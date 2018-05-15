منوبة:ميلاد مهرجان للطفولة

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نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة على امتداد يوميْ 12 و 13 ماي الجاري الدورة التأسيسيّة الأولى لمهرجان منوبة للطفولة. المهرجان جاء بالتعاون مع جمعية النهوض بالطفولة بمنوبة والغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية بولاية بالجهة.
تونس (الشروق) :
وفي لقاء بالسيد علي بالهادي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والطفل بمنوبة أكّد أوّلا بأن هذه الدورة تهدف أساسا إلى إبراز وتثمين الدور التربوي لمؤسّسات الطفولة ولمزيد التعريف بجهودها في تنشيط الحركة الثقافية الطفولية من خلال مسارات تربوية وترفيهية وأخرى تثقيفية وتوعوية متجانسة الخصائص هذا إلى جانب المساهمة في التعريف بالمخزون التراثي وثراء تنوّعه بجهة منوبة. وأفتُتح المهرجان بعرض كرنفالي كبير بشارع ابن الجزار بمنوبة بإشراف والي الجهة تضمّن استعراضا للأطفال بملابس ربيعية زاهية وأخرى للصناعات التقليدية إضافة إلى حركات استعراضية لماجورات قصر هلال وعرض تنشيطي لأيمن بن جمعة ومجموعته شمل خصوصا الدمى العملاقة والرقص بالقلال وخرجة بالسناجق المستمدّة من التراث التونسي. هذا إلى جانب لوحات استعراضية فرجوية لجمعية الابداع بشواط ووقع تأدية زيارة لدار المسنين بمنوبة أين قُدّمت فقرات تنشيطية متنوّعة لفائدة مُقيمي الدار متبوعة بتوزيع هدايا تذكارية وباقات ورود. وتضمّن اليوم الثاني عرضا لكليب «منوبة البية» من إنجاز الفنان سامي دربز إضافة إلى تمرير شريط وثائقي يهتمّ بخصائص ولاية منوبة وبمراحل زراعة «القناريا». هذا إلى جانب عروض تنشيطية وفرجوية بمساهمة مؤسسات الطفولة بالجهة شملت خصوصا التعبير الجسماني – رقصات عصرية – مسرحيات – كورال –ورشات وغيرها من الانشطة. واختتمت هذه الدورة بمسابقات موجّهة للمشاركين وتوزيع جوائز رمزية وتشجيعية. هذا وشهدت فعاليات هذه الدورة مشاركة 100 مؤسّسة طفولة بولاية منوبة وحضورا مكثفا للأطفال الصغار من مختلف الأحياء السكنية بالجهة والمصحوبين بالأولياء وعددا من المتفقدين والمربين.
نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة على امتداد يوميْ 12 و 13 ماي الجاري الدورة التأسيسيّة الأولى لمهرجان منوبة للطفولة. المهرجان جاء بالتعاون مع جمعية النهوض بالطفولة بمنوبة والغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية بولاية بالجهة.
تونس (الشروق) :
وفي لقاء بالسيد علي بالهادي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والطفل بمنوبة أكّد أوّلا بأن هذه الدورة تهدف أساسا إلى إبراز وتثمين الدور التربوي لمؤسّسات الطفولة ولمزيد التعريف بجهودها في تنشيط الحركة الثقافية الطفولية من خلال مسارات تربوية وترفيهية وأخرى تثقيفية وتوعوية متجانسة الخصائص هذا إلى جانب المساهمة في التعريف بالمخزون التراثي وثراء تنوّعه بجهة منوبة. وأفتُتح المهرجان بعرض كرنفالي كبير بشارع ابن الجزار بمنوبة بإشراف والي الجهة تضمّن استعراضا للأطفال بملابس ربيعية زاهية وأخرى للصناعات التقليدية إضافة إلى حركات استعراضية لماجورات قصر هلال وعرض تنشيطي لأيمن بن جمعة ومجموعته شمل خصوصا الدمى العملاقة والرقص بالقلال وخرجة بالسناجق المستمدّة من التراث التونسي. هذا إلى جانب لوحات استعراضية فرجوية لجمعية الابداع بشواط ووقع تأدية زيارة لدار المسنين بمنوبة أين قُدّمت فقرات تنشيطية متنوّعة لفائدة مُقيمي الدار متبوعة بتوزيع هدايا تذكارية وباقات ورود. وتضمّن اليوم الثاني عرضا لكليب «منوبة البية» من إنجاز الفنان سامي دربز إضافة إلى تمرير شريط وثائقي يهتمّ بخصائص ولاية منوبة وبمراحل زراعة «القناريا». هذا إلى جانب عروض تنشيطية وفرجوية بمساهمة مؤسسات الطفولة بالجهة شملت خصوصا التعبير الجسماني – رقصات عصرية – مسرحيات – كورال –ورشات وغيرها من الانشطة. واختتمت هذه الدورة بمسابقات موجّهة للمشاركين وتوزيع جوائز رمزية وتشجيعية. هذا وشهدت فعاليات هذه الدورة مشاركة 100 مؤسّسة طفولة بولاية منوبة وحضورا مكثفا للأطفال الصغار من مختلف الأحياء السكنية بالجهة والمصحوبين بالأولياء وعددا من المتفقدين والمربين.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-