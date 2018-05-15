مدنين:استعدادات لاستقبال الشهر الكريم

تشهد الجوامع والمساجد بولاية مدنين عملية صيانة وتهيئة استعدادا لشهر رمضان المعظم وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أدى مؤخرا زيارة تفقدية إلى عدد من المساجد والجوامع بمدنين وجرجيس وجربة، للإطلاع على وضعيتها والوقوف على مدى استعداداتها لاستقبال روادها من المصلين في شهر رمضان المعظم، بالإضافة الى مختلف الأنشطة الدينية التي ستحتضنها بهذه المناسبة. وثمن مشاركة المواطنين في العناية ببعض المساجد، ليبقى البعض الآخر منها في حاجة إلى تدخل وزارة الشؤون الدينية على مستوى الصيانة والتهيئة، حتى تكون لائقة ويبلغ عدد الأنشطة الدينية بمناسبة شهر رمضان، 110 آلاف و884 نشاطا، بما سيمثل فرصة لمزيد غرس قيم الدين الإسلامي السمحاء وينعكس إيجابيا على حياة المواطنين اليومية، من خلال تهذيب السلوك وتكريس قيم الإحترام والتحابب ومقاومة عدة ظواهر سلبية كالغش والإحتكار.

المواد الاستهلاكية بالكمية الكافية

وبخصوص المواد الاستهلاكية التي يتزايد عليها الطلب على امتداد الشهر الكريم وإثر ورود تشكيات لعدم توفر مادة الحليب ببن قردان ضخت أمس الادارة الجهوية للتجارة بمدنين أكثر من 30 ألف لتر من مادة الحليب في محلات الجهة وفضاءاتها التجارية كما وضعت الادارة مخزونا من مادة البيض على ذمة المزودين لتعديل سعر هذا المنتوج الذي شهد ارتفاعا في الفترة الاخيرة وفق ماصرّح به المدير الجهوي للتجارة بمدنين توفيق الفرشيشي وأضاف الفرشيشي بان هذه الكمية ستتم مضاعفتها في الفضاءات التجارية الكبرى بالجهة داعيا تجنب اللهفة وعدم اقتناء كميات لا حاجة للعائلة اليها.

المد التضامني

وبخصوص المد التضامني من المنتظر ان يمنح الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي نحو 2800 مساعدة عينية لعدد من العائلات محدودة الدخل بالجهة بمناسبة الشهر الكريم. كمساعدات تم توفيرها عن طريق الاتحاد وبالتعاون مع منظمتي العون المباشر الكويتية والاغاثة الاسلامية اضافة الى العمل التطوعي من قبل الجمعيات المدنية والنيابة الجهوية للمرأة بمدنين وفق ما صرّح به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بمدنين منصف المقدميني.





شعلاء المجعي