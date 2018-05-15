تطاوين:قريبا.. انطلاق مشروع مقاولات وأشغال عامة بغمراسن

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من المنتظر ان تنطلق، قريبا أشغال مشروع شركة مقاولات وأشغال عامة بمعتمدية غمراسن من ولاية تطاوين بكلفة تقدر بحوالي 4 مليون دينار وطاقة تشغيلية في حدود الـ150 موطن شغل وأكثر من 25 شخصا من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل، وفق ما أفاد به صاحب المشروع وهو من ابناء الجهة في المهجر مصطفى عبازة لـ"الشروق". وفي هذا السياق، أوضح محدثنا ان العمل سيقتصر في البداية على المقاولات العادية على ان يتحول الاهتمام بالأشغال العامة والطرقات، مشيرا الى ان الغاية من الاستثمار في تطاوين هي دفع روح المبادرة لدى الشباب ودعمهم من أجل بعث المؤسسات وكذلك دفع عجلة التنمية بالجهة التي تسجل أعلى نسبة بطالة.
وأضاف ان هذا المشروع يحتاج إلى دعم كبير وتسهيلات ادارية عديدة ليكون نموذجا ناجحا بالنسبة للمستثمرين وخاصة منهم أبناء الجهة في المهجر.
من المنتظر ان تنطلق، قريبا أشغال مشروع شركة مقاولات وأشغال عامة بمعتمدية غمراسن من ولاية تطاوين بكلفة تقدر بحوالي 4 مليون دينار وطاقة تشغيلية في حدود الـ150 موطن شغل وأكثر من 25 شخصا من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل، وفق ما أفاد به صاحب المشروع وهو من ابناء الجهة في المهجر مصطفى عبازة لـ"الشروق". وفي هذا السياق، أوضح محدثنا ان العمل سيقتصر في البداية على المقاولات العادية على ان يتحول الاهتمام بالأشغال العامة والطرقات، مشيرا الى ان الغاية من الاستثمار في تطاوين هي دفع روح المبادرة لدى الشباب ودعمهم من أجل بعث المؤسسات وكذلك دفع عجلة التنمية بالجهة التي تسجل أعلى نسبة بطالة.
وأضاف ان هذا المشروع يحتاج إلى دعم كبير وتسهيلات ادارية عديدة ليكون نموذجا ناجحا بالنسبة للمستثمرين وخاصة منهم أبناء الجهة في المهجر.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-