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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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لزهر شعير يلحن 150 أغنية جديدة
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الثقافي
لزهر شعير يلحن 150 أغنية جديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس «الشروق»:

بلغ عدد الأغاني الجديدة التي لحنها الفنان لزهر شعير إلى حد الآن أكثر من 150 أغنية، تعامل فيها مع الشاعر عبد الصمد كرشيد، ومن هذه الأغاني " صاعب علي " التي سجلها مؤخرا كريم شعيب وأغنية «عيني عشاقة» لنوال غشام، وأغنية «مسكين يا دنيا» "»أنا لو أني أحتاجك" لحسن الدهماني، وأغنية «يا ناكرة» للفنان الزين الحداد. هذا إلى جانب عديد الأغاني لتي لم يسمعها الجمهور، بعد، فضلا عن أغاني عرض «نسمة جنوب» ..العرض الذي فيه مراوحة بين الشعر والغناء، أشعار نظمها كل من عبد الصمد كرشيد والصحبي شعير، والألحان فهي لصاحب العرض لزهر شعير، «نسمة جنوب» عرض فرجوي، فيه باليه يقدم لوحات راقصة، وثلاثة مطربين منهم صاحب العرض وصوتان جديدان. العرض الجديد للزهر شعير سيقدم في عدد من المهرجانات الصيفية، ومن المنتظر أيضا أن يحل شعير ضيفا على عروض بعض الفنانين الذين لحن لهم، علما وأنه كشف عن أغان طربية من الوزن الثقيل لحنها لنجوم عرب، أبى إلا أن يذكر أسماءهم إلى حين الاتفاق النهائي معهم، فضلا عن أغان لفنانين تونسيين، سيكشف عنهم لاحقا.

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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
بلغ عدد الأغاني الجديدة التي لحنها الفنان لزهر شعير إلى حد الآن أكثر من 150 أغنية، تعامل فيها مع الشاعر عبد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
لزهر شعير يلحن 150 أغنية جديدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس «الشروق»:

بلغ عدد الأغاني الجديدة التي لحنها الفنان لزهر شعير إلى حد الآن أكثر من 150 أغنية، تعامل فيها مع الشاعر عبد الصمد كرشيد، ومن هذه الأغاني " صاعب علي " التي سجلها مؤخرا كريم شعيب وأغنية «عيني عشاقة» لنوال غشام، وأغنية «مسكين يا دنيا» "»أنا لو أني أحتاجك" لحسن الدهماني، وأغنية «يا ناكرة» للفنان الزين الحداد. هذا إلى جانب عديد الأغاني لتي لم يسمعها الجمهور، بعد، فضلا عن أغاني عرض «نسمة جنوب» ..العرض الذي فيه مراوحة بين الشعر والغناء، أشعار نظمها كل من عبد الصمد كرشيد والصحبي شعير، والألحان فهي لصاحب العرض لزهر شعير، «نسمة جنوب» عرض فرجوي، فيه باليه يقدم لوحات راقصة، وثلاثة مطربين منهم صاحب العرض وصوتان جديدان. العرض الجديد للزهر شعير سيقدم في عدد من المهرجانات الصيفية، ومن المنتظر أيضا أن يحل شعير ضيفا على عروض بعض الفنانين الذين لحن لهم، علما وأنه كشف عن أغان طربية من الوزن الثقيل لحنها لنجوم عرب، أبى إلا أن يذكر أسماءهم إلى حين الاتفاق النهائي معهم، فضلا عن أغان لفنانين تونسيين، سيكشف عنهم لاحقا.

أبو يوسف
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
المزيد >>
منوبة:ميلاد مهرجان للطفولة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة على امتداد يوميْ 12 و 13 ماي الجاري الدورة...
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عاطف بن حسين لـ«الشروق»:سامي الفهري «باندي» وسأقاضيه
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الممثل عاطف بن حسين للشروق انه تعرض للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري حيث لم يمكنه من...
المزيد >>
لزهر شعير يلحن 150 أغنية جديدة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
بلغ عدد الأغاني الجديدة التي لحنها الفنان لزهر شعير إلى حد الآن أكثر من 150 أغنية، تعامل فيها مع الشاعر عبد...
المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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