تطاوين:قريبا.. انطلاق مشروع مقاولات وأشغال عامة بغمراسن

من المنتظر ان تنطلق، قريبا أشغال مشروع شركة مقاولات وأشغال عامة بمعتمدية غمراسن من ولاية تطاوين بكلفة تقدر بحوالي 4 مليون دينار وطاقة تشغيلية في حدود الـ150 موطن شغل وأكثر من 25 شخصا من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل، وفق ما أفاد به صاحب المشروع وهو من ابناء الجهة في المهجر مصطفى عبازة لـ"الشروق". وفي هذا السياق، أوضح محدثنا ان العمل سيقتصر في البداية على المقاولات العادية على ان يتحول الاهتمام بالأشغال العامة والطرقات، مشيرا الى ان الغاية من الاستثمار في تطاوين هي دفع روح المبادرة لدى الشباب ودعمهم من أجل بعث المؤسسات وكذلك دفع عجلة التنمية بالجهة التي تسجل أعلى نسبة بطالة.

وأضاف ان هذا المشروع يحتاج إلى دعم كبير وتسهيلات ادارية عديدة ليكون نموذجا ناجحا بالنسبة للمستثمرين وخاصة منهم أبناء الجهة في المهجر.





يثرب مشيري