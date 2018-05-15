لزهر شعير يلحن 150 أغنية جديدة

تونس «الشروق»:

بلغ عدد الأغاني الجديدة التي لحنها الفنان لزهر شعير إلى حد الآن أكثر من 150 أغنية، تعامل فيها مع الشاعر عبد الصمد كرشيد، ومن هذه الأغاني " صاعب علي " التي سجلها مؤخرا كريم شعيب وأغنية «عيني عشاقة» لنوال غشام، وأغنية «مسكين يا دنيا» "»أنا لو أني أحتاجك" لحسن الدهماني، وأغنية «يا ناكرة» للفنان الزين الحداد. هذا إلى جانب عديد الأغاني لتي لم يسمعها الجمهور، بعد، فضلا عن أغاني عرض «نسمة جنوب» ..العرض الذي فيه مراوحة بين الشعر والغناء، أشعار نظمها كل من عبد الصمد كرشيد والصحبي شعير، والألحان فهي لصاحب العرض لزهر شعير، «نسمة جنوب» عرض فرجوي، فيه باليه يقدم لوحات راقصة، وثلاثة مطربين منهم صاحب العرض وصوتان جديدان. العرض الجديد للزهر شعير سيقدم في عدد من المهرجانات الصيفية، ومن المنتظر أيضا أن يحل شعير ضيفا على عروض بعض الفنانين الذين لحن لهم، علما وأنه كشف عن أغان طربية من الوزن الثقيل لحنها لنجوم عرب، أبى إلا أن يذكر أسماءهم إلى حين الاتفاق النهائي معهم، فضلا عن أغان لفنانين تونسيين، سيكشف عنهم لاحقا.





أبو يوسف