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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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سوسة:أصحاب «التاكسيات« بكندار يحتجون ويطالبون بخطّ مباشر
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شروق الجهات
سوسة:أصحاب «التاكسيات« بكندار يحتجون ويطالبون بخطّ مباشر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:

طالب أصحاب سيارات "التاكسي الجماعي" وسواقها بمدينة كندار بمنحهم رخصا للعمل على خط يربط مباشرة بين كندار وسوسة.
وقال عضو نقابة التاكسي الجماعي بسوسة رضا خلف الله إنّ "كندار منطقة حضرية ولكن لا تملك خطا للنقل يربطها مباشرة بمدينة سوسة، وكل الرخص الممنوحة لتاكسيات كندار يتوقف خطها في مدينة القلعة الكبرى، وهو ما يطرح عدة مشاكل وصعوبات خصوصا لكبار السنّ الذين يتيهون في التنقل من محطة إلى أخرى، فضلا عن عدم توفر النقل بين "محطة الترابط" بالقلعة الكبرى وسوسة إلا بعد الساعة التاسعة صباحا، وقد تسبب ذلك في تأخر أهالي كندار ممن يقصدون مستشفيات سهلول وحشاد ومصحة الضمان الاجتماعي بسوسة عن مواعيدهم.
وأكد خلف الله أنّ نقابة التاكسي الجماعي بسوسة طرحت الموضوع مرارا على والي سوسة والمعتمد الأول لولاية سوسة، غير أنّه لم يتم متابعة الموضوع والتفاعل معه، معتبرا أنّ كندار معزولة عن مدينة سوسة كأنها لا تتبع هذه الولاية، ومطالبا بمنح ثلاث رخص على الأقل لسيارات تاكسي يُسمح لها بالنقل بين كندار ومدينة سوسة بصفة مباشرة ومسترسلة.

مكرم السعيدي
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شروق الجهات
سوسة:أصحاب «التاكسيات« بكندار يحتجون ويطالبون بخطّ مباشر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:

طالب أصحاب سيارات "التاكسي الجماعي" وسواقها بمدينة كندار بمنحهم رخصا للعمل على خط يربط مباشرة بين كندار وسوسة.
وقال عضو نقابة التاكسي الجماعي بسوسة رضا خلف الله إنّ "كندار منطقة حضرية ولكن لا تملك خطا للنقل يربطها مباشرة بمدينة سوسة، وكل الرخص الممنوحة لتاكسيات كندار يتوقف خطها في مدينة القلعة الكبرى، وهو ما يطرح عدة مشاكل وصعوبات خصوصا لكبار السنّ الذين يتيهون في التنقل من محطة إلى أخرى، فضلا عن عدم توفر النقل بين "محطة الترابط" بالقلعة الكبرى وسوسة إلا بعد الساعة التاسعة صباحا، وقد تسبب ذلك في تأخر أهالي كندار ممن يقصدون مستشفيات سهلول وحشاد ومصحة الضمان الاجتماعي بسوسة عن مواعيدهم.
وأكد خلف الله أنّ نقابة التاكسي الجماعي بسوسة طرحت الموضوع مرارا على والي سوسة والمعتمد الأول لولاية سوسة، غير أنّه لم يتم متابعة الموضوع والتفاعل معه، معتبرا أنّ كندار معزولة عن مدينة سوسة كأنها لا تتبع هذه الولاية، ومطالبا بمنح ثلاث رخص على الأقل لسيارات تاكسي يُسمح لها بالنقل بين كندار ومدينة سوسة بصفة مباشرة ومسترسلة.

مكرم السعيدي
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