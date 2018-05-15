«السي .آس .آس» بين المنشود والموجود .. فرحة التسعينية.. «حَربوشة» لومار و«كوارجية» تحت تأثير «السّماسرة» ومعلول

يَستعدّ النادي الصفاقسي وهو مسرح اللّعب الجميل ومَهد «ساحر الجيلين» لإطفاء شمعته التسعين وهو حدث مَجيد في تاريخ الجمعية التي أهدت الرياضة التونسية أجود المواهب والتي شرّفت راية البلاد في المَحافل القارية والعربية.

فَرحة «الصفاقسية» ستكون حتما عَارمة بعيد ميلاد الجمعية لكن سعادة النّاس المَغرومة بـ»السي .آس .آس» ستبقى منقوصة طالما أنّ العديد من الأهداف المنشودة والمَشاريع الموعودة لم تتحقّق رغم كلّ المجهودات المَبذولة من الأطراف الغَيورة على «جوفنتس العرب» والجهة عُموما.

دون المأمول

الجمهور الغَالي للنادي الصّفاقسي كان يُمنّي النّفس بأنّ يَحتفل بالتسعينية وقد استعادت الجمعية هَيبتها المحلية والقارية وكان يحلم صباحا مساءً أن تَتزامن هذه المُناسبة السّعيدة في مَسيرة «النادي التونسي» العَريق مع قَفزة نوعية في البنية التحتية وذلك من خلال إنهاء مُسلسل السّبورة «الدّامعة» عفوا اللاّمعة مع التقدّم في أشغال المدينة الرياضية الضّخمة والتي يؤكد مُهندسوها بأنّها ستقلب الوضع في صفاقس والولايات المُجاورة لها بعد أن تَستقطب الموهوبين وتُشغّل العاطلين وتصنع رجالا وأبطالا خالدين من طينة دلهوم وعقيد والعقربي وذويب والطّرابلسي ومعلول.

الأماني كَانت كثيرة ومَعقولة في جمعية كبيرة مثل «السي .آس .آس». لكن لم يَتحقّق منها للأسف الشديد سوى النّزر القليل حيث انطلقت «الإصلاحات الجُزئية» فعلا في الملعب وارتدت صفاقس أيضا ثَوب الفرح احتفاء بتسعينية «الس .آس .آس» وعشرية «السوسيوس» (وهو مَشروع رائد ونوعي لتمويل الجمعية). وقد كان هذا «الكَرنفال» الكبير مُناسبة لإقامة مُقابلة استعراضية مع ثلّة من «النّجوم» الفرنسية التي تعرف سِحر العقربي و»وَرثته» في الإبداع من زَمان.

سَهرة «الأساطير» كانت فعلا «عالمية» رغم الثّغرات الطّفيفة والتي يُمكن اختزالها في «إقصاء» بعض الوجوه الرياضية. وكانت تلك التظاهرة الاحتفالية التي شارك فيها رموز الجمعية لائقة بتاريخ وعراقة «السي .آس .آس». لكن الفَرحة لم تكتمل بعد أن أخفق الفريق في سباق في البطولة والكأس وَرضي «جوفنتس العرب» من الغَنيمة بالتّعب.

ارتجال

حُظوظ «الصّفاقسية» كانت كبيرة لنيل نَصيب من «كَعكة» الجريء رغم «تأزّم» الوضع و»جرائم» التّحكيم الذي تعرّض بسببها الرئيس خماخم إلى الشّطب بعد حَادثة «النّقر» الشهيرة (الغريب أنّ الجامعة عَاقبت خماخم وغَضّت الطّرف عن الكردي رغم تصريحه المُستهجن بعد ذلك «الكلاسيكو» المُثير بين «السي .آس .آس» والنّجم).

خماخم ثَار على ظُلم الصّافرة التحكيمية وهو في ذلك مُصيب وإن أخطأ في طريقة ردّ الفعل على «المنظومة» الفَاسدة والتي تُعدّ من العوامل المُساهمة حتما في وقوف «السي .آس. آس» في ذيل الترتيب على مستوى الأندية الكُبرى التي تَقاسمت خلال السنوات الأخيرة «كَعكة» وديع (السي .آس .آس» لم يتحصّل سوى على بطولة واحدة في عهد الجريء وذلك سنة 2013).

سيكون من الإجحاف طبعا مَسح اخفاقات الجمعية في صافرة الحكام «الظُلاّم» وقائدهم من خلف الستار بحكم أنّ لُغة المنطق تقول إن أهل الدار من مسؤولين ولاعبين ومُسيرين سابقين يتحمّلون قسطا من ضياع أحلام «الصفاقسية» في موسم التسعينية.

ولا أحد يُنكر على خماخم مَعارفة الكروية الواسعة وغَيرته الكبيرة على أزياء الجمعية وتَضحياته المالية الجَسيمة من أجل الإقلاع واسترجاع الجمعية لطابعها المُميّز كما كان الحال أيام «كريستيك» و»روبيم» ومحجوب وحتّى «كرول» لولم يَقف في الفترة الأخيرة من تجربته الفريدة في الطيّب المهيري في صفّ «الطمّاعين والمُزايدين».

سياسات خماخم اتّسمت للأمانة بالكثير من الارتجال وهو ما برز في الكمّ الهائل من الفنيين المحليين والأجانب الذين تداولوا على تدريب الجمعية (الغرايري والدريدي وداموتا وكُوستا وكلاوزن...).

صَفقة «لومار»

بعد أن خرج الفريق من البطولة والكأس بيد فارغة والأخرى لا شيء فيها كان لِزاما على المسؤولين إيجاد حيلة ذكية للتّخفيف من عاصفة الغضب في هذا الشهر الاستثنائي الذي سُيطفىء فيه الأنصار الشّمعة التسعين لجمعيتهم الغَالية.

الحلّ كان في الإعلان عن صَفقة من الوزن الثقيل ومع اسم له وقع كبير في نفوس كلّ التونسيين من بنزرت إلى بن قردان.

إنّه المدرّب «روجي لومار» صاحب الإنجاز القاري الفريد مع «النّسور» (كأس إفريقيا في 2004) والذي قد يُمثّل قُدومه أفضل هدية للجماهير في عام التسعينية وقد يُخلّص وصوله إلى عاصمة الجنوب هيئة خماخم من سُخط الجمهور. مؤهلات «لومار» فوق الشكّ طبعا لكن امكانية التعاقد معه قد تكون أيضا «حَربوشة» فاعليتها قوية وفَورية لِمُجابهة «العاصفة».

«المُذنبون الأبرياء»

أيّة مسؤولية لـ «الكوارجية» في «اغتيال» أحلام الجماهير «الصفاقسية»؟ سُؤال وجيه يطرحه الكثير من المُتابعين الذين انقسموا بين اتّهام لاعبي الجمعية بـ»التّقصير» وتَبرئتهم من هذا «الذّنب» قياسا بالظروف الصعبة التي عاشتها غالبيتهم الساحقة نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية ما انعكس بصفة سلبية على المردودية العامّة للفريق.

الثابت أن اللاعبين عانوا الأمرين بفعل غياب التمويلات. لكن ذلك لا يحجب أبدا «تورّط» شقّ منهم في «التّقصير» إزاء الجمعية التي صنعت «نُجوميتهم» وفتحت لبعضهم أبواب المنتخب وكأس العالم في روسيا.

ياسين مرياح الذي كان اسما مغمورا ورقما عاديا في السّاحة الكُروية يُعتبر مثالا حيّا على اللاعبين الذين قَفزت أسهمهم إلى السّماء بفضل «مَريول» «السي .آس .آس» والذين أصبحت قيمتهم السُوقية بالمليارات (7 مليون دينار على رأي خماخم) دون أن يستفيد النادي من خدمات هؤلاء للصّعود على منصّات التتويجات والسّماح لهم في مرحلة مُوالية بالرّحيل من أوسع الأبواب كما حصل مثلا مع معلول الذي أجهد نفسه دفاعا وهجوما من أجل عيون الجمهور الذي قال مؤخرا وبشكل واضح إن اللاعبين الحاليين لم يكونوا على قدر المسؤولية المُلقاة عليهم.

والأدهى والأمر أن بعضهم (مرياح أحدهم) فقدوا تركيزهم وانشغلوا بتعداد المرابيح لحظة الاحتراف بتأثير من «السّماسرة» وحتّى الإطار الفني للمنتخب بقيادة نبيل معلول الذي يُشاع في الكواليس بأنه سيكون من «الناصحين» وفي رواية أخرى من «المُوجّهين» للمخطّطات المُستقبلية لمرياح.

القادم أفضل

خَسر النادي الصفاقسي الألقاب وقد يَفقد معها عدة «كوارجية» مُهمّين مثل مرياح والحناشي وربّما العواضي والمرزوقي وقد ينسحب خماخم نفسه. لكن عَجلة الجمعية لن تَتوقّف عن الدّوران خاصّة بعد تصفية القلوب وتوحيد الصّفوف واستثمار «ثورة» الشبّان. وهم الأمل الحَقيقي للجمعية التي يؤكد التاريخ أنّها كثيرا ما أبدعت وسيطرت على البطولات بفضل أبناء الدار أمثال النجار والطرابلسي وبن صالح وذويب والعقربي وعقيد والسويح ومعلول... وغيرهم. وتبقى «السي .آس .آس» على رأي العقربي «لاَباس» رغم كلّ الهزّات والعثرات.





سامي حمّاني