إثر الاعتداء على حارس غابات:احتجاجات أمــام مقر الولايــة

نفذ امس اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على تعرض حارس غابات الى الاعتداء بالعنف الشديد ما استوجب اقامته بقسم العناية المركزة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

وافاد المحتجون ان زميلهم واثناء قيامه بواجبه المهني رفقة عدد من زملائه خلال الليلة الفاصلة بين السبت والاحد تفطن الى وجود أشخاص يقومون بالصيد ولاذوا بالفرار ولما قام بحجز وسيلة النقل التي كانت بذمتهم قاموا باعتراضه واعتدوا عليه ما تسبب في اصابته على مستوى الرأس اصابة خطيرة تم على اثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من كافة السلط بضرورة تتبع الجناة عدليا والتكفل بمصاريف العلاج وتوفير وسائل العمل اللازمة لحراس الغابات خاصة بعد تكرر الاعتداءات عليهم.





قيس عماري