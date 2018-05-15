باجة:عمّال الشركة التونسية للخمير في إضراب

-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
مكتب باجة ـ الشروق:
دخل عدد من عملة الشركة التونسية للخمير بباجة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسّسة وتفعيل اتفاقيات سابقة والتي تتعلّق أساسا بترسيم العملة الذين تجاوزت أقدميتهم 8 سنوات.
وأكّد عادل النويشي أنّ العملة يطالبون بضبط نظام أساسي لهم وصرف الأجور في موعدها وضمان عدم تكرر تأخرها وإصدار قرارات ترسيم الأعوان والحقّ في الرّاحة السّنوية وصرف كامل منحة النقل المقدرة بـ 36 دينارا عوض اقتصارها على 5 دنانير فقط وكذلك منحة الحليب وسحبهما على كافة العملة بمختلف رتبهم دون استثناء ودون التمييز بين العملة المترسمين وغير المترسمين إضافة إلى تطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بالترقيات والمعطلة منذ سنوات وتحديد اختصاص كل عامل حتى لا يجبر أحدهم على القيام بأعمال تتعارض مع ذلك. وأكد أنّ العملة بالمؤسسة يعانون من ظروف اجتماعية صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم.
مكتب باجة ـ الشروق:
دخل عدد من عملة الشركة التونسية للخمير بباجة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسّسة وتفعيل اتفاقيات سابقة والتي تتعلّق أساسا بترسيم العملة الذين تجاوزت أقدميتهم 8 سنوات.
وأكّد عادل النويشي أنّ العملة يطالبون بضبط نظام أساسي لهم وصرف الأجور في موعدها وضمان عدم تكرر تأخرها وإصدار قرارات ترسيم الأعوان والحقّ في الرّاحة السّنوية وصرف كامل منحة النقل المقدرة بـ 36 دينارا عوض اقتصارها على 5 دنانير فقط وكذلك منحة الحليب وسحبهما على كافة العملة بمختلف رتبهم دون استثناء ودون التمييز بين العملة المترسمين وغير المترسمين إضافة إلى تطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بالترقيات والمعطلة منذ سنوات وتحديد اختصاص كل عامل حتى لا يجبر أحدهم على القيام بأعمال تتعارض مع ذلك. وأكد أنّ العملة بالمؤسسة يعانون من ظروف اجتماعية صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-