عاطف بن حسين لـ«الشروق»:سامي الفهري «باندي» وسأقاضيه

تونس الشروق

أكد الممثل عاطف بن حسين للشروق انه تعرض للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري حيث لم يمكنه من بقية مداخيل مسلسل "المنارة " وهو ما عطل انتاج الجزء الثاني من هذا العمل مضيفا انه التجأ الى الهايكا و الى الحكومة فلم يحركا ساكنا فتوجه الى القضاء لرفع هذه المظلمة

وعرض مسلسل "المنارة " لصاحبه عاطف بن حسين في رمضان الفارط على قناة الحوار التونسي و حسب مخرجه فإن مداخيل العمل من الإشهار بلغت 2 مليار و 400 الف دينار و قانونيا يتحصل المنتج على 70 بالمائة من المداخيل غير ان سامي الفهري مكنه فقط من 930 الف دينار و امتنع عن سداد بقية المبلغ الذي قدر بـ600 الف دينار تقريبا مما اجبره على رفع قضية عدلية ضد الفهري بعد ان رفضت كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و الحكومة التدخل لفض هذا الإشكال على حد تعبيره مستغربا من صمتهما على مثل هذه المظلمة و امام هذه الممارسات اللاقانونية بالرغم من انه يملك الوثائق و الحجج الكافية لإثبات ما تعرض له حسب تصريحه .

«الإبداع لا يستقيم بالإستيلاء على الأرزاق»

عاطف بن حسين اكد انه لن يصمت على حقه و ثقته كبيرة في القضاء لينصفه ...و يقول في ذات السياق « الإبداع لا يستقيم بالإستيلاء على الأرزاق و سامي الفهري اصبح يتعامل مع الآخرين بمنطق «الباندي «لذلك نحن في حاجة لشخصية "علي شورب " في الثقافة والفن ...» يضيف «. عدد من الفنانين مستاؤون و مقهورون ... سرقة و تحيل امام صمت رهيب من الدولة ... للأسف يصمتون لأنهم خائفون و مورطون ..»

كما افاد عاطف بن حسين انه قدم سيناريو للتلفزة التونسية يتمحور حول شخصية "السيدة المنوبية " غير ان الإدارة رفضت دون تبرير كعادتها مضيفا ان سامي الفهري هو الذي يقف وراء عدم انتاج التلفزة التونسية عمل درامي لهذه السنة و ان هناك استحواذا على سوق الإشهار معتبرا ان هذا الأخير احتكر سوق الإشهار و ليس من صالحه انتاج اعمال اخرى تفقده القليل من المستشهرين خاصة و ان التلفزة التونسية اصبحت معنية هي ايضا بالإشهار اما قناة نسمة فإشهارها ثابت على حد تعبيره .. مؤكدا ان صاحب قناة الحوار التونسي سيطر ايضا على شركات سبر الآراء التي تقدم قناته دائماً في صدارة نسب المشاهدة في حين انها مجرد مغالطات و الدولة و كل الناس يعلمون بذلك حسب تعبيره

«أنا ممنوع من التلفزات التونسية»

من جهة اخرى كشف عاطف بن حسين أنه ممنوع من التلفزات التونسية و ممنوع من دخول مؤسسة التلفزة التونسية و قد تم شطب اسمه في عديد المناسبات من قائمات ضيوف بعض البرامج مؤكدا ان مديرة القناة عواطف الدالي و المسؤول عن البرمجة ايهاب الشاوش مستمتعان بذلك على حد تعبيره ...

بن حسين ختم كلامه بقوله « انا جسدت اهم شخصية "باندي " في الدراما هل يريدونني تجسيدها في الواقع ؟! انا لا أخشاهم لأني لم أتعد يوما على احد و لم اسرق احدا و لم و لن افتك ماهو ليس لي لكني أبدا لن اصمت على حقي مهما كلفني ...».

نجوى الحيدري