بالطيب