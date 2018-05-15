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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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الكــــــــاف:بسبب غلق معمل الملابس المستعملة:العمال يحتجون ويطالبون السلطات بالتدخل
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شروق الجهات
الكــــــــاف:بسبب غلق معمل الملابس المستعملة:العمال يحتجون ويطالبون السلطات بالتدخل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نفذ عمال معمل الفريب «سوتراتاكس» بالسرس صباح أمس  وقفة احتجاجية بمقر المؤسسة ومسيرة في اتجاه مقر المعتمدية مطالبين بأجورهم وإعادة المعمل إلى سالف نشاطه.

السرس – الشروق:
يأتي ذلك بعد أن أغلق المعمل أبوابه وتم التفصي من مستحقاتهم وحاجياتهم للشغل سيما خلال شهر رمضان.
وبين العمّال المحتجون والمقدر عددهم بـ 50 عاملا بأن عودة النشاط بعد أن كان متعثرا لمدة طويلة تم استغلاله لأغراض سياسية وسط لامبالاة الجهات المعنية بتدهور وضعيتهم الاجتماعية. وقد طالب العمّال المرسمون معتمد الجهة بالتدخل لدى الممثل القانوني للشركة وصاحبة المؤسسة بتمكينهم من مستحقاتهم المالية وعودة النشاط لتوفر السلع ورواج المنتوج دون تسجيل أي خسائر مادية قد ترهق كاهل الشركة.
من جهتها نددت بعض مكونات المجتمع المدني باضمحلال نشاط عدة قطاعات مشغلة بما جعل مستوى الاستثمار ينزل إلى الدرجة الصفر، وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول الوعود التي قدمت للعاطلين عن العمل بتوفير منطقة صناعية وعودة نشاط المصانع المغلقة لحلّ أزمة التشغيل بالجهة.

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شروق الجهات
الكــــــــاف:بسبب غلق معمل الملابس المستعملة:العمال يحتجون ويطالبون السلطات بالتدخل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نفذ عمال معمل الفريب «سوتراتاكس» بالسرس صباح أمس  وقفة احتجاجية بمقر المؤسسة ومسيرة في اتجاه مقر المعتمدية مطالبين بأجورهم وإعادة المعمل إلى سالف نشاطه.

السرس – الشروق:
يأتي ذلك بعد أن أغلق المعمل أبوابه وتم التفصي من مستحقاتهم وحاجياتهم للشغل سيما خلال شهر رمضان.
وبين العمّال المحتجون والمقدر عددهم بـ 50 عاملا بأن عودة النشاط بعد أن كان متعثرا لمدة طويلة تم استغلاله لأغراض سياسية وسط لامبالاة الجهات المعنية بتدهور وضعيتهم الاجتماعية. وقد طالب العمّال المرسمون معتمد الجهة بالتدخل لدى الممثل القانوني للشركة وصاحبة المؤسسة بتمكينهم من مستحقاتهم المالية وعودة النشاط لتوفر السلع ورواج المنتوج دون تسجيل أي خسائر مادية قد ترهق كاهل الشركة.
من جهتها نددت بعض مكونات المجتمع المدني باضمحلال نشاط عدة قطاعات مشغلة بما جعل مستوى الاستثمار ينزل إلى الدرجة الصفر، وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول الوعود التي قدمت للعاطلين عن العمل بتوفير منطقة صناعية وعودة نشاط المصانع المغلقة لحلّ أزمة التشغيل بالجهة.

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عبد الحميد الرياحي
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