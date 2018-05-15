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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

الثلاثاء 15 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:15 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – 19:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
18:30 – عرض فيلم «Rampage».
21:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Taxi 5».
16:30 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «Black Panther».
15:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* فيلم «ولد العكري».
- إخراج: حبيب المستيري، وسيناريو حبيب المستيري وعبد الفتاح فخفاخ وعلي سعيدان، وتركيب كاهنة عطية.
- بطولة: أحمد الحفيان و«إيفانا بانتاليرو»، وفاطمة ناصر، ومحمد السياري وعاطف بن حسين والهادي صيود.
يروي فيلم «ولد العكري» حكاية تونسي أجبر زمن الاستعمار على العمل ضمن الجيش الفرنسي.. يقرر المساهمة في مقاومة المستعمر عبر مد المقاومة بأسرار عسكرية، فتنقلب حياته رأسا على عقب إثر اكتشافه لوثيقة سرية تكشف أسماء مقاومين كانوا يتلقون أموالا من الجيش الفرنسي...

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

الثلاثاء 15 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:15 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – 19:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
18:30 – عرض فيلم «Rampage».
21:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Taxi 5».
16:30 – عرض فيلم «Rampage».
19:15 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «Black Panther».
15:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* فيلم «ولد العكري».
- إخراج: حبيب المستيري، وسيناريو حبيب المستيري وعبد الفتاح فخفاخ وعلي سعيدان، وتركيب كاهنة عطية.
- بطولة: أحمد الحفيان و«إيفانا بانتاليرو»، وفاطمة ناصر، ومحمد السياري وعاطف بن حسين والهادي صيود.
يروي فيلم «ولد العكري» حكاية تونسي أجبر زمن الاستعمار على العمل ضمن الجيش الفرنسي.. يقرر المساهمة في مقاومة المستعمر عبر مد المقاومة بأسرار عسكرية، فتنقلب حياته رأسا على عقب إثر اكتشافه لوثيقة سرية تكشف أسماء مقاومين كانوا يتلقون أموالا من الجيش الفرنسي...

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