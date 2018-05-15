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عمّال النظافة يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018
نفّذ عمال النظافة بمدينة جندوبة الذين يشتغلون ضمن شركة مقاولات وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جندوبة ثم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة مطالبين بعودته للعمل والتسريع لتجديد صفقة النظافة لشركة المقاولات. وأكّد المحتجون أن عقد صفقة النظافة مع الشركة انتهى وتأخر تجديدها جراء تعديلات إدارية سببت لهم البطالة وصعوبات مادية في ظل التزاماتهم العائلية.
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عمّال النظافة يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018
نفّذ عمال النظافة بمدينة جندوبة الذين يشتغلون ضمن شركة مقاولات وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جندوبة ثم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة مطالبين بعودته للعمل والتسريع لتجديد صفقة النظافة لشركة المقاولات. وأكّد المحتجون أن عقد صفقة النظافة مع الشركة انتهى وتأخر تجديدها جراء تعديلات إدارية سببت لهم البطالة وصعوبات مادية في ظل التزاماتهم العائلية.
السلطاني
بمصنع سباركو بقرمبالية:طرد تعسفي لـ38 عاملا والاتحاد يقرر الإضراب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر الاتحاد المحلّي للشغل بقرمبالية وبوعرقوب قرار تنفيذ إضراب عامّ محلّي بمعتمديتي قرمبالية وبوعرقوب...المزيد >>
الحمامات:المركّب الشّبابي يحتفل بشهر التّراث
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
كعادته نظّم المركّب الشّبابي بالحمّامات احتفاليّة خاصّة بشهر التّراث 2018 راوحت بين الغناء ومسابقات الأكلات...المزيد >>
سيدي بوزيد:بسبب مشروع بئر السوايبية:مواجهات عنيفة في جلمة، واقرار إضراب عام اليوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت منذ صباح أمس معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الأهالي وقوات الأمن احتجاجا على مشروع ...المزيد >>
إثر الاعتداء على حارس غابات:احتجاجات أمــام مقر الولايــة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ امس اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية...المزيد >>
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
عبد الحميد الرياحيخطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة