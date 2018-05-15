عروض اليوم

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20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
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19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
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19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
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19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
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18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
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18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
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18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
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17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
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17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
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16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
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الثلاثاء 15 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:15 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – 19:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
18:30 – عرض فيلم «Rampage».
21:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Taxi 5».
16:30 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «Black Panther».
15:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* فيلم «ولد العكري».
- إخراج: حبيب المستيري، وسيناريو حبيب المستيري وعبد الفتاح فخفاخ وعلي سعيدان، وتركيب كاهنة عطية.
- بطولة: أحمد الحفيان و«إيفانا بانتاليرو»، وفاطمة ناصر، ومحمد السياري وعاطف بن حسين والهادي صيود.
يروي فيلم «ولد العكري» حكاية تونسي أجبر زمن الاستعمار على العمل ضمن الجيش الفرنسي.. يقرر المساهمة في مقاومة المستعمر عبر مد المقاومة بأسرار عسكرية، فتنقلب حياته رأسا على عقب إثر اكتشافه لوثيقة سرية تكشف أسماء مقاومين كانوا يتلقون أموالا من الجيش الفرنسي...
الثلاثاء 15 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:15 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – 19:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
18:30 – عرض فيلم «Rampage».
21:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Taxi 5».
16:30 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «Black Panther».
15:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* فيلم «ولد العكري».
- إخراج: حبيب المستيري، وسيناريو حبيب المستيري وعبد الفتاح فخفاخ وعلي سعيدان، وتركيب كاهنة عطية.
- بطولة: أحمد الحفيان و«إيفانا بانتاليرو»، وفاطمة ناصر، ومحمد السياري وعاطف بن حسين والهادي صيود.
يروي فيلم «ولد العكري» حكاية تونسي أجبر زمن الاستعمار على العمل ضمن الجيش الفرنسي.. يقرر المساهمة في مقاومة المستعمر عبر مد المقاومة بأسرار عسكرية، فتنقلب حياته رأسا على عقب إثر اكتشافه لوثيقة سرية تكشف أسماء مقاومين كانوا يتلقون أموالا من الجيش الفرنسي...
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-