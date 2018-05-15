زغوان:استعدادات جيدة لاستقبال شهر رمضان

انعقدت خلال اليومين الأخيرين جلسة عمل بمقر ولاية زغوان تحت إشراف والي الجهة علي المرموري وبحضور ممثلين عن الهياكل والمصالح المعنية والمتداخلة استعدادا لحلول شهر رمضان 1439 هـ ( 2018) وأكّد والي زغوان في كلمته على ابداء أهمية كبرى لهذه المناسبة الدينية وما تتطلبه من توفير تام للموارد الاستهلاكية الأساسية وخاصة الموارد التي يحتاجها المواطن خلال هذا الشهر وحثّ الجميع على توفير ما يلزم من سلع ومواد لتزويد أسواق الجهة والعمل الفعلي على محاربة كافة الاحتكار والمضاربة وذلك عن طريق تكثيف الرقابة الاقتصادية والمتابعة اليومية للمشاغل التي تهم المواطنين خلال شهر رمضان كما أوصى الوالي بضرورة بذل المزيد من الجهود للمراقبة الصحيّة للمواد الغذائية وخاصّة اللحوم بجميع انوعها، ودعا المصالح المعنية الى استمرارية مراقبة الأسعار في الأسواق والمغازات والمتاجر وخاصّة الخضر والغلال لتخفيف العبء على المواطن وحفاظا على المقدرة الشرائية وحماية المستهلكين من كلّ ما من شأنه أن يسبب له المصاعب. وفي هذا الاطار تمّ التأكيد على أن كلّ المواد الاستهلاكية متوفرة بالشكل المطلوب وأن الجهة استعدت استعدادات جيّدة ومتنوعة لاستقبال شهر رمضان المعظم في أفضل الظروف والحالات، أمّا في الجانب الاجتماعي فقد صرّح الوالي أنّه تم تخصيص 1250 إعانة للعائلات المحدودة الدخل و5900 إعانة للعائلات المعوزة لمجابهة مصاريف شهر الصيام وفي الجانب الثقافي خلال شهر رمضان فقد استعدّت المصالح على تنشيط الحياة الثقافية بمعتمديات الجهة وذلك ببرمجة مهرجانات وسهرات ليلية وحفلات متنوعة وذلك لبعث حركية تنشيطية ثقافية الى جانب برمجة حلقات دينية بالمساجد والجوامع.

سالم الشنوفي