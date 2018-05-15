زغوان:استعدادات جيدة لاستقبال شهر رمضان

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انعقدت خلال اليومين الأخيرين جلسة عمل بمقر ولاية زغوان تحت إشراف والي الجهة علي المرموري وبحضور ممثلين عن الهياكل والمصالح المعنية والمتداخلة استعدادا لحلول شهر رمضان 1439 هـ ( 2018) وأكّد والي زغوان في كلمته على ابداء أهمية كبرى لهذه المناسبة الدينية وما تتطلبه من توفير تام للموارد الاستهلاكية الأساسية وخاصة الموارد التي يحتاجها المواطن خلال هذا الشهر وحثّ الجميع على توفير ما يلزم من سلع ومواد لتزويد أسواق الجهة والعمل الفعلي على محاربة كافة الاحتكار والمضاربة وذلك عن طريق تكثيف الرقابة الاقتصادية والمتابعة اليومية للمشاغل التي تهم المواطنين خلال شهر رمضان كما أوصى الوالي بضرورة بذل المزيد من الجهود للمراقبة الصحيّة للمواد الغذائية وخاصّة اللحوم بجميع انوعها، ودعا المصالح المعنية الى استمرارية مراقبة الأسعار في الأسواق والمغازات والمتاجر وخاصّة الخضر والغلال لتخفيف العبء على المواطن وحفاظا على المقدرة الشرائية وحماية المستهلكين من كلّ ما من شأنه أن يسبب له المصاعب. وفي هذا الاطار تمّ التأكيد على أن كلّ المواد الاستهلاكية متوفرة بالشكل المطلوب وأن الجهة استعدت استعدادات جيّدة ومتنوعة لاستقبال شهر رمضان المعظم في أفضل الظروف والحالات، أمّا في الجانب الاجتماعي فقد صرّح الوالي أنّه تم تخصيص 1250 إعانة للعائلات المحدودة الدخل و5900 إعانة للعائلات المعوزة لمجابهة مصاريف شهر الصيام وفي الجانب الثقافي خلال شهر رمضان فقد استعدّت المصالح على تنشيط الحياة الثقافية بمعتمديات الجهة وذلك ببرمجة مهرجانات وسهرات ليلية وحفلات متنوعة وذلك لبعث حركية تنشيطية ثقافية الى جانب برمجة حلقات دينية بالمساجد والجوامع.
انعقدت خلال اليومين الأخيرين جلسة عمل بمقر ولاية زغوان تحت إشراف والي الجهة علي المرموري وبحضور ممثلين عن الهياكل والمصالح المعنية والمتداخلة استعدادا لحلول شهر رمضان 1439 هـ ( 2018) وأكّد والي زغوان في كلمته على ابداء أهمية كبرى لهذه المناسبة الدينية وما تتطلبه من توفير تام للموارد الاستهلاكية الأساسية وخاصة الموارد التي يحتاجها المواطن خلال هذا الشهر وحثّ الجميع على توفير ما يلزم من سلع ومواد لتزويد أسواق الجهة والعمل الفعلي على محاربة كافة الاحتكار والمضاربة وذلك عن طريق تكثيف الرقابة الاقتصادية والمتابعة اليومية للمشاغل التي تهم المواطنين خلال شهر رمضان كما أوصى الوالي بضرورة بذل المزيد من الجهود للمراقبة الصحيّة للمواد الغذائية وخاصّة اللحوم بجميع انوعها، ودعا المصالح المعنية الى استمرارية مراقبة الأسعار في الأسواق والمغازات والمتاجر وخاصّة الخضر والغلال لتخفيف العبء على المواطن وحفاظا على المقدرة الشرائية وحماية المستهلكين من كلّ ما من شأنه أن يسبب له المصاعب. وفي هذا الاطار تمّ التأكيد على أن كلّ المواد الاستهلاكية متوفرة بالشكل المطلوب وأن الجهة استعدت استعدادات جيّدة ومتنوعة لاستقبال شهر رمضان المعظم في أفضل الظروف والحالات، أمّا في الجانب الاجتماعي فقد صرّح الوالي أنّه تم تخصيص 1250 إعانة للعائلات المحدودة الدخل و5900 إعانة للعائلات المعوزة لمجابهة مصاريف شهر الصيام وفي الجانب الثقافي خلال شهر رمضان فقد استعدّت المصالح على تنشيط الحياة الثقافية بمعتمديات الجهة وذلك ببرمجة مهرجانات وسهرات ليلية وحفلات متنوعة وذلك لبعث حركية تنشيطية ثقافية الى جانب برمجة حلقات دينية بالمساجد والجوامع.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-