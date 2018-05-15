جندوبة:الأول في الجهة:مركز حرس وطني نموذجي

تم أمس وبحضور المدير العام للأمن الوطني تدشين مركز حرس وطني نموذجي بمدينة فرنانة ,وهذا المركز الجديد الذي شيد مكان المبنى ويعتبر نموذجيا من حيث توفر التجهيزات العصرية والمتطورة اللازمة إضافة للطاقم البشري المتميز بما يسهل العمل الأمني بمعتمدية فرنانة ذات الطابع الريفي والغابي في أغلب مساحته.

عبد الكريم