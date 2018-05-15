قالوا عن التتويج..

يوسف العلمي (رئيس الفرع)

توجنا عن جدارة وشكر خاص للأحباء الأوفياء

لو نتأمل في بدايات هذا الموسم التي كانت صعبة من كل النواحي سيكون من الصعب التكهن بهذا الحصاد الوفير لكن قدر الفرق الكبرى هو اللعب لأجل التتويجات وهو ما وفقنا في بلوغه وتوجنا عن جدارة واستحقاق, النجاح في النهاية هو ثمرة مجهودات كبيرة للاعبين والمسؤولين وبدرجة اكبر للجماهير العريضة التي كانت افضل سند للفريق في الفترات الحرجة ولقب الكاس اقل ما يمكن ان نهديه لشعب الافريقي.

مروان حمودية (رئيس الهيئة التسييرية)

نجحنا في مهمتنا

الحقيقة انه اقصى ما كنا نتمناه في هذا الموسم الصعب هو الحصول على مرتبة محترمة بعد البداية الصعبة وسلسلة النتائج السلبية التي حصدها الفريق لكن الحصول على المرتبة الثانية والتتويج في اقل من اسبوع بلقب الكأس يعتبر انجازا اشكر عليه اللاعبين والاطار الفني وايضا جمهور الافريقي الذي وفر الدعم وكان خير سند لنا. اعتقد اننا قمنا بواجبنا على الوجه الأكمل ووفقنا وسط مصاعب مالية كبيرة في انهاء الموسم كأفضل ما يكون لكن اقول مرة اخرى ان التحديات مازالت متواصلة ومن المفروض ان ندخل في مرحلة التركيز على الدور التمهيدي للبطولة العربية حتى ننجح في اعادة الافريقي الى الواجهة القارية والاقليمية.

صابر خليفة :

الكأس لروح عمر والفرحة للجمهور

ليس هناك افضل من هذا التتويج الذي تعبنا من أجله في موسم صعب على كل المستويات اشكر جمهور الافريقي الذي كان خير سند لنا وسعادتي كبيرة بهذه الفرحة العارمة ولا يسعني الآن الا ان اهدي هذا التتويج الى روح الفقيد عمر العبيدي. الافريقي اثبت مرة اخرى انه يتعثر ولا يسقط والاكيد اننا قدمنا موسما استثنائيا سنحاول ان نبني على ايجابياته ونجهز كما ينبغي لقادم الاستحقاقات.

بلال الخفيفي :

اول تتويج وفرحة لا توصف

من الطبيعي ان يسعد اي لاعب بالتتويجات لذلك لا يمكن ان اصف شعور الفرحة خاصة وانه اللقب الاول في مسيرتي. الاكيد انها فرحة لا توصف وشرف كبير حظيت به لما تقمصت زي الافريقي وصعدت معه الى منصة التتويج واتمنى ان يكون القادم افضل.

سيف تقا :

بداية صعبة ونهاية «ولا في أحلام»

بعد بداية صعبة هذا الموسم استطعنا ان ننتفض من جديد وندخل في الشطر الثاني من السباق بروح قتالية عالية , كنا على يقين ان مجهوداتنا لن تذهب سدى خاصة وان مراحل السباق كانت صعبة وواجهنا خلالها فرقا كبرى في قيمة النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي وتجاوز هذه العقبات جعلنا نثق اكثر في قدرتنا على بلوغ منصة التتويج والحصول على الكاس الثانية على التوالي .

شخصيا مررت بموسم صعب للغاية لكن بمساعدة المدرب الذي منحني الثقة وبمساعدة زملائي اللاعبين عدت الى التشكيلة الاساسية واصبحت اشعر اني قادر على تقديم ما هو افضل.

علي العابدي :

تتويج يستحقه الجمهور

هذا التتويج اكد مرة اخرى ان قوة الافريقي في تماسك المجموعة وتلاحمها , الفوز على فريق النجم الساحلي في نهائي الكأس بدا أمرا صعبا على الورق لكن الروح القتالية التي لعبنا بها ورغبتنا في تجاوز الصعوبات التي اعترضتنا هذا الموسم ضاعفت من عطائنا فوق الميدان ووفقنا في نيل مبتغانا والحصول على الكأس التي ارى ان الجمهور هو اكثر من يستحقها كنظير لما قدمه لنا من دعم ومساندة حتى في احلك الفترات.

عبدالوهاب