بسبب منع دخلة «النوفيام»:فوضى في إعدادية ابن خلدون

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الشروق ـ الكاف :
شهدت المدرسة الإعدادية ابن خلدون بالكاف حوادث مؤلمة يوم السبت 12 ماي 2018 تمثلت في العبث بطاولات قاعات الدرس والإلقاء بها خارج القاعات وتهشيم العديد من النوافذ، وذلك على خلفية منع التلاميذ من القيام بما سمي بدخلة "النوفيام". مما أدّى إلى تدخل الأمن للحدّ من خطورة الوضع. هذا وقد أسفرت الحوادث عن إصابة تلميذين تمّ نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقى الإسعافات اللازمة.
الشروق ـ الكاف :
شهدت المدرسة الإعدادية ابن خلدون بالكاف حوادث مؤلمة يوم السبت 12 ماي 2018 تمثلت في العبث بطاولات قاعات الدرس والإلقاء بها خارج القاعات وتهشيم العديد من النوافذ، وذلك على خلفية منع التلاميذ من القيام بما سمي بدخلة "النوفيام". مما أدّى إلى تدخل الأمن للحدّ من خطورة الوضع. هذا وقد أسفرت الحوادث عن إصابة تلميذين تمّ نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقى الإسعافات اللازمة.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-