بسبب منع دخلة «النوفيام»:فوضى في إعدادية ابن خلدون

الشروق ـ الكاف :

شهدت المدرسة الإعدادية ابن خلدون بالكاف حوادث مؤلمة يوم السبت 12 ماي 2018 تمثلت في العبث بطاولات قاعات الدرس والإلقاء بها خارج القاعات وتهشيم العديد من النوافذ، وذلك على خلفية منع التلاميذ من القيام بما سمي بدخلة "النوفيام". مما أدّى إلى تدخل الأمن للحدّ من خطورة الوضع. هذا وقد أسفرت الحوادث عن إصابة تلميذين تمّ نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقى الإسعافات اللازمة.





رشاد الصالحي