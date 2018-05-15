سوسة:أصحاب «التاكسيات« بكندار يحتجون ويطالبون بخطّ مباشر

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الشروق ـ مكتب الساحل:
طالب أصحاب سيارات "التاكسي الجماعي" وسواقها بمدينة كندار بمنحهم رخصا للعمل على خط يربط مباشرة بين كندار وسوسة.
وقال عضو نقابة التاكسي الجماعي بسوسة رضا خلف الله إنّ "كندار منطقة حضرية ولكن لا تملك خطا للنقل يربطها مباشرة بمدينة سوسة، وكل الرخص الممنوحة لتاكسيات كندار يتوقف خطها في مدينة القلعة الكبرى، وهو ما يطرح عدة مشاكل وصعوبات خصوصا لكبار السنّ الذين يتيهون في التنقل من محطة إلى أخرى، فضلا عن عدم توفر النقل بين "محطة الترابط" بالقلعة الكبرى وسوسة إلا بعد الساعة التاسعة صباحا، وقد تسبب ذلك في تأخر أهالي كندار ممن يقصدون مستشفيات سهلول وحشاد ومصحة الضمان الاجتماعي بسوسة عن مواعيدهم.
وأكد خلف الله أنّ نقابة التاكسي الجماعي بسوسة طرحت الموضوع مرارا على والي سوسة والمعتمد الأول لولاية سوسة، غير أنّه لم يتم متابعة الموضوع والتفاعل معه، معتبرا أنّ كندار معزولة عن مدينة سوسة كأنها لا تتبع هذه الولاية، ومطالبا بمنح ثلاث رخص على الأقل لسيارات تاكسي يُسمح لها بالنقل بين كندار ومدينة سوسة بصفة مباشرة ومسترسلة.
الشروق ـ مكتب الساحل:
طالب أصحاب سيارات "التاكسي الجماعي" وسواقها بمدينة كندار بمنحهم رخصا للعمل على خط يربط مباشرة بين كندار وسوسة.
وقال عضو نقابة التاكسي الجماعي بسوسة رضا خلف الله إنّ "كندار منطقة حضرية ولكن لا تملك خطا للنقل يربطها مباشرة بمدينة سوسة، وكل الرخص الممنوحة لتاكسيات كندار يتوقف خطها في مدينة القلعة الكبرى، وهو ما يطرح عدة مشاكل وصعوبات خصوصا لكبار السنّ الذين يتيهون في التنقل من محطة إلى أخرى، فضلا عن عدم توفر النقل بين "محطة الترابط" بالقلعة الكبرى وسوسة إلا بعد الساعة التاسعة صباحا، وقد تسبب ذلك في تأخر أهالي كندار ممن يقصدون مستشفيات سهلول وحشاد ومصحة الضمان الاجتماعي بسوسة عن مواعيدهم.
وأكد خلف الله أنّ نقابة التاكسي الجماعي بسوسة طرحت الموضوع مرارا على والي سوسة والمعتمد الأول لولاية سوسة، غير أنّه لم يتم متابعة الموضوع والتفاعل معه، معتبرا أنّ كندار معزولة عن مدينة سوسة كأنها لا تتبع هذه الولاية، ومطالبا بمنح ثلاث رخص على الأقل لسيارات تاكسي يُسمح لها بالنقل بين كندار ومدينة سوسة بصفة مباشرة ومسترسلة.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-