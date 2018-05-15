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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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باجة:عمّال الشركة التونسية للخمير في إضراب
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شروق الجهات
باجة:عمّال الشركة التونسية للخمير في إضراب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

مكتب باجة ـ الشروق:
دخل عدد من عملة الشركة التونسية للخمير بباجة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسّسة وتفعيل اتفاقيات سابقة والتي تتعلّق أساسا بترسيم العملة الذين تجاوزت أقدميتهم 8 سنوات.
وأكّد عادل النويشي أنّ العملة يطالبون بضبط نظام أساسي لهم وصرف الأجور في موعدها وضمان عدم تكرر تأخرها وإصدار قرارات ترسيم الأعوان والحقّ في الرّاحة السّنوية وصرف كامل منحة النقل المقدرة بـ 36 دينارا عوض اقتصارها على 5 دنانير فقط وكذلك منحة الحليب وسحبهما على كافة العملة بمختلف رتبهم دون استثناء ودون التمييز بين العملة المترسمين وغير المترسمين إضافة إلى تطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بالترقيات والمعطلة منذ سنوات وتحديد اختصاص كل عامل حتى لا يجبر أحدهم على القيام بأعمال تتعارض مع ذلك. وأكد أنّ العملة بالمؤسسة يعانون من ظروف اجتماعية صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم.

جلال العرفاوي
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شروق الجهات
باجة:عمّال الشركة التونسية للخمير في إضراب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

مكتب باجة ـ الشروق:
دخل عدد من عملة الشركة التونسية للخمير بباجة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسّسة وتفعيل اتفاقيات سابقة والتي تتعلّق أساسا بترسيم العملة الذين تجاوزت أقدميتهم 8 سنوات.
وأكّد عادل النويشي أنّ العملة يطالبون بضبط نظام أساسي لهم وصرف الأجور في موعدها وضمان عدم تكرر تأخرها وإصدار قرارات ترسيم الأعوان والحقّ في الرّاحة السّنوية وصرف كامل منحة النقل المقدرة بـ 36 دينارا عوض اقتصارها على 5 دنانير فقط وكذلك منحة الحليب وسحبهما على كافة العملة بمختلف رتبهم دون استثناء ودون التمييز بين العملة المترسمين وغير المترسمين إضافة إلى تطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بالترقيات والمعطلة منذ سنوات وتحديد اختصاص كل عامل حتى لا يجبر أحدهم على القيام بأعمال تتعارض مع ذلك. وأكد أنّ العملة بالمؤسسة يعانون من ظروف اجتماعية صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم.

جلال العرفاوي
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ امس اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية...
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
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