عمّال النظافة يحتجون

نفّذ عمال النظافة بمدينة جندوبة الذين يشتغلون ضمن شركة مقاولات وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جندوبة ثم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة مطالبين بعودته للعمل والتسريع لتجديد صفقة النظافة لشركة المقاولات. وأكّد المحتجون أن عقد صفقة النظافة مع الشركة انتهى وتأخر تجديدها جراء تعديلات إدارية سببت لهم البطالة وصعوبات مادية في ظل التزاماتهم العائلية.

السلطاني