الكــــــــاف:بسبب غلق معمل الملابس المستعملة:العمال يحتجون ويطالبون السلطات بالتدخل

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نفذ عمال معمل الفريب «سوتراتاكس» بالسرس صباح أمس وقفة احتجاجية بمقر المؤسسة ومسيرة في اتجاه مقر المعتمدية مطالبين بأجورهم وإعادة المعمل إلى سالف نشاطه.
السرس – الشروق:
يأتي ذلك بعد أن أغلق المعمل أبوابه وتم التفصي من مستحقاتهم وحاجياتهم للشغل سيما خلال شهر رمضان.
وبين العمّال المحتجون والمقدر عددهم بـ 50 عاملا بأن عودة النشاط بعد أن كان متعثرا لمدة طويلة تم استغلاله لأغراض سياسية وسط لامبالاة الجهات المعنية بتدهور وضعيتهم الاجتماعية. وقد طالب العمّال المرسمون معتمد الجهة بالتدخل لدى الممثل القانوني للشركة وصاحبة المؤسسة بتمكينهم من مستحقاتهم المالية وعودة النشاط لتوفر السلع ورواج المنتوج دون تسجيل أي خسائر مادية قد ترهق كاهل الشركة.
من جهتها نددت بعض مكونات المجتمع المدني باضمحلال نشاط عدة قطاعات مشغلة بما جعل مستوى الاستثمار ينزل إلى الدرجة الصفر، وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول الوعود التي قدمت للعاطلين عن العمل بتوفير منطقة صناعية وعودة نشاط المصانع المغلقة لحلّ أزمة التشغيل بالجهة.
نفذ عمال معمل الفريب «سوتراتاكس» بالسرس صباح أمس وقفة احتجاجية بمقر المؤسسة ومسيرة في اتجاه مقر المعتمدية مطالبين بأجورهم وإعادة المعمل إلى سالف نشاطه.
السرس – الشروق:
يأتي ذلك بعد أن أغلق المعمل أبوابه وتم التفصي من مستحقاتهم وحاجياتهم للشغل سيما خلال شهر رمضان.
وبين العمّال المحتجون والمقدر عددهم بـ 50 عاملا بأن عودة النشاط بعد أن كان متعثرا لمدة طويلة تم استغلاله لأغراض سياسية وسط لامبالاة الجهات المعنية بتدهور وضعيتهم الاجتماعية. وقد طالب العمّال المرسمون معتمد الجهة بالتدخل لدى الممثل القانوني للشركة وصاحبة المؤسسة بتمكينهم من مستحقاتهم المالية وعودة النشاط لتوفر السلع ورواج المنتوج دون تسجيل أي خسائر مادية قد ترهق كاهل الشركة.
من جهتها نددت بعض مكونات المجتمع المدني باضمحلال نشاط عدة قطاعات مشغلة بما جعل مستوى الاستثمار ينزل إلى الدرجة الصفر، وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول الوعود التي قدمت للعاطلين عن العمل بتوفير منطقة صناعية وعودة نشاط المصانع المغلقة لحلّ أزمة التشغيل بالجهة.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-