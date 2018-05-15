فشل في تحقيق حلم إنهاء «الليغا» دون هزيمة .. غاب ميسي... فسقطت برشلونة

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تلقى برشلونة صدمة كبيرة بالسقوط أمام ليفانتي، اول أمس الأحد، بنتيجة 5 ـ 4، لتنتهي أحلامه في إنهاء الليغا دون تلقي أي هزيمة للمرة الأولى في تاريخه. وحاول بطل ثنائية الليغا وكأس الملك تعديل الأوضاع، بعدما وجد نفسه متأخرا بنتيجة 1 ـ 5 في الدقيقة 56، ولكن إحراز 3 أهداف فقط لم يمكنه من الخروج بنقطة على الأقل، ليتلقى الهزيمة الأولى في الليغا. واستعاد لاعبو البلوغرانا نفس الشعور السيء الذي مروا به عقب الخروج من دوري الأبطال على يد روما، حيث ظهر الفريق بمستوى متواضع، وهو ما تكرر في مباراة اول أمس. وذكرت صحيفة «ماركا» الأسباب التي أطاحت بحلم برشلونة في إكمال سلسلة اللاهزيمة، بجانب الخسارة القاسية وتلقي خمسة أهداف أمام فريق بحجم ليفانتي. وأوضحت أن الفريق الكاتالوني لم تهتز شباكه بـ 5 أهداف في مباراة واحدة منذ 15 عاما، عندما خسر أمام مالاقا بنتيجة 1 - 5 عام 2003. وأشارت إلى أن استبعاد ليونيل ميسي، من المباراة، لإراحته أحد أبرز أسباب تلك الخسارة. وأضافت أن تراجع مستوى بعض اللاعبين ساهم في تلك الخسارة، مؤكدة أن الحارس تير شتيغن وجوردي ألبا، لم يقدما أي شيء في اللقاء، خاصة الأخير الذي كان يعمل كالساعة السويسرية طوال الموسم». وتابعت: «ظهر الدفاع بمستوى أكثر من سيء حيث فشلت عملية المداورة التي قام بها فالفيردي بإقحام ياري مينا وتوماس فيرمايلين معا في قلب الدفاع، فالأول كان غائبا عن المباراة بالكامل، والثاني خرج للإصابة، بالإضافة لنيلسون سيميدو الذي لعب مباراة للنسيان».
تلقى برشلونة صدمة كبيرة بالسقوط أمام ليفانتي، اول أمس الأحد، بنتيجة 5 ـ 4، لتنتهي أحلامه في إنهاء الليغا دون تلقي أي هزيمة للمرة الأولى في تاريخه. وحاول بطل ثنائية الليغا وكأس الملك تعديل الأوضاع، بعدما وجد نفسه متأخرا بنتيجة 1 ـ 5 في الدقيقة 56، ولكن إحراز 3 أهداف فقط لم يمكنه من الخروج بنقطة على الأقل، ليتلقى الهزيمة الأولى في الليغا. واستعاد لاعبو البلوغرانا نفس الشعور السيء الذي مروا به عقب الخروج من دوري الأبطال على يد روما، حيث ظهر الفريق بمستوى متواضع، وهو ما تكرر في مباراة اول أمس. وذكرت صحيفة «ماركا» الأسباب التي أطاحت بحلم برشلونة في إكمال سلسلة اللاهزيمة، بجانب الخسارة القاسية وتلقي خمسة أهداف أمام فريق بحجم ليفانتي. وأوضحت أن الفريق الكاتالوني لم تهتز شباكه بـ 5 أهداف في مباراة واحدة منذ 15 عاما، عندما خسر أمام مالاقا بنتيجة 1 - 5 عام 2003. وأشارت إلى أن استبعاد ليونيل ميسي، من المباراة، لإراحته أحد أبرز أسباب تلك الخسارة. وأضافت أن تراجع مستوى بعض اللاعبين ساهم في تلك الخسارة، مؤكدة أن الحارس تير شتيغن وجوردي ألبا، لم يقدما أي شيء في اللقاء، خاصة الأخير الذي كان يعمل كالساعة السويسرية طوال الموسم». وتابعت: «ظهر الدفاع بمستوى أكثر من سيء حيث فشلت عملية المداورة التي قام بها فالفيردي بإقحام ياري مينا وتوماس فيرمايلين معا في قلب الدفاع، فالأول كان غائبا عن المباراة بالكامل، والثاني خرج للإصابة، بالإضافة لنيلسون سيميدو الذي لعب مباراة للنسيان».
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-