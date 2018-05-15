فشل في تحقيق حلم إنهاء «الليغا» دون هزيمة .. غاب ميسي... فسقطت برشلونة

تلقى برشلونة صدمة كبيرة بالسقوط أمام ليفانتي، اول أمس الأحد، بنتيجة 5 ـ 4، لتنتهي أحلامه في إنهاء الليغا دون تلقي أي هزيمة للمرة الأولى في تاريخه. وحاول بطل ثنائية الليغا وكأس الملك تعديل الأوضاع، بعدما وجد نفسه متأخرا بنتيجة 1 ـ 5 في الدقيقة 56، ولكن إحراز 3 أهداف فقط لم يمكنه من الخروج بنقطة على الأقل، ليتلقى الهزيمة الأولى في الليغا. واستعاد لاعبو البلوغرانا نفس الشعور السيء الذي مروا به عقب الخروج من دوري الأبطال على يد روما، حيث ظهر الفريق بمستوى متواضع، وهو ما تكرر في مباراة اول أمس. وذكرت صحيفة «ماركا» الأسباب التي أطاحت بحلم برشلونة في إكمال سلسلة اللاهزيمة، بجانب الخسارة القاسية وتلقي خمسة أهداف أمام فريق بحجم ليفانتي. وأوضحت أن الفريق الكاتالوني لم تهتز شباكه بـ 5 أهداف في مباراة واحدة منذ 15 عاما، عندما خسر أمام مالاقا بنتيجة 1 - 5 عام 2003. وأشارت إلى أن استبعاد ليونيل ميسي، من المباراة، لإراحته أحد أبرز أسباب تلك الخسارة. وأضافت أن تراجع مستوى بعض اللاعبين ساهم في تلك الخسارة، مؤكدة أن الحارس تير شتيغن وجوردي ألبا، لم يقدما أي شيء في اللقاء، خاصة الأخير الذي كان يعمل كالساعة السويسرية طوال الموسم». وتابعت: «ظهر الدفاع بمستوى أكثر من سيء حيث فشلت عملية المداورة التي قام بها فالفيردي بإقحام ياري مينا وتوماس فيرمايلين معا في قلب الدفاع، فالأول كان غائبا عن المباراة بالكامل، والثاني خرج للإصابة، بالإضافة لنيلسون سيميدو الذي لعب مباراة للنسيان».