لزهر شعير يلحن 150 أغنية جديدة

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تونس «الشروق»:
بلغ عدد الأغاني الجديدة التي لحنها الفنان لزهر شعير إلى حد الآن أكثر من 150 أغنية، تعامل فيها مع الشاعر عبد الصمد كرشيد، ومن هذه الأغاني " صاعب علي " التي سجلها مؤخرا كريم شعيب وأغنية «عيني عشاقة» لنوال غشام، وأغنية «مسكين يا دنيا» "»أنا لو أني أحتاجك" لحسن الدهماني، وأغنية «يا ناكرة» للفنان الزين الحداد. هذا إلى جانب عديد الأغاني لتي لم يسمعها الجمهور، بعد، فضلا عن أغاني عرض «نسمة جنوب» ..العرض الذي فيه مراوحة بين الشعر والغناء، أشعار نظمها كل من عبد الصمد كرشيد والصحبي شعير، والألحان فهي لصاحب العرض لزهر شعير، «نسمة جنوب» عرض فرجوي، فيه باليه يقدم لوحات راقصة، وثلاثة مطربين منهم صاحب العرض وصوتان جديدان. العرض الجديد للزهر شعير سيقدم في عدد من المهرجانات الصيفية، ومن المنتظر أيضا أن يحل شعير ضيفا على عروض بعض الفنانين الذين لحن لهم، علما وأنه كشف عن أغان طربية من الوزن الثقيل لحنها لنجوم عرب، أبى إلا أن يذكر أسماءهم إلى حين الاتفاق النهائي معهم، فضلا عن أغان لفنانين تونسيين، سيكشف عنهم لاحقا.
تونس «الشروق»:
بلغ عدد الأغاني الجديدة التي لحنها الفنان لزهر شعير إلى حد الآن أكثر من 150 أغنية، تعامل فيها مع الشاعر عبد الصمد كرشيد، ومن هذه الأغاني " صاعب علي " التي سجلها مؤخرا كريم شعيب وأغنية «عيني عشاقة» لنوال غشام، وأغنية «مسكين يا دنيا» "»أنا لو أني أحتاجك" لحسن الدهماني، وأغنية «يا ناكرة» للفنان الزين الحداد. هذا إلى جانب عديد الأغاني لتي لم يسمعها الجمهور، بعد، فضلا عن أغاني عرض «نسمة جنوب» ..العرض الذي فيه مراوحة بين الشعر والغناء، أشعار نظمها كل من عبد الصمد كرشيد والصحبي شعير، والألحان فهي لصاحب العرض لزهر شعير، «نسمة جنوب» عرض فرجوي، فيه باليه يقدم لوحات راقصة، وثلاثة مطربين منهم صاحب العرض وصوتان جديدان. العرض الجديد للزهر شعير سيقدم في عدد من المهرجانات الصيفية، ومن المنتظر أيضا أن يحل شعير ضيفا على عروض بعض الفنانين الذين لحن لهم، علما وأنه كشف عن أغان طربية من الوزن الثقيل لحنها لنجوم عرب، أبى إلا أن يذكر أسماءهم إلى حين الاتفاق النهائي معهم، فضلا عن أغان لفنانين تونسيين، سيكشف عنهم لاحقا.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-