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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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منوبة:ميلاد مهرجان للطفولة
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الثقافي
منوبة:ميلاد مهرجان للطفولة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة على امتداد يوميْ 12 و 13 ماي الجاري الدورة التأسيسيّة الأولى لمهرجان منوبة للطفولة. المهرجان جاء بالتعاون مع جمعية النهوض بالطفولة بمنوبة والغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية بولاية بالجهة.

تونس (الشروق) :
وفي لقاء بالسيد علي بالهادي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والطفل بمنوبة أكّد أوّلا بأن هذه الدورة تهدف أساسا إلى إبراز وتثمين الدور التربوي لمؤسّسات الطفولة ولمزيد التعريف بجهودها في تنشيط الحركة الثقافية الطفولية من خلال مسارات تربوية وترفيهية وأخرى تثقيفية وتوعوية متجانسة الخصائص هذا إلى جانب المساهمة في التعريف بالمخزون التراثي وثراء تنوّعه بجهة منوبة. وأفتُتح المهرجان بعرض كرنفالي كبير بشارع ابن الجزار بمنوبة بإشراف والي الجهة تضمّن استعراضا للأطفال بملابس ربيعية زاهية وأخرى للصناعات التقليدية إضافة إلى حركات استعراضية لماجورات قصر هلال وعرض تنشيطي لأيمن بن جمعة ومجموعته شمل خصوصا الدمى العملاقة والرقص بالقلال وخرجة بالسناجق المستمدّة من التراث التونسي. هذا إلى جانب لوحات استعراضية فرجوية لجمعية الابداع بشواط ووقع تأدية زيارة لدار المسنين بمنوبة أين قُدّمت فقرات تنشيطية متنوّعة لفائدة مُقيمي الدار متبوعة بتوزيع هدايا تذكارية وباقات ورود. وتضمّن اليوم الثاني عرضا لكليب «منوبة البية» من إنجاز الفنان سامي دربز إضافة إلى تمرير شريط وثائقي يهتمّ بخصائص ولاية منوبة وبمراحل زراعة «القناريا». هذا إلى جانب عروض تنشيطية وفرجوية بمساهمة مؤسسات الطفولة بالجهة شملت خصوصا التعبير الجسماني – رقصات عصرية – مسرحيات – كورال –ورشات وغيرها من الانشطة. واختتمت هذه الدورة بمسابقات موجّهة للمشاركين وتوزيع جوائز رمزية وتشجيعية. هذا وشهدت فعاليات هذه الدورة مشاركة 100 مؤسّسة طفولة بولاية منوبة وحضورا مكثفا للأطفال الصغار من مختلف الأحياء السكنية بالجهة والمصحوبين بالأولياء وعددا من المتفقدين والمربين.

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الثقافي
منوبة:ميلاد مهرجان للطفولة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة على امتداد يوميْ 12 و 13 ماي الجاري الدورة التأسيسيّة الأولى لمهرجان منوبة للطفولة. المهرجان جاء بالتعاون مع جمعية النهوض بالطفولة بمنوبة والغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية بولاية بالجهة.

تونس (الشروق) :
وفي لقاء بالسيد علي بالهادي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والطفل بمنوبة أكّد أوّلا بأن هذه الدورة تهدف أساسا إلى إبراز وتثمين الدور التربوي لمؤسّسات الطفولة ولمزيد التعريف بجهودها في تنشيط الحركة الثقافية الطفولية من خلال مسارات تربوية وترفيهية وأخرى تثقيفية وتوعوية متجانسة الخصائص هذا إلى جانب المساهمة في التعريف بالمخزون التراثي وثراء تنوّعه بجهة منوبة. وأفتُتح المهرجان بعرض كرنفالي كبير بشارع ابن الجزار بمنوبة بإشراف والي الجهة تضمّن استعراضا للأطفال بملابس ربيعية زاهية وأخرى للصناعات التقليدية إضافة إلى حركات استعراضية لماجورات قصر هلال وعرض تنشيطي لأيمن بن جمعة ومجموعته شمل خصوصا الدمى العملاقة والرقص بالقلال وخرجة بالسناجق المستمدّة من التراث التونسي. هذا إلى جانب لوحات استعراضية فرجوية لجمعية الابداع بشواط ووقع تأدية زيارة لدار المسنين بمنوبة أين قُدّمت فقرات تنشيطية متنوّعة لفائدة مُقيمي الدار متبوعة بتوزيع هدايا تذكارية وباقات ورود. وتضمّن اليوم الثاني عرضا لكليب «منوبة البية» من إنجاز الفنان سامي دربز إضافة إلى تمرير شريط وثائقي يهتمّ بخصائص ولاية منوبة وبمراحل زراعة «القناريا». هذا إلى جانب عروض تنشيطية وفرجوية بمساهمة مؤسسات الطفولة بالجهة شملت خصوصا التعبير الجسماني – رقصات عصرية – مسرحيات – كورال –ورشات وغيرها من الانشطة. واختتمت هذه الدورة بمسابقات موجّهة للمشاركين وتوزيع جوائز رمزية وتشجيعية. هذا وشهدت فعاليات هذه الدورة مشاركة 100 مؤسّسة طفولة بولاية منوبة وحضورا مكثفا للأطفال الصغار من مختلف الأحياء السكنية بالجهة والمصحوبين بالأولياء وعددا من المتفقدين والمربين.

عبد الجليل بن جدو
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