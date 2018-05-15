باجة:عمّال الشركة التونسية للخمير في إضراب

مكتب باجة ـ الشروق:

دخل عدد من عملة الشركة التونسية للخمير بباجة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسّسة وتفعيل اتفاقيات سابقة والتي تتعلّق أساسا بترسيم العملة الذين تجاوزت أقدميتهم 8 سنوات.

وأكّد عادل النويشي أنّ العملة يطالبون بضبط نظام أساسي لهم وصرف الأجور في موعدها وضمان عدم تكرر تأخرها وإصدار قرارات ترسيم الأعوان والحقّ في الرّاحة السّنوية وصرف كامل منحة النقل المقدرة بـ 36 دينارا عوض اقتصارها على 5 دنانير فقط وكذلك منحة الحليب وسحبهما على كافة العملة بمختلف رتبهم دون استثناء ودون التمييز بين العملة المترسمين وغير المترسمين إضافة إلى تطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بالترقيات والمعطلة منذ سنوات وتحديد اختصاص كل عامل حتى لا يجبر أحدهم على القيام بأعمال تتعارض مع ذلك. وأكد أنّ العملة بالمؤسسة يعانون من ظروف اجتماعية صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم.





جلال العرفاوي